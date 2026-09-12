Cayó en Cali ciudadano colombiano requerido por la justicia de los EE. UU.: lo acusan de 24 cargos por pornografía infantil en La Florida

Juan Carlos Betancourt Gutiérrez, alias JuanCa, huyó cuando su proceso judicial en EE. UU. se encontraba en etapa de juicio - crédito Dijín

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La Policía Nacional capturó en Cali con fines de extradición a Juan Carlos Betancourt Gutiérrez, alias JuanCa, un ciudadano colombo-estadounidense requerido por autoridades de EE. UU. por 24 cargos relacionados con pornografía y explotación sexual infantil.

Los detalles del operativo se conocieron la mañana del sábado 12 de septiembre de 2026, y el hoy detenido quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites diplomáticos y judiciales para una eventual entrega a las autoridades estadounidenses.

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Betancourt Gutiérrez, de 63 años, es solicitado para comparecer ante la Corte del Condado de Collier, en el estado de Florida. En ese tribunal enfrenta los 24 cargos penales.

El procedimiento hizo parte de la Operación Escudo Digital, una acción coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

El requerido salió de Estados Unidos mientras su proceso estaba en juicio

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, sostuvo que la ubicación del procesado fue resultado del trabajo conjunto con el FBI.

“De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el FBI y la DIJIN, el procesado huyó de territorio estadounidense en septiembre de 2025 mientras su caso se encontraba en plena etapa de juicio”, afirmó el oficial.

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El hoy detenido es requerido por una Corte de la Florida - crédito Dijín

El coronel añadió que, después de evadir el proceso, el requerido llegó a territorio colombiano y se instaló en Cali.

La captura se produjo bajo el mecanismo de cooperación judicial internacional y responde a una solicitud formal de extradición emitida desde Estados Unidos.

Sobre Betancourt Gutiérrez pesan dos órdenes judiciales vigentes en ese país. La primera se relaciona con los delitos por los que debe responder ante la Corte del Condado de Collier. La segunda corresponde al desacato procesal y a la fuga posterior a su inasistencia a la audiencia de juicio oral, según la información divulgada por la Policía.

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La Dijín ubicó al detenido por medio de labores de inteligencia digital

La investigación se desarrolló como parte de la Operación Escudo Digital, una estrategia interinstitucional dirigida a identificar personas y redes transnacionales vinculadas con delitos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

Las labores de ciberpatrullaje y de inteligencia permitieron establecer el lugar donde residía Betancourt Gutiérrez en Cali.

Labores de inteligencia permitieron identificar que alias JuanCa seguía haciendo de las suyas en Cali (Valle del Cauca) - crédito Dijín

A partir de ese seguimiento, la Dijín y las demás entidades que participaron en el operativo hicieron efectiva la orden de captura con fines de extradición.

Los investigadores determinaron que el detenido presuntamente mantenía actividad en plataformas de redes sociales desde la capital del Valle del Cauca.

Para tal fin, las autoridades sostienen que “JuanCa” habría creado y administrado perfiles falsos con el propósito de evitar ser identificado.

La Policía señaló que esas cuentas formaban parte de conductas que aún son materia de investigación.

Tras su captura, Betancourt Gutiérrez fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por conducto de su Dirección de Asuntos Internacionales, que deberá adelantar las actuaciones que correspondan dentro del trámite de extradición solicitado por Estados Unidos.

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En exclusivo sector del norte de Bogotá cayó otro colombiano pedido en extradición por EE. UU.

El operativo se llevó a cabo en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

Esa misma semana, pero la mañana del 9 de septiembre, se conocieron los detalles del operativo de captura de Juan David Atuesta, alias Skary.

El procedimiento se desarrolló en el norte de Bogotá y abrió un nuevo capítulo en una investigación por narcotráfico transnacional que vincula a una estructura con presuntos envíos de cocaína hacia Estados Unidos.

Atuesta es requerido con fines de extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida, donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

El operativo fue ejecutado por la Dijín, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el FBI. La detención ocurrió en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, una zona residencial del norte de la capital.

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El hoy detenido será extraditado a los EE. UU. - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

Según las autoridades, Atuesta era señalado como uno de los presuntos responsables de una organización dedicada a movilizar cocaína desde Colombia hacia Miami, Florida.

El coronel Sanabria precisó que la investigación permitió establecer que “la organización mantenía su centro de acopio y coordinación en la capital del país”.

Desde ese punto, de acuerdo con la hipótesis oficial, la estructura coordinaba el traslado de los cargamentos hacia el exterior y contaba con contactos en Miami para distribuir la droga.

El antecedente clave que marcó la investigación y posterior captura de “Skary” en Bogotá

Una incautación en 2023 que se presentó en el occidente de Bogotá fue clave dentro de la investigación para desarticular la empresa criminal - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

Uno de los principales antecedentes ocurrió el 23 de noviembre de 2023, cuando agentes de la Dijín incautaron más de 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el occidente de Bogotá.

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Las autoridades atribuyeron la entrega de la sustancia a alias Skary, quien presuntamente actuaba junto a dos colaboradores conocidos como “Ney” y “Richi”.

Esa incautación se convirtió en un elemento relevante dentro de las labores que buscaban identificar la estructura de la organización y sus posibles rutas de envío.

Para seguir las actividades atribuidas al grupo, la Fiscalía 11 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico aplicó técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos y entregas vigiladas y controladas.

Esas herramientas permitieron avanzar en la recolección de información sobre la red y en la identificación de sus presuntos integrantes.

“La estructura no logró consolidar nuevos despachos hacia el exterior”, señaló el coronel Sanabria al referirse al impacto de las pérdidas y de las fracturas dentro de la organización.

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La investigación continuará para establecer el alcance de las operaciones que habría dirigido Atuesta y determinar si existieron otros integrantes o apoyos logísticos en Colombia y Estados Unidos.

Tras el procedimiento, alias Skary fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para ultimar los detalles de su extradición a EE. UU..