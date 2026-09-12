La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

Retenciones a la altura de Dos Hermanas, Sevilla. (Joaquín Corchero/Europa Press)

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El Real Decreto 518/2026 convierte en obligación legal lo que hasta ahora era un gesto de cortesía al volante: desde el 1 de octubre, los conductores españoles deberán abrir un pasillo central en autopistas y autovías cada vez que una retención detenga o ralentice el tráfico a paso de peatón, para que ambulancias, bomberos y policía puedan avanzar sin esperar a que cada vehículo maniobre al escuchar una sirena.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio y publicado en el BOE, modifica el Reglamento General de Circulación e introduce además nuevas reglas para circular con nieve, restricciones al adelantamiento y un paquete de obligaciones específicas para los motoristas. El incumplimiento de la mayoría de estas normas constituye una infracción grave sancionada con 200 euros.

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La mecánica del nuevo protocolo varía según el número de carriles disponibles. Con dos carriles por sentido, los vehículos del carril izquierdo deben aproximarse al borde izquierdo de la calzada y los del carril derecho deben desplazarse hacia la derecha, de modo que el corredor quede abierto en el centro. Con tres o más carriles, el pasillo debe formarse entre el carril más a la izquierda y el inmediatamente contiguo: quienes circulen por la izquierda se pegan a ese costado y el resto se desplaza hacia la derecha. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los conductores deberán abrirse hacia los lados, de forma que dejen un ‘pasillo’ central de acceso entre carriles que permita el paso de vehículos de la policía y de los servicios de emergencia.

La clave, según la normativa, es actuar desde el momento en que empieza a formarse el atasco, sin esperar a ver una ambulancia por el retrovisor. Cuando los coches ya están completamente detenidos y demasiado juntos, algunos conductores pueden quedarse sin espacio para apartarse.

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El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

El modelo viene de Alemania y Austria

El sistema está inspirado en el corredor de emergencia que se aplica desde hace años en países como Alemania y Austria. Allí, los conductores comienzan a apartarse en cuanto el tráfico pierde fluidez, incluso cuando todavía no se aproxima ningún vehículo prioritario. El objetivo es reducir el tiempo que necesitan los equipos de emergencia para llegar hasta un accidente. En una retención, una ambulancia puede perder varios minutos intentando avanzar entre coches detenidos, especialmente cuando los conductores no disponen de espacio para maniobrar.

El Real Decreto 518/2026 incorpora otra prohibición que también entra en vigor el 1 de octubre. Cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías, quedará terminantemente prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril situado más a la derecha.

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Los motoristas son el colectivo con mayor número de cambios. El más difundido es la posibilidad de circular por el arcén derecho en atascos, aunque con condiciones estrictas: el tramo debe estar previamente habilitado y señalizado para ello, la circulación debe estar detenida, la velocidad máxima es de 30 km/h y solo se permite en fila de a uno. Circular fuera de esas condiciones o en tramos no autorizados constituirá una infracción grave de 200 euros.

Los motoristas deberán llevar también un chaleco reflectante de alta visibilidad entre los accesorios del vehículo, aunque no estarán obligados a tenerlo puesto durante la conducción, salvo en los casos que ya contemplaba la normativa anterior.

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