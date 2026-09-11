El delito de una enfermera que derivó en un fuerte operativo para detenerla en hospital público de Villahermosa

Operativo termina con el arresto de una enfermera por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta noche, un operativo de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal generó temor entre trabajadores y pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET en Villahermosa, Tabasco.

Un grupo de al menos 14 integrantes de las corporaciones accedieron armados al inmueble para la captura de una enfermera, la cual estaría relacionada con una orden de aprehensión por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

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La movilización de los elementos acaeció durante una jornada natural. Dentro del hospital se atendía a derechohabientes cuando, de pronto, ocurrió el ingreso de las fuerzas de seguridad con pacientes, familiares y empleados siendo testigos de la detención de una de las trabajadoras del hospital.

Al entrar al edificio, algunas personas decidieron evacuar el lugar. De acuerdo a varios reportes, algunos derechohabientes temieron que se tratara de un posible enfrentamiento en el interior del Hospital Regional debido a la presencia de las fuerzas armadas de corporaciones federales y estatales.

La dirigencia sindical del ISSET señaló que los elementos no informaron al hospital el motivo de su presencia. Asimismo, el sindicato también cuestionó el ingreso armado al área médica, debido a la incertidumbre que provocó entre pacientes y personal.

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Por el presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios minutos, los agentes se retiraron del lugar con la trabajadora de enfermería, identificada como Juana “N”, quien fue esposada y subida a una unidad oficial.

De manera preliminar, se informó que el arresto de la enfermera estaría relacionada con una orden de aprehensión por el presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Esa versión aún requiere confirmación de la Fiscalía estatal o de la autoridad judicial que habría emitido el mandato.

Se espera que la Fiscalía estatal informe si Juana “N” fue puesta a disposición de un juez, los cargos que se le imputarían y las razones por las que el cumplimiento de la orden de aprehensión se realizó dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET.

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¿A qué se refiere con incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar?

Operativo concluye con la detención de una trabajadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos generales, significa a no proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de las personas a quienes se tiene el deber legal de mantener. Usualmente se relaciona con el incumplimiento del pago de pensión alimenticia para hijas, hijos, ex pareja u otros dependientes económicos.

En Villahermosa, Tabasco, el artículo 206 del Código Penal contempla este delito cuando una persona deja de cubrir alimentos o se coloca deliberadamente en insolvencia para evadir esa obligación.

La sanción prevista es de seis meses a dos años de prisión, multa y suspensión de derechos familiares; si el incumplimiento desobedece una resolución judicial, la pena puede aumentar una tercera parte. También se contempla el pago de las cantidades alimentarias que no se entregaron oportunamente.

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La dirigencia sindical del ISSET cuestionó que las corporaciones realizaran el despliegue con personal armado dentro del hospital sin informar previamente a la institución. Hasta el momento no se ha detallado si hubo coordinación con directivos del centro médico ni si la atención a derechohabientes resultó afectada.

Patrulla de la Guardia Estatal deja varios policías heridos en Huimanguillo

Una patrulla de la Guardia Estatal de Tabasco permanece estacionada en una calle flanqueada por edificios coloniales y palmeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro orden de idas, en el municipio de Huamanguillo, el más grande en extensión territorial del estado de Tabasco,la volcadura de una patrulla. sobre la carretera Villahermosa-La Isla, frente al Hospital Juan Graham, dejó heridos a varios elementos de la Secretaría de Seguridad y Portección Ciudadana (SSPC).

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Según reportes, el conductor de la unidad habría perdido el control hasta impactar con otro vehículo. Tras el accidente, efectivos del Ejército Mexicano, policías municipales de Huamanguillo y personal de cuerpos de emergencia, acudieron para asistir a los agentes y llevarlos al hospital más cercano sin precisar la gravedad de sus lesiones.