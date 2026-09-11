Colombia

Checo Acosta dio nueva actualización sobre la salud de su padre Alci Acosta: “Gracias a Dios”

El intérprete confirmó que el músico sigue internado, con evolución favorable y bajo supervisión médica en una habitación, después de los problemas que motivaron su hospitalización

Alci Acosta sigue en cuidados intensivos: qué dijo Checo Acosta sobre su recuperación - crédito @alciacostac/ Instagram
Alci Acosta sigue mejorando y permanece bajo control médico, informó su hijo Checo - crédito @alciacostac/ Instagram
Guardar

Alci Acosta continúa con una evolución favorable y permanece bajo supervisión médica en una habitación, según informó su hijo, Checo Acosta, en una publicación difundida el 10 de septiembre.

El cantante compartió una fotografía junto a su padre y agradeció los mensajes que la familia recibió desde que se conoció la hospitalización del intérprete.

PUBLICIDAD

“Gracias a Dios, mi padre sigue mejorando y se encuentra en control en su habitación. Gracias a los amigos, a los colegas, a la prensa y a los seguidores por sus mensajes”, manifestó el intérprete, quien acompañó sus palabras con una imagen junto a su padre. El mensaje llevó tranquilidad a los seguidores del músico, quienes permanecen atentos a las novedades sobre su condición luego de los reportes que circularon durante los últimos días.

Checo Acosta informó que su padre continúa internado, con evolución favorable y bajo control médico en una habitación - crédito @checoacosta/ Instagram
Checo Acosta informó que su padre continúa internado, con evolución favorable y bajo control médico en una habitación - crédito @checoacosta/ Instagram

La información divulgada confirma que el cantante continúa internado y bajo observación, aunque ya no se encuentra en la misma situación de mayor complejidad que se había informado inicialmente.

PUBLICIDAD

Alci Acosta fue hospitalizado en Barranquilla por complicaciones de salud y, en los primeros reportes sobre su evolución, se conoció que permaneció en una unidad de cuidados intensivos. La actualización de su hijo indica que ahora continúa su recuperación en una habitación, dentro del seguimiento médico establecido por la clínica.

Checo Acosta también expresó su agradecimiento a las personas que se comunicaron con la familia desde que trascendió la noticia.

La salud de Alci Acosta generó preocupación entre sus admiradores, en especial después de la aparición de versiones no confirmadas sobre su muerte en redes sociales. Ante esas publicaciones, Checo Acosta salió a desmentirlas y pidió prudencia frente a la información que se compartía en las redes sociales.

El actual proceso de recuperación de Alci Acosta comenzó el 30 de agosto, cuando el intérprete fue llevado de urgencia a la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla por una afección que comprometía sus riñones y la próstata. La situación llevó a que los médicos decidieran trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo vigilancia especializada durante los primeros días de septiembre.

Desde que se conoció la hospitalización, su hijo, Checo Acosta, asumió la vocería de la familia y difundió actualizaciones a través de sus redes sociales. El primer mensaje público se conoció el 31 de agosto, después de una visita al centro médico. En ese momento, el cantante informó que su padre se encontraba estable y que respondía de forma positiva a los procedimientos indicados por los especialistas.

Checo precisó además que el tratamiento se desarrollaba bajo un manejo conservador, con medicamentos, monitoreo y controles permanentes, sin que la familia anunciara intervenciones quirúrgicas. En los días posteriores, el hijo del bolerista confirmó que Alci Acosta continuaba en cuidados intensivos, aunque con señales favorables en su evolución. La familia manifestó entonces su expectativa de que, si los médicos lo consideraban oportuno, pudiera dejar esa unidad para continuar la recuperación en una habitación antes de recibir el alta y regresar a casa.

El 5 de septiembre, Checo Acosta volvió a informar que su padre seguía estable y que los médicos habían controlado las secreciones que también eran objeto de seguimiento. Dos días después, el cantante señaló que el informe médico era positivo y expresó su esperanza de que el traslado a una habitación se concretara pronto.

“Mi padre amaneció muy bien, durmió normal en la noche y sigue respondiendo al tratamiento. La excelente noticia es que ya está en habitación e inicia terapia física.Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Dios todo lo puede”, escribió el hijo del Alci en sus redes sociales.

La actualización más reciente llegó el 10 de septiembre. En una fotografía junto a su padre, Checo Acosta confirmó que el músico ya se encontraba en una habitación y bajo control clínico. El artista agradeció a amigos, colegas, medios y seguidores por el acompañamiento durante la hospitalización. Hasta ahora, la familia no comunicó un diagnóstico médico específico ni una fecha estimada para la salida de la clínica.

Temas Relacionados

Alci AcostaSalud Alci AcostaCheco AcostaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

La empresaria se refirió en redes a los rumores sobre un cambio en la reclusión de Daneidy Barrera y solicitó prudencia ante la falta de novedades de la Justicia

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, y en redes sociales se viralizó foto de cuando era un niño con la camiseta del club: “El sueño del pibe”

El club antioqueño confirma su incorporación con un video en redes sociales tras horas de versiones y el mediocampista llega como agente libre luego de cerrar su ciclo en Minnesota United de la MLS de Estados Unidos

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, y en redes sociales se viralizó foto de cuando era un niño con la camiseta del club: “El sueño del pibe”

Alias Negro Ober, cabecilla de Los Costeños, siguió delinquiendo desde prisión: por videollamada ordenaba el pago de extorsiones a comerciantes en Atlántico

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, uno de los delincuentes considerado como un “peso pesado” entre grupos criminales en Barranquilla, fue judicializado junto a siete presuntos integrantes más. Este hombre era el mismo que se grababa retando a las autoridades desde prisión

Alias Negro Ober, cabecilla de Los Costeños, siguió delinquiendo desde prisión: por videollamada ordenaba el pago de extorsiones a comerciantes en Atlántico

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

El “León” recibirá al “Pijao” en uno de los partidos más destacados de la fecha 10 del fútbol profesional colombiano

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

En una finca en Puerto Boyacá habrían encontrado armas para un supuesto atentado contra Gustavo Petro: estos son los multimillonarios negocios del dueño de la propiedad

Jonatan Velásquez López figura como representante de la empresa ganadera Agroalpes S.A.S., propietaria del predio. La sociedad está actualmente en liquidación

En una finca en Puerto Boyacá habrían encontrado armas para un supuesto atentado contra Gustavo Petro: estos son los multimillonarios negocios del dueño de la propiedad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Yina Calderón habló de una posible detención domiciliaria para Epa Colombia: “Ella ya pagó por ese error”

Después de la muerte de Yeison Jiménez, este es el artista que asumirá la voz de La Banda del Aventurero: “Me tengo que ganar el corazón de ustedes”

Epa Colombia fue trasladada esposada de pies y manos a sus audiencias judiciales en Ibagué: este es el video

Jessi Uribe aseguró haber pedido perdón a Dios tras separarse de la madre de sus cuatro hijos: “Fue durísimo”

Monsieur Periné fue incorporada a la banda sonora de ‘EA Sports FC 27′: no son los únicos colombianos

Deportes

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

Santa Fe vs. Tolima en vivo por la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio El Campín

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional, y en redes sociales se viralizó foto de cuando era un niño con la camiseta del club: “El sueño del pibe”

Fabián Viáfara salió de la cancha del Campín en ambulancia por un dolor en el pecho: el jugador explicó el motivo real de su retiro del partido con Millonarios

James Rodríguez jugará en Atlético Nacional, y así reaccionó la prensa internacional: “Bombazo”

Esto es lo que cuesta la camiseta de James Rodríguez con Nacional: la prenda que lucirá el ‘10′ en su regreso al FPC ya está a la venta