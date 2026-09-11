La burla que Conor Benn lanzó a Ryan García por no hablar español previo a su pelea: “¿Eres mexicano?” (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP, File, archivo)

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En cuestión de días, Ryan García se enfrentará a Conor Benn por el título del peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El próximo sábado 12 de septiembre el ring del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, protagonizarán la velada en el marco de las fiestas patrias mexicanas.

El cruce por el idioma marcó la última conferencia entre Ryan García y Conor Benn antes de la pelea que sostendrán este sábado. Benn cuestionó en español la identidad mexicana de García con la frase “¿Eres mexicano Ryan? Eres mexicano dime, ¿eres mexicano?”, y el peleador respondió molesto en inglés. Después, el británico insistió en que contestara en español, mientras García le respondió con insultos y aseguró que le ganará en la pelea.

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Como ocurrió durante la promoción del combate, ambos intercambiaron señalamientos y burlas en la presentación final. Uno de los momentos más tensos llegó cuando Conor Benn lanzó la provocación en español frente a las cámaras. García respondió en inglés porque no sabe hablar español, algo que provocó la risa de su rival.

“Te ves bastante estúpido, se a dónde vas p**ra, lo veo en tus ojos”, respondió Ryan García. Después, Benn volvió a presionarlo por no contestar en español.

La insistencia de Benn en la identidad de García

Boxing - Conor Benn v Regis Prograis - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 11, 2026 Conor Benn during his fight against Regis Prograis Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

El boxeador inglés mantuvo la misma línea de provocación que había usado antes de que se concretara la pelea. Según el texto fuente, Benn ya le decía a García que él era “más mexicano” porque entiende y habla perfectamente español.

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Durante el intercambio, García también le respondió: “¿Tú hablas la lengua?”. Luego añadió: “Ahora tú dime quién es más mexicano”.

El episodio volvió a poner en el centro de la rivalidad el tema del idioma. Ante ese escenario, la salida de García en la conferencia fue decir que le va a ganar a Benn e insultarlo.

Otros momentos de la conferencia y el origen familiar de García

La conferencia también dejó escenas fuera del cruce principal. Entre ellas estuvo García comiendo huevos en plena presentación y la aparición de Teófimo López disfrazado de reportero ante la sorpresa de los protagonistas.

Boxing - Conor Benn v Regis Prograis - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - April 11, 2026 Conor Benn during his fight against Regis Prograis Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

García nació en Victorville, California, por lo que tiene nacionalidad estadounidense por nacimiento. Sus raíces provienen de México a través de sus abuelos, originarios de Anáhuac, Nuevo León.

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Sus padres, Henry y Lisa García, también nacieron en Estados Unidos, pero le inculcaron la cultura mexicana desde pequeño. El mismo material precisa que el idioma siempre se le complicó y que, aunque mucha gente le ha dicho que lo aprenda, el boxeador no quiere hacerlo.

Ryan García vs Conor Benn: cuándo, a qué hora y dónde ver en México al campeón azteca exponer su título

El estadounidense de raíces mexicanas Ryan García defenderá el título mundial peso welter del CMB ante el británico Conor Benn durante el fin de semana del Día de la Independencia de México, en una función que se realizará en Las Vegas, Nevada.

La pelea reúne a dos boxeadores de estilo ofensivo y se desarrolla tras meses de rivalidad mediática. García buscará imponer la velocidad de su gancho de izquierda frente a la potencia y el acoso constante de Benn.

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Ryan “KingRy” García tiene marca de 25-2, con 20 nocauts, y conquistó el cinturón mundial welter del CMB en febrero pasado. El californiano de 28 años se consolidó en las 147 libras después de dejar atrás los episodios turbulentos y las suspensiones que marcaron su carrera en 2024.

El campeón ha exhibido pegada en las divisiones superiores, con un porcentaje de nocauts de 80%. La defensa representa la oportunidad de conservar el cinturón y reafirmar su lugar entre las figuras del boxeo de pago por evento.

Conor “The Destroyer” Benn llega con registro de 25-1, incluidas 14 victorias por nocaut. El peleador británico de 29 años es hijo del excampeón Nigel Benn y buscará obtener por primera vez un título mundial absoluto en peso welter.

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Benn sostuvo una serie de combates ante Chris Eubank Jr. en divisiones superiores antes de volver a las 147 libras. En su regreso derrotó de forma categórica al excampeón mundial Regis Prograis.

El inglés se distingue por el combate en corto, la presión sobre sus rivales y su pegada. Su objetivo en Las Vegas será quitarle la corona a García en una cartelera programada dentro de las celebraciones mexicanas en Nevada.

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026.

Sede: T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Hora de inicio de cartelera: 16:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Hora estimada de la pelea estelar (García vs. Benn): 18:30 a 19:00 horas (Tiempo del Centro de México, dependiendo de la duración de los pleitos previos).

Dónde ver en México: El evento será transmitido en vivo de forma global a través de la plataforma de streaming DAZN, además de contar con señal por Paramount+.