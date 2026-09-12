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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 12 de septiembre: 8 estados bajo alerta por intensas lluvias este sábado

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06:03 hsHoy

Clima en México hoy 12 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas

El pronóstico del clima en México para este sábado 12 de septiembre contempla lluvias muy fuertes e intensas en distintas regiones, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en altura favorecerán lluvias muy fuertes en Sonora y Chihuahua, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Durango y Sinaloa.

La onda tropical número 39 provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en varias entidades. Se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco y Michoacán.

Además, persistirá la onda de calor en zonas de Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Durango.

Distintas zonas de la Ciudad de México y el Edomex sufrieron anegaciones por las intensas lluvias de la tarde y noche del viernes. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Distintas zonas de la Ciudad de México y el Edomex sufrieron anegaciones por las intensas lluvias de la tarde y noche del viernes. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

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