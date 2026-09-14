Comandante de Los Pachenca reveló que hablo con “Bendito Menor” días antes de ser abatido: “Quería arreglar su problema”

Alias Pinocho afirmó que las Acsn no contemplaban represalias tras la muerte de Bendito Menor en Riohacha - crédito Policía Nacional/Facebook

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Tras la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, en la ciudad de Riohacha, Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, aseguró que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) no contemplaban represalias y que el criminal ya actuaba por fuera de las decisiones de la estructura.

El jefe armado sostuvo en una entrevista con la revista Semana que la relación con el abatido cabecilla se había deteriorado porque tomaba decisiones sin consultar a los mandos y difundía en redes sociales amenazas contra la fuerza pública y el Estado.

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En medio de su intervención, el comandante de las Acsn entregó detalles de la última conversación entre ambos, que habría ocurrió cuando un delegado gubernamental identificado como el doctor Silva buscaba abrir un acercamiento con “Bendito Menor”. El objetivo era evaluar su eventual incorporación a una mesa de negociación y la posible cancelación de su orden de captura.

Castillo afirmó que creía que Bendito Menor estaba en Venezuela. Solo después de su muerte supo que, de acuerdo con la información que conoció, llevaba varios meses en una vivienda de Riohacha, La Guajira.

Según el jefe de las Acsn, Bendito Menor quería resolver su situación ante la justicia y la de Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita - crédito Colprensa - Facebook

“La última vez fue una vez que me llamó el doctor Silva que quería un acercamiento con él, que se estaba hablando porque él estaba en Venezuela, según, porque yo pensé que él estaba en Venezuela, la verdad. No sabía que él estaba ahí, que llevaba varios meses”, señaló alias Pinocho.

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El comandante dijo que no seguía las publicaciones del hombre abatido porque ya no usa redes sociales. Aun así, admitió que las imágenes y videos que difundía el criminal evidenciaban que permanecía en territorio colombiano.

“Él quería arreglar su problema”, contó Castillo sobre aquel último contacto con Bendito Menor. Según su versión, Pérez Toncel quería solucionar sus asuntos ante la justicia y buscaba también una salida para la situación de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

El jefe de las Acsn señaló que Bendito Menor expresó preocupación por lo que pudiera ocurrir con ella. En ese momento, se habló de la posibilidad de lograr un acuerdo, aunque el acercamiento nunca avanzó.

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“Él me dijo a mí que él quería arreglar su problema y consecuentemente dijo que también quería arreglar el problema de la mujer, a la ”bebecita", que porque él no sabía qué podía pasar, que él quiere arreglar su problema, pero también el estaba pensaba que posiblemente se podía llegar a un acuerdo, a lo cual nunca se dio. Pero sabíamos en el fondo que era difícil de que ahora se entrara nuevamente en un proceso de paz sabiendo que ya había cometido cagadas”, señaló el comandante de las Ascn en diálogo con Semana.

Castillo sostuvo que esa fue la última vez que habló con él. Después, la fuerza pública abatió a Bendito Menor y a La Bebecita durante una operación en Riohacha.

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El comandante de las Acsn dijo que la relación con Pérez Toncel se deterioró porque tomaba decisiones sin consultar y difundía amenazas en redes sociales - crédito @ell.bendito.menor4/TikTok

Para “Pinocho”, la posibilidad de que Bendito Menor regresara a una negociación era limitada por los crímenes que se le atribuían. Entre ellos, mencionó la masacre en Dibulla.

El comandante afirmó que comenzó a tomar distancia porque consideraba que un hombre sin control interno se convertía en un problema para toda la organización. Según su relato, los mandos de las Acsn le enviaron varios mensajes para que asistiera a reuniones. “Bendito Menor”, afirmó, no acudió a esos encuentros por temor y mantuvo una conducta autónoma.

Castillo explicó que la organización buscaba que el criminal se sentara a dialogar para reducir los homicidios en La Guajira. La intención, según dijo, no era apartarlo de inmediato, sino llevarlo a la mesa de conversaciones.

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Las amenazas públicas elevaron la tensión en La Guajira

El comandante aseguró que las publicaciones de Bendito Menor no contaban con autorización de la estructura. Dijo que el hombre aparecía armado, hacía amenazas y desafiaba de forma abierta al Estado.

Para Castillo, esas actuaciones ponían en riesgo cualquier intento de negociación. También sostuvo que el Gobierno conocía que Bendito Menor actuaba por iniciativa propia.

El jefe de las Acsn afirmó que Pérez Toncel controlaba un corredor entre Riohacha y Maicao. Esa presencia territorial, según explicó, convirtió su muerte en un asunto relevante para la disputa armada en La Guajira.

Abelardo de la Espriella reaccionó a propuesta de ‘Pinocho’, miembro de la alta cúpula de las Acsn, de entregarse a las autoridades - crédito Reuters/Polícia Nacional

Entretnato, alias Pinoño negó que la organización criminal hubiera colaborado con las autoridades para ubicar a “Bendito Menor”. Castillo respondió que no participaron en esa operación ni suministraron información sobre su paradero.

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El comandante sostuvo que, de haber conocido su ubicación, para ellos habría sido fácil ir por él. Aun así, aseguró que no actuaron de esa manera por principios internos. Tras el operativo en Riohacha, las Acsn difundieron un comunicado en el que descartaron represalias. Castillo afirmó que esa directriz, atribuida al Estado Mayor de la organización, se mantendría.

El jefe armado insistió en que “Bendito Menor” no era un héroe ni un integrante legítimo de la estructura al momento de morir. Según su descripción, ya realizaba actividades “por su cuenta” y sin control de los mandos.