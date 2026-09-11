Checo Acosta dio nueva actualización sobre la salud de su padre Alci Acosta: “Gracias a Dios”

Alci Acosta sigue mejorando y permanece bajo control médico, informó su hijo Checo - crédito @alciacostac/ Instagram

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Alci Acosta continúa con una evolución favorable y permanece bajo supervisión médica en una habitación, según informó su hijo, Checo Acosta, en una publicación difundida el 10 de septiembre.

El cantante compartió una fotografía junto a su padre y agradeció los mensajes que la familia recibió desde que se conoció la hospitalización del intérprete.

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“Gracias a Dios, mi padre sigue mejorando y se encuentra en control en su habitación. Gracias a los amigos, a los colegas, a la prensa y a los seguidores por sus mensajes”, manifestó el intérprete, quien acompañó sus palabras con una imagen junto a su padre. El mensaje llevó tranquilidad a los seguidores del músico, quienes permanecen atentos a las novedades sobre su condición luego de los reportes que circularon durante los últimos días.

Checo Acosta informó que su padre continúa internado, con evolución favorable y bajo control médico en una habitación - crédito @checoacosta/ Instagram

La información divulgada confirma que el cantante continúa internado y bajo observación, aunque ya no se encuentra en la misma situación de mayor complejidad que se había informado inicialmente.

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Alci Acosta fue hospitalizado en Barranquilla por complicaciones de salud y, en los primeros reportes sobre su evolución, se conoció que permaneció en una unidad de cuidados intensivos. La actualización de su hijo indica que ahora continúa su recuperación en una habitación, dentro del seguimiento médico establecido por la clínica.

Checo Acosta también expresó su agradecimiento a las personas que se comunicaron con la familia desde que trascendió la noticia.

La salud de Alci Acosta generó preocupación entre sus admiradores, en especial después de la aparición de versiones no confirmadas sobre su muerte en redes sociales. Ante esas publicaciones, Checo Acosta salió a desmentirlas y pidió prudencia frente a la información que se compartía en las redes sociales.

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El actual proceso de recuperación de Alci Acosta comenzó el 30 de agosto, cuando el intérprete fue llevado de urgencia a la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla por una afección que comprometía sus riñones y la próstata. La situación llevó a que los médicos decidieran trasladarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo vigilancia especializada durante los primeros días de septiembre.

Desde que se conoció la hospitalización, su hijo, Checo Acosta, asumió la vocería de la familia y difundió actualizaciones a través de sus redes sociales. El primer mensaje público se conoció el 31 de agosto, después de una visita al centro médico. En ese momento, el cantante informó que su padre se encontraba estable y que respondía de forma positiva a los procedimientos indicados por los especialistas.

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Checo precisó además que el tratamiento se desarrollaba bajo un manejo conservador, con medicamentos, monitoreo y controles permanentes, sin que la familia anunciara intervenciones quirúrgicas. En los días posteriores, el hijo del bolerista confirmó que Alci Acosta continuaba en cuidados intensivos, aunque con señales favorables en su evolución. La familia manifestó entonces su expectativa de que, si los médicos lo consideraban oportuno, pudiera dejar esa unidad para continuar la recuperación en una habitación antes de recibir el alta y regresar a casa.

El 5 de septiembre, Checo Acosta volvió a informar que su padre seguía estable y que los médicos habían controlado las secreciones que también eran objeto de seguimiento. Dos días después, el cantante señaló que el informe médico era positivo y expresó su esperanza de que el traslado a una habitación se concretara pronto.

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“Mi padre amaneció muy bien, durmió normal en la noche y sigue respondiendo al tratamiento. La excelente noticia es que ya está en habitación e inicia terapia física.Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Dios todo lo puede”, escribió el hijo del Alci en sus redes sociales.

La actualización más reciente llegó el 10 de septiembre. En una fotografía junto a su padre, Checo Acosta confirmó que el músico ya se encontraba en una habitación y bajo control clínico. El artista agradeció a amigos, colegas, medios y seguidores por el acompañamiento durante la hospitalización. Hasta ahora, la familia no comunicó un diagnóstico médico específico ni una fecha estimada para la salida de la clínica.

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