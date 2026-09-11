México

6 cenas saludables y ligeras que están listas en 5 minutos

Consumir alimentos saludables antes de dormir ayuda a descansar mejor pues facilita la digestión

Primer plano de una ensalada de lentejas en un cuenco de madera, con rodajas de huevo duro, tomate cherry, atún, cebolla morada, espinacas y pepino.
Una vibrante ensalada de lentejas con huevo duro, tomate cherry, atún, cebolla morada, espinacas frescas y pepino, ofreciendo una opción nutritiva y completa para cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de un día de trabajo, preparar la cena puede parecer una tarea más.

Estas opciones saludables requieren pocos ingredientes, toman menos de 10 minutos y combinan proteína, verduras y grasas saludables para cerrar la jornada sin recurrir a alimentos ultraprocesados.

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Sin duda son excelentes opciones para una cena rica y baja en calorías que brindará muchos beneficios a tu salud.

Plato con pechuga de pollo, arroz, brócoli, zanahoria y manzana, junto a un vaso de agua, cubiertos y un glucómetro sobre una mesa.
Un plato balanceado con pollo, arroz, verduras y manzana se dispone junto a un glucómetro sobre una mesa iluminada por una lámpara nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 cenas saludables y ligeras que están listas en 5 minutos

1. Tostadas de aguacate con queso panela

Unta aguacate sobre 2 tostadas horneadas. Añade queso panela desmoronado, jitomate en cubos, limón y un poco de sal.

Tiempo: 5 minutos.

2. Ensalada de atún con pepino

Mezcla una lata de atún en agua con pepino, jitomate, cebolla morada y limón. Agrega aguacate si buscas mayor saciedad.

Tiempo: 5 minutos.

3. Rollitos de pechuga de pavo

Coloca queso panela, aguacate y espinaca sobre rebanadas de pechuga de pavo. Enrolla y acompaña con zanahoria o pepino.

Tiempo: 5 minutos.

4. Yogur griego con fruta y nueces

Sirve yogur griego natural con fresas, plátano o manzana. Añade una cucharada de nueces, almendras o semillas de chía.

Tiempo: 3 minutos.

5. Quesadillas de espinaca

Rellena tortillas de maíz con queso Oaxaca o panela y espinaca fresca. Caliéntalas en un comal hasta que el queso se derrita.

Tiempo: 5 minutos.

6. Ensalada de garbanzos

Mezcla garbanzos cocidos con jitomate, pepino, aguacate, limón y aceite de oliva. Puedes sumar queso fresco para aportar proteína.

Tiempo: 5 minutos.

Cuál es la importancia de cenar de manera saludable

Cenar de manera saludable ayuda a completar los nutrientes que el cuerpo necesita durante el día sin exceder las calorías requeridas.

Una comida equilibrada, con verduras, proteína, fibra y grasas saludables, también favorece la saciedad y puede evitar el consumo nocturno de botanas o productos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas.

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Mantener este hábito forma parte de un patrón de alimentación que contribuye a controlar el peso y a reducir el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, padecimientos cardiacos y obesidad.

La fibra de alimentos como verduras, legumbres y granos integrales apoya la salud digestiva, ayuda a controlar el azúcar en sangre y puede reducir el colesterol.

La clave no es cenar lo menos posible, sino elegir porciones acordes con las necesidades de cada persona y alimentos poco procesados. Para quienes viven con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica, la cena debe ajustarse con orientación médica o nutricional.

Mujer sonriente con suéter mostaza sentada a la mesa comiendo salmón con verduras y granos, con un vaso de agua y un reloj marcando las 7 p.m
Descubre cómo ajustar el horario de tu última comida para proteger tu metabolismo, mejorar tu descanso y evitar la acumulación de grasa abdominal (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Cuántas horas se debe cenar antes de dormir

Como regla general, conviene cenar entre 2 y 3 horas antes de dormir. Ese margen permite iniciar la digestión y reduce la posibilidad de acostarse con sensación de pesadez, de acuerdo con información de Medline plus.

Si hay acidez, reflujo gastroesofágico o indigestión nocturna, la recomendación puede ampliarse a 3 o 4 horas y evitar cenas abundantes, grasosas, picantes o con cafeína.

No es necesario saltarse la cena. Lo recomendable es elegir una porción moderada, con proteína, verduras y carbohidratos de buena calidad. Si el reflujo aparece dos o más veces por semana, es conveniente consultar a un profesional de salud.

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