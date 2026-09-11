Disney+ presentó el tráiler de American Horror Story: 13

Disney presenta el tráiler de American Horror Story: 13, de FX. Compuesta por 13 episodios de media hora. (Disney )

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Disney+ estrenará American Horror Story: 13 el 24 de septiembre en Latinoamérica, con tres episodios disponibles desde las 22.00. La decimotercera temporada de la antología de FX tendrá 13 capítulos de media hora y concluirá el 30 de octubre, un día antes de Halloween.

La plataforma difundió el tráiler y el póster oficial de la nueva entrega, creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. El material anticipa el regreso de figuras y personajes asociados a distintas etapas de la franquicia, una decisión que conecta la nueva historia con el recorrido de la serie desde su debut en 2011.

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Jessica Lange vuelve a integrar el reparto de la franquicia creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. (FX/Disney+)

Tras el lanzamiento inicial, Disney+ incorporará un episodio cada viernes. El calendario llevará el desenlace hasta la víspera de Halloween, una fecha alineada con el género que convirtió a la producción en una de las marcas centrales de FX.

La temporada reunirá a intérpretes de distintas etapas de la antología

El reparto anunciado está encabezado por Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange. La presencia de Lange, una de las intérpretes más identificadas con los primeros años de la serie, figura entre los principales regresos de esta temporada.

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Emma Roberts participará en la temporada que estrenará sus primeros tres episodios el 24 de septiembre. (FX/Disney+)

También participan Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa y John Waters, entre otros.

La información difundida sobre la producción señala además el retorno de personajes conocidos por el público, entre ellos Constance Langdon, Cordelia Goode, Madison Montgomery, Marie Laveau, Rubber Man, Twisty the Clown y Kai Anderson. Esa combinación sugiere una trama con vínculos entre temporadas previas, aunque el avance no revela todavía el argumento central ni el modo en que confluirán esas historias.

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El póster de American Horror Story: 13 anticipa el estreno de la nueva temporada en Disney+ para Latinoamérica. (Disney+)

El número 13 ordena el calendario y el imaginario de la nueva historia

La elección de American Horror Story: 13 como título remite a uno de los números más asociados a las supersticiones y al cine de terror. El adelanto utiliza referencias visuales de la franquicia y recupera elementos de algunos de sus universos más reconocibles.

A lo largo de sus doce entregas anteriores, la serie situó sus relatos en una casa embrujada, un asilo, un aquelarre, un circo de fenómenos, un hotel, una colonia perdida y escenarios marcados por el apocalipsis. Cada temporada presentó una historia propia, aunque varias construyeron conexiones y compartieron personajes.

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Evan Peters regresa al universo de American Horror Story en una temporada que recuperará personajes conocidos. (FX/Disney+)

Según los datos divulgados por la compañía, la franquicia suma más de 100 nominaciones a los premios Emmy y superó 700 millones de horas de reproducción en el mundo. La serie fue pionera en el formato de antología televisiva contemporánea: mantiene un elenco recurrente, pero modifica los conflictos, las épocas y los escenarios en cada ciclo.

Murphy y Falchuk mantienen la conducción creativa de la producción

Murphy y Falchuk vuelven como creadores y productores ejecutivos de la temporada. Ned Martel y Charlie Carver integran también el equipo de producción ejecutiva, junto con Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Tanase Popa, Crystle Roberson Dorsey, Jennifer Salt y Tim Minear.

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Sarah Paulson forma parte del elenco anunciado para la decimotercera entrega de la antología de FX. (Disney+)

La producción corresponde a 20th Television. En la previa del estreno, las doce temporadas ya emitidas de American Horror Story permanecen disponibles en Disney+ para el público latinoamericano.

Con el calendario ya confirmado, la temporada comenzará el 24 de septiembre y cerrará con su episodio número 13 el 30 de octubre. El tráiler deja abierta la pregunta sobre qué personajes volverán a ocupar el centro de la historia y cuáles serán los nuevos conflictos de la antología.

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