EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 12 de septiembre: 8 estados bajo alerta por intensas lluvias este sábado

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Clima en México hoy 12 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas
El pronóstico del clima en México para este sábado 12 de septiembre contempla lluvias muy fuertes e intensas en distintas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en altura favorecerán lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Durango y Sinaloa.
La onda tropical número 39 provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades. Se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco y Michoacán.
Además, persistirá la onda de calor en zonas de Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.