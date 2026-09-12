México

La prueba PISA 2025 exhibe las desventajas que enfrentan las mujeres: México sufre una de las mayores brechas de género

El 30% de los estudiantes de México se encuentra en el cuartil socioeconómico más bajo de la distribución internacional

Resultados de prueba PISA 2025
Los resultados de la prueba PISA 2025, exhiben un importante rezago educativo en México. Crédito: Cuartoscuro
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Los resultados de PISA 2025 mostró que los estudiantes mexicanos de 15 años mantienen un desempeño bajo en matemáticas y lectura, de acuerdo con la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual también registró retrocesos frente a los niveles alcanzados entre 2009 y 2018.

Esta situación no se limita al promedio nacional, ya que el estudio reveló diferencias asociadas a las condiciones socioeconómicas de los alumnos, a la presencia de jóvenes en los niveles más altos y bajos de desempeño y a una distancia de género en ciencias que contrasta con el comportamiento general de los países participantes.

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Para la doctora Jimena Hernández Fernández, académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana (IBERO) e integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (INIDE), la lectura de los datos debe centrarse en las desigualdades que condicionan las oportunidades de aprendizaje.

Condiciones socioeconómicas dividen el desempeño de los estudiantes

Los resultados de la prueba indicaron que la distancia entre el alumnado mexicano con mayores ventajas económicas y el de menores recursos llega a 68 puntos en ciencias, señalando que esa brecha permaneció estable en el país entre 2015 y 2025.

El nivel socioeconómico explicó 12% de la variación en el rendimiento científico de los jóvenes mexicanos, indicador que refleja una de las dificultades persistentes del sistema educativo: la diferencia entre quienes cuentan con mejores condiciones para aprender y quienes enfrentan carencias.

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Mientras que el 30% de los estudiantes del país se encuentra en el cuartil socioeconómico más bajo de la distribución internacional. Por ello, la investigadora subrayó que el dato no solo retrata la desigualdad interna, sino la alta proporción de alumnos ubicados entre los de mayores desventajas de los sistemas evaluados.

México enfrenta puntajes bajos y una distribución desigual de las oportunidades educativas, siendo las condiciones materiales de los hogares un factor en el desempeño.

La distancia también se observa al revisar el acceso a los niveles superiores de la prueba. En el promedio de la OCDE, alrededor de 7% de los alumnos llega a los desempeños más elevados en ciencias, 6% en lectura y 8.5% en matemáticas.

En el país, apenas 0.2% de los estudiantes se ubica en los niveles 5 o 6 en las tres disciplinas. En sentido contrario, casi siete de cada 10 jóvenes no alcanza el umbral mínimo en matemáticas, mientras cerca de la mitad queda por debajo de ese nivel en lectura y ciencias.

Infografía con ilustraciones de estudiantes, una escuela, una balanza, una valla de salto y bloques de texto con datos estadísticos.
Una infografía de Infobae basada en los resultados de PISA 2025 detalla las disparidades de género y socioeconómicas en el rendimiento escolar de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha de género en ciencias favorece a los hombres

La prueba también expuso una diferencia entre mujeres y hombres en el desempeño científico. Las estudiantes mexicanas obtuvieron un promedio de 407 puntos, frente a los 420 registrados por los estudiantes.

La separación de 13 puntos a favor de los varones contrasta con el promedio del organismo. En el conjunto de naciones evaluadas, la comunidad femenina consiguió 483 puntos y los hombres 481, una distancia prácticamente inexistente.

El caso mexicano registra una de las mayores brechas de género en esta materia entre los sistemas participantes. La especialista advirtió que esta situación puede reproducir desventajas en el acceso de las mujeres a trayectorias profesionales relacionadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

Si nos saltamos esa parte del desarrollo no sólo va a afectar a la lectura, sino la habilidad de comprender y aplicar otros conocimientos”, declaró la académica de la IBERO al referirse al riesgo de que las herramientas digitales reemplacen procesos de aprendizaje propios de los estudiantes.

Asimismo, vinculó esta preocupación con las oportunidades futuras de las juventudes, ya que desde su perspectiva, las diferencias en el rendimiento pueden incidir en la posibilidad de que más mujeres se incorporen a campos profesionales que suelen tener mejores remuneraciones.

Caída de comprensión lectora abre dudas sobre pantallas e inteligencia artificial

Hernández Fernández planteó que el descenso de la competencia lectora requiere una revisión sobre las transformaciones en las prácticas de aprendizaje, mencionado un proceso de desvinculación con la lectura en un entorno marcado por las pantallas y la inteligencia artificial.

Aclaró que PISA no demuestra que esta tecnología sea la causa de la caída en lectura, pero son necesarias medidas para evitar que los chatbots sustituyan el esfuerzo cognitivo requerido para consultar materiales, comprenderlos y elaborar interpretaciones propias.

La académica consideró indispensable intervenir durante la formación de habilidades para que los jóvenes desarrollen comprensión lectora y pensamiento crítico. Estas capacidades permiten aprender a lo largo de la vida y analizar fuentes directas antes de construir una opinión.

El acceso a la IA tampoco ocurre bajo las mismas condiciones. Algunos estudiantes carecen de dispositivos para utilizar estas herramientas, mientras los sectores con mayores recursos tienen más posibilidades de incorporarlas a sus actividades, el reto consiste en impedir que la brecha digital se transforme en una diferencia de la enseñanza.

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