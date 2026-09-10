Gustavo Petro reveló reunión con Claudia López y anunció una ‘Alianza por la Vida’: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia”

La aparición conjunta de los dos dirigentes estuvo acompañada por un mensaje que propuso fortalecer un acuerdo político con presencia en todo el país y aspiraciones institucionales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/@petrogustavo/X

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Gustavo Petro, expresidente de Colombia, confirmó un encuentro con Claudia López, excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, y llamó a ampliar la “Alianza por la Vida” con miras a obtener representación en las elecciones regionales de 2027.

El exmandatario difundió una fotografía junto a López en X y pidió “la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria (sic)”.

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Petro presentó la “Alianza por la Vida” como una propuesta política con alcance nacional. En su mensaje, sostuvo que la iniciativa debe tener presencia en todo el país, atender a los sectores con mayores necesidades y obtener curules, alcaldías y gobernaciones.

Gustavo Petro difundió una fotografía junto a López en X y pidió “la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria (sic)” - crédito @petrogustavo/X

“La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones (sic)”, escribió el exjefe de Estado.

El dirigente también aludió a una futura disputa por el Gobierno. “Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz (sic)”, afirmó Petro.

Claudia López indicó en X lo siguiente: “Años de sectarismo y señalamientos infundados en mi contra y de Angélica deben cesar. Solo los ha capitalizado la derecha mafiosonga y fascista (sic)”.

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Petro planteó una estrategia territorial y electoral

La imagen junto a Claudia López acompañó el llamado de Petro a reunir a sectores políticos afines bajo una misma alianza. El exmandatario propuso que el proyecto se extienda por las distintas regiones de Colombia y compita por cargos de elección popular en los comicios regionales previstos para 2027.

La aparición pública de ambos dirigentes se produjo después de desacuerdos que mantuvieron durante los últimos años. Uno de los principales puntos de distancia fue el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá: Petro defendía que fuera subterráneo, mientras López respaldó el trazado elevado que avanzó durante su administración.

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Gustavo Petro propuso que el proyecto se extienda por las distintas regiones de Colombia y compita por cargos de elección popular en los comicios regionales previstos para 2027 - crédito @petrogustavo/X

López apoyó a Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. La relación se deterioró después, con intercambios de críticas públicas.

Pizarro, Morris y Camacho se sumaron al llamado

La exsenadora María José Pizarro respaldó la propuesta y sostuvo que trasciende una elección específica. “La Alianza por la vida NO era una coyuntura electoral, es un proyecto de nación a largo plazo (sic)”, publicó en X.

Pizarro pidió unidad frente a lo que describió como “autoritarismo, censura, manipulación y sin razón”. “Hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos dialogando! (sic)”, señaló.

María José Pizarro pidió unidad frente a lo que describió como “autoritarismo, censura, manipulación y sin razón” - crédito @PizarroMariaJo/X

Hollman Morris expresó su coincidencia con Petro. “Totalmente de acuerdo con Gustavo Petro (sic)”, escribió.

Luego afirmó que son tiempos “de la unidad, del humanismo, de la solidaridad, del amor por el prójimo, los débiles, la diferencia. Son tiempos de unidad antifascista (sic)”.

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Hollman Morris expresó su coincidencia con Petro - crédito @HOLLMANMORRIS/X

El exministro de Minas Andrés Camacho planteó una articulación de varios sectores políticos.

“Una gran Alianza por la vida, un gran acuerdo de las fuerzas democráticas para defender los derechos, las instituciones, un frente popular contra el tecnofascismo (sic)”, expresó en X.

El exministro de Minas Andrés Camacho planteó una articulación de varios sectores políticos - crédito @andrescamachom_/X

Luego del encuentro, Petro llamó a conformar un frente amplio con organizaciones y dirigentes que defiendan la democracia, la vida y la soberanía nacional. Según afirmó, existen sectores nacionales e internacionales que pretenden ejercer control sobre la sociedad colombiana.

“Hay que unir todas las fuerzas que crean en la vida y la democracia en el país. Propongo un gran frente por la vida porque está en peligro la vida y la soberanía nacional y las fuerzas más oscuras de Colombia y el mundo tratan de dominar a la sociedad colombiana”, dijo.

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El exjefe de Estado además rechazó las versiones que daban cuenta de una supuesta captura y extracción del país. Aseguró que esos rumores afectaron a su entorno y denunció presiones contra su hija Antonella, mediante eventuales procesos judiciales y menciones de la lista Ofac. Petro también señaló que otras personas vinculadas con su anterior gobierno habrían recibido amenazas.