México

El delito de una enfermera que derivó en un fuerte operativo para detenerla en hospital público de Villahermosa

Al menos 14 elementos de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal ingresaron armados para la detención de una trabajadora del ISSET

Militares y policías armados en la sala de espera de un hospital donde hay médicos, civiles sentados y bancas metálicas.
Operativo termina con el arresto de una enfermera por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Esta noche, un operativo de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal generó temor entre trabajadores y pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET en Villahermosa, Tabasco.

Un grupo de al menos 14 integrantes de las corporaciones accedieron armados al inmueble para la captura de una enfermera, la cual estaría relacionada con una orden de aprehensión por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

PUBLICIDAD

La movilización de los elementos acaeció durante una jornada natural. Dentro del hospital se atendía a derechohabientes cuando, de pronto, ocurrió el ingreso de las fuerzas de seguridad con pacientes, familiares y empleados siendo testigos de la detención de una de las trabajadoras del hospital.

Al entrar al edificio, algunas personas decidieron evacuar el lugar. De acuerdo a varios reportes, algunos derechohabientes temieron que se tratara de un posible enfrentamiento en el interior del Hospital Regional debido a la presencia de las fuerzas armadas de corporaciones federales y estatales.

La dirigencia sindical del ISSET señaló que los elementos no informaron al hospital el motivo de su presencia. Asimismo, el sindicato también cuestionó el ingreso armado al área médica, debido a la incertidumbre que provocó entre pacientes y personal.

PUBLICIDAD

Una enfermera con uniforme blanco y una bandera de México en la manga observa a un hombre que sostiene un teléfono inteligente.
Por el presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios minutos, los agentes se retiraron del lugar con la trabajadora de enfermería, identificada como Juana “N”, quien fue esposada y subida a una unidad oficial.

De manera preliminar, se informó que el arresto de la enfermera estaría relacionada con una orden de aprehensión por el presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Esa versión aún requiere confirmación de la Fiscalía estatal o de la autoridad judicial que habría emitido el mandato.

Se espera que la Fiscalía estatal informe si Juana “N” fue puesta a disposición de un juez, los cargos que se le imputarían y las razones por las que el cumplimiento de la orden de aprehensión se realizó dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET.

¿A qué se refiere con incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar?

Varios soldados con uniforme de camuflaje y armas permanecen de pie en una sala de espera junto a personas sentadas.
Operativo concluye con la detención de una trabajadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos generales, significa a no proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de las personas a quienes se tiene el deber legal de mantener. Usualmente se relaciona con el incumplimiento del pago de pensión alimenticia para hijas, hijos, ex pareja u otros dependientes económicos.

En Villahermosa, Tabasco, el artículo 206 del Código Penal contempla este delito cuando una persona deja de cubrir alimentos o se coloca deliberadamente en insolvencia para evadir esa obligación.

La sanción prevista es de seis meses a dos años de prisión, multa y suspensión de derechos familiares; si el incumplimiento desobedece una resolución judicial, la pena puede aumentar una tercera parte. También se contempla el pago de las cantidades alimentarias que no se entregaron oportunamente.

La dirigencia sindical del ISSET cuestionó que las corporaciones realizaran el despliegue con personal armado dentro del hospital sin informar previamente a la institución. Hasta el momento no se ha detallado si hubo coordinación con directivos del centro médico ni si la atención a derechohabientes resultó afectada.

Patrulla de la Guardia Estatal deja varios policías heridos en Huimanguillo

Camioneta policial azul y blanca con la leyenda Guardia Estatal Tabasco estacionada frente a edificios coloniales y palmeras.
Una patrulla de la Guardia Estatal de Tabasco permanece estacionada en una calle flanqueada por edificios coloniales y palmeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro orden de idas, en el municipio de Huamanguillo, el más grande en extensión territorial del estado de Tabasco,la volcadura de una patrulla. sobre la carretera Villahermosa-La Isla, frente al Hospital Juan Graham, dejó heridos a varios elementos de la Secretaría de Seguridad y Portección Ciudadana (SSPC).

Según reportes, el conductor de la unidad habría perdido el control hasta impactar con otro vehículo. Tras el accidente, efectivos del Ejército Mexicano, policías municipales de Huamanguillo y personal de cuerpos de emergencia, acudieron para asistir a los agentes y llevarlos al hospital más cercano sin precisar la gravedad de sus lesiones.

Temas Relacionados

TabascoVillahermosaGuardia NacionalMarinaFiscaliamexico-políticamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

6 cenas saludables y ligeras que están listas en 5 minutos

Consumir alimentos saludables antes de dormir ayuda a descansar mejor pues facilita la digestión

6 cenas saludables y ligeras que están listas en 5 minutos

Pelea por un predio termina a balazos en la alcaldía Venustiano Carranza: hay dos heridos y tres detenidos

Al momento de la detención de los presuntos agresores, policías de la SSC les aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y drogas con características de marihuana y piedra

Pelea por un predio termina a balazos en la alcaldía Venustiano Carranza: hay dos heridos y tres detenidos

La nueva estrategia de salud de Sheinbaum: consultorios médicos para enfermedades no graves y evitar saturación en clínicas

La presidenta sigue apostando por alternativas que ayuden a mejorar el sistema de salud mexicano

La nueva estrategia de salud de Sheinbaum: consultorios médicos para enfermedades no graves y evitar saturación en clínicas

Se arma trifulca en asamblea del partido Somos en Chiapas: se disputan la dirigencia estatal

En el marco del inicio del Proceso Electoral 2026-2027, el partido rosa protagonizó un escándalo ante los desacuerdos internos

Se arma trifulca en asamblea del partido Somos en Chiapas: se disputan la dirigencia estatal

Aldo Rendón presume a su novio tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

El fashion stylist lleva una relación de varios años con Gerardo Monroy

Aldo Rendón presume a su novio tras salir de La Casa de los Famosos México 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de septiembre: ataques con coches bomba “son terroristas”, explica Víctor Sánchez, esto cambiaría si el gobierno de México clasificara así estas acciones del narco

Golpe a los ejércitos de los cárteles, Sinaloa aprueba hasta 30 años de cárcel por el reclutamiento forzado de menores

Autoridades aseguran cerca de 400 kilos de marihuana tras dos acciones en Baja California

Mexicano que vendía cocaína y fentanilo a personas sin hogar es sentenciado a ocho años de prisión en EEUU

Embajador ofrece detalles de La Operación Águila Alta entre México y EEUU: “Estamos un paso adelante de los carteles”

ENTRETENIMIENTO

Aldo Rendón presume a su novio tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón presume a su novio tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

Nueva pareja de Alexis Ayala es conocida de su exesposa Cinthia Aparicio, ella los presentó

Jéssica Esotérica justifica su presencia en el funeral de Farath Coronel a pesar de los problemas entre ellos

Silvia Pinal no quería a Alejandra Guzmán, aseguró Kenny Avilés en La Granja VIP 2

Vecinos estarían hartos de Gala Montes, por ser “ruidosa” y “grosera”, según Flor Rubio

DEPORTES

La burla que Conor Benn lanzó a Ryan García por no hablar español previo a su pelea: “¿Eres mexicano?”

La burla que Conor Benn lanzó a Ryan García por no hablar español previo a su pelea: “¿Eres mexicano?”

Memote Martínez pone fin a su etapa en Pumas con un mensaje para la afición: “Cada grito de gol no se olvida”

Quién es Terefifas, la influencer que está siendo acusada de acosar a jugadores de Chivas y estafar a aficionados con boletos falsos

Santiago Baños descarta lesión de Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América y manda mensaje a detractores

Por qué Chino Huerta no debutará en el Pumas vs León en el Olímpico Universitario