Un trágico incendio en un asilo dejó al menos 16 muertos en Chile: investigan si tenía permiso para funcionar

Trágico incendio en un asilo de ancianos en Chile

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Al menos 16 adultos mayores perdieron la vida en el incendio que arrasó la noche del viernes con el hogar de larga estadía “El Edén”, situado en el kilómetro 21 de la ruta S-70, en la Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, al sur de Chile. Otras diez personas resultaron heridas.

La tragedia se desató pasadas las 22.00, hora local, y se produjo en un establecimiento que acumulaba denuncias sanitarias de años anteriores, según confirmaron las autoridades.

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La única empleada presente en el momento del siniestro logró evacuar a diez residentes antes de que las llamas se extendieran por completo. Las personas rescatadas fueron realojadas en otro albergue durante las horas siguientes, mientras que los heridos —tanto internos como personal— fueron trasladados al hospital de Pitrufquén. Las investigaciones buscan determinar si esa trabajadora era, efectivamente, la única persona a cargo del establecimiento en ese turno nocturno.

El fiscal Jorge Granada confirmó el balance de víctimas y señaló que el origen del incendio “es un tema que se tiene que investigar”. Sin descartar causas, apuntó a un posible accidente eléctrico o a la inflamación de una estufa, aunque aclaró que no se excluye ningún otro tipo de error. La dueña del recinto fue interrogada en calidad de imputada.

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El general de Carabineros Miguel Herrera, jefe de zona de La Araucanía, informó que las indagatorias procurarán establecer si existían cadenas o bloqueos en las puertas del establecimiento al momento del incendio. La mayoría de las habitaciones del asilo se encontraban en el primer piso de la estructura, y se intenta confirmar si todos los accesos estaban habilitados conforme a la normativa vigente.

El asilo quedó completamente destruido por el incendio (X)

El delegado presidencial en La Araucanía, Francisco Ljubetic, se trasladó hasta el lugar esta mañana para recabar antecedentes y comunicó la situación al presidente José Antonio Kast y a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quienes se hallaban en actividades en la Región de Los Ríos. También fue notificado el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

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La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, reveló que el recinto tenía un sumario sanitario en curso y que el propio municipio había levantado alertas formales con anterioridad al siniestro. “En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa”, declaró la alcaldesa en declaraciones a 24 Horas.

Ljubetic agregó que a esa denuncia de febrero se sumó otra del año anterior, y dejó entrever que las irregularidades en el establecimiento datarían de al menos siete años. Consultado por si el recinto contaba con permiso para funcionar, el delegado fue cauto: “Estamos tratando de reunir los antecedentes fidedignos para dar una respuesta”, sostuvo, y añadió que la misma tarea había sido encomendada al fiscal regional, quien investiga el caso para determinar eventuales responsabilidades.

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Las autoridades coordinaron la presencia en el lugar de las secretarías regionales ministeriales (seremis) de Salud y de Desarrollo Social, en conjunto con el municipio de Pitrufquén. La reubicación de los sobrevivientes dependerá del estado de salud de cada uno. “Se está trabajando con la seremi de Salud en torno a cuál es el grado de dependencia que tenían las personas que sobrevivieron. Entiendo que habría dos personas en situación de discapacidad, lo que se revisará con Senadis”, indicó Ljubetic.

Pitrufquén es una comuna austral de poco más de 25.000 habitantes, ubicada en el corazón de La Araucanía.