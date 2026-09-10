España

La casa de Ester Expósito en pleno centro de Madrid: un luminoso dúplex con escalera de caracol y piscina privada

Cuando está en la capital, la actriz reside en un piso de Chamberí, en la zona de Ríos Rosas

El piso de Ester Expósito en Chamberí (Instagram)
El piso de Ester Expósito en Chamberí (Instagram / Europa Press)
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Ester Expósito vive una etapa muy dulce entre su romance Kylian Mbappé y el estreno de la película Enfrentados: Marfil, en la que da vida a una de las protagonistas de la escritora best seller Mercedes Ron. De hecho, esta noche visita El Hormiguero con Pablo Motos para promocionarla. Cuando le tocan temporadas de promoción en Madrid, la actriz aprovecha para descansar en su acogedor piso en Chamberí.

El detalle más singular de la vivienda está en su ubicación concreta, la zona de Ríos Rosas, y en un elemento poco frecuente en ese entorno: una terraza con jardín y piscina en pleno distrito de Chamberí. Esa combinación permite a la actriz moverse con facilidad entre rodajes, viajes y compromisos profesionales sin salir del centro de la capital.

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La casa destaca por su luminosidad, con grandes ventanales que aportan luz natural durante todo el día y refuerzan la sensación de amplitud, pero también la de intimidad. El inmueble se encuentra en un barrio con mucha vida urbana, pero su distribución está planteada para preservar la tranquilidad de una figura pública. Esa elección residencial se aparta de otras ubicaciones a las afueras de la capital habituales entre rostros conocidos, como Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte.

¿Cómo se logra una conexión real en pantalla? Ester Expósito comparte que tener una visión similar del cine y trabajar el guion juntos fue clave para la química con su compañero de reparto en su nuevo proyecto.

El piso de Ester Expósito

En el caso de la intérprete, la apuesta pasa por seguir conectada al ritmo de la ciudad sin renunciar a la privacidad. La vivienda se organiza en dos plantas y combina un lenguaje decorativo moderno con elementos clásicos. En la planta baja se concentra el día a día, con colores neutros y cálidos, suelos de madera oscura y una mezcla de piezas de diseño, detalles personales y obras de arte.

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La planta superior, a la que se accede por una escalera de caracol, presenta un ambiente más luminoso y minimalista. Allí predominan los sofás en tonos claros y una atmósfera despejada pensada para el descanso. El salón es una de las estancias centrales de la casa. La actriz reside sola, aunque ahora cuente con la compañía esporádica de su pareja. Además, el salón está conectado a la cocina mediante una apertura tipo pasaplatos de madera que mantiene ambas zonas unidas y favorece la entrada de luz natural.

El piso de Ester Expósito en Chamberí (Instagram)
El piso de Ester Expósito en Chamberí (Instagram)

El dormitorio es otro de los espacios en los que más tiempo pasa. Predominan los tonos crema, con una cómoda blanca que utiliza como tocador para maquillaje y joyas, además de ventanas con estores blancos que facilitan el paso de la luz. El baño introduce el contraste más marcado de toda la vivienda. Está decorado en azul intenso, con azulejos tipo mosaico y una puerta de madera rojiza.

La piscina de Ester Expósito

El exterior aporta el mayor valor diferencial del dúplex. La terraza mezcla vegetación y mobiliario de madera, y se completa con una piscina pensada para los meses de buen tiempo, un rasgo muy poco común en una zona tan céntrica de Madrid. Esta piscina le ofrece una alternativa para el verano cuando sus compromisos profesionales le impiden hacer tantas escapadas como querría.

El sensual baile de Ester Expósito en Instagram
El baile viral de Ester Expósito (Instagram)

Algunos rincones del inmueble ya se habían visto en redes sociales a través de sus propias publicaciones. Fue durante la pandemia, en el vídeo en el que bailaba la canción El efecto de Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Desde entonces, la vivienda ha seguido generando interés por su localización estratégica y por una distribución que combina vida urbana, luz natural y espacios de desconexión en pleno centro de Madrid.

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