Después de un día de trabajo, preparar la cena puede parecer una tarea más.
Estas opciones saludables requieren pocos ingredientes, toman menos de 10 minutos y combinan proteína, verduras y grasas saludables para cerrar la jornada sin recurrir a alimentos ultraprocesados.
PUBLICIDAD
Sin duda son excelentes opciones para una cena rica y baja en calorías que brindará muchos beneficios a tu salud.
6 cenas saludables y ligeras que están listas en 5 minutos
1. Tostadas de aguacate con queso panela
Unta aguacate sobre 2 tostadas horneadas. Añade queso panela desmoronado, jitomate en cubos, limón y un poco de sal.
Tiempo: 5 minutos.
2. Ensalada de atún con pepino
Mezcla una lata de atún en agua con pepino, jitomate, cebolla morada y limón. Agrega aguacate si buscas mayor saciedad.
Tiempo: 5 minutos.
3. Rollitos de pechuga de pavo
Coloca queso panela, aguacate y espinaca sobre rebanadas de pechuga de pavo. Enrolla y acompaña con zanahoria o pepino.
Tiempo: 5 minutos.
4. Yogur griego con fruta y nueces
Sirve yogur griego natural con fresas, plátano o manzana. Añade una cucharada de nueces, almendras o semillas de chía.
Tiempo: 3 minutos.
5. Quesadillas de espinaca
Rellena tortillas de maíz con queso Oaxaca o panela y espinaca fresca. Caliéntalas en un comal hasta que el queso se derrita.
Tiempo: 5 minutos.
6. Ensalada de garbanzos
Mezcla garbanzos cocidos con jitomate, pepino, aguacate, limón y aceite de oliva. Puedes sumar queso fresco para aportar proteína.
Tiempo: 5 minutos.
Cuál es la importancia de cenar de manera saludable
Cenar de manera saludable ayuda a completar los nutrientes que el cuerpo necesita durante el día sin exceder las calorías requeridas.
Una comida equilibrada, con verduras, proteína, fibra y grasas saludables, también favorece la saciedad y puede evitar el consumo nocturno de botanas o productos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas.
PUBLICIDAD
Mantener este hábito forma parte de un patrón de alimentación que contribuye a controlar el peso y a reducir el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, padecimientos cardiacos y obesidad.
La fibra de alimentos como verduras, legumbres y granos integrales apoya la salud digestiva, ayuda a controlar el azúcar en sangre y puede reducir el colesterol.
La clave no es cenar lo menos posible, sino elegir porciones acordes con las necesidades de cada persona y alimentos poco procesados. Para quienes viven con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica, la cena debe ajustarse con orientación médica o nutricional.
Cuántas horas se debe cenar antes de dormir
Como regla general, conviene cenar entre 2 y 3 horas antes de dormir. Ese margen permite iniciar la digestión y reduce la posibilidad de acostarse con sensación de pesadez, de acuerdo con información de Medline plus.
PUBLICIDAD
Si hay acidez, reflujo gastroesofágico o indigestión nocturna, la recomendación puede ampliarse a 3 o 4 horas y evitar cenas abundantes, grasosas, picantes o con cafeína.
No es necesario saltarse la cena. Lo recomendable es elegir una porción moderada, con proteína, verduras y carbohidratos de buena calidad. Si el reflujo aparece dos o más veces por semana, es conveniente consultar a un profesional de salud.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD