EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 12 de septiembre: 8 estados bajo alerta por intensas lluvias este sábado

Últimas noticias

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 12 de septiembre de 2026 Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Alejandro Zendejas aplaude labor de Baños con América y deja recadito a Cruz Azul previo al Clásico Joven: “El Azteca es nuestra casa” Desde Coapa, el mexicoamericano aseguró que el Coloso de Santa Úrsula es territorio azulcrema y pidió que la afición pese en la grada

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

AICM vuelve a operar tras fuerte tormenta en CDMX: esto pasa con los vuelos retrasados y cancelados Algunas aerolíneas detuvieron sus operaciones ante las condiciones meteorológicas