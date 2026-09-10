Marina bloquea 5.8 toneladas de posibles narcóticos en el AICM y detiene a 14 personas en lo que va de 2026

Elementos de la Armada de México realizaron inspecciones en cargamentos del AICM. Crédito: Especial

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La Secretaría de Marina impidió el ingreso de aproximadamente5.8 toneladas de sustancias con características de narcóticos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) durante 2026, en operaciones que combinaron inteligencia, análisis de riesgo y tecnología especializada.

La Armada de México fue la encargada de realizar las detecciones en coordinación con autoridades aduaneras, con el fin de identificar inconsistencias y concentrar las inspecciones en operaciones que presentan señales de alerta. El esquema busca impedir el ingreso, traslado y distribución de mercancías ilícitas desde la terminal aérea.

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De acuerdo con las autoridades, Las inspecciones se concentraron en operaciones que presentaron señales de alerta. La estrategia busca impedir que la terminal aérea sea utilizada para el ingreso, traslado o distribución de mercancías ilícitas.

Los operativos también permitieron asegurar 93 armas de fuego y 1.477 municiones mediante protocolos de inspección y análisis de imágenes de rayos X. Las autoridades detuvieron a 14 personas vinculadas con posibles hechos ilícitos.

Elementos de la Armada de México realizaron inspecciones en cargamentos del AICM. Crédito: Especial

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes tras las acciones de revisión en el aeropuerto. La Secretaría de Marina los relacionó con irregularidades detectadas en distintas operaciones.

La estrategia incluyó el aseguramiento de alrededor de 167.5 toneladas de productos de tabaco y 116.7 millones de cigarrillos de procedencia irregular. Las autoridades localizaron esos productos en distintos cargamentos provenientes del extranjero.

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El modelo de inspección del AICM combina rayos X, análisis de riesgo y revisión documental

Cada detección parte de un proceso estructurado en varias fases. La Semar describió que ese proceso combina revisión documental, análisis de perfiles de riesgo, inspecciones físicas y equipos especializados.

El análisis de imágenes de rayos X fue el recurso técnico que permitió identificar las armas de fuego y las municiones aseguradas. Ese mismo sistema de escaneo opera de forma integrada con los protocolos de inspección manual para elevar la tasa de detección en los embarques que presentan señales de alerta.

Elementos de la Armada de México realizaron inspecciones en cargamentos del AICM. Crédito: Especial

El modelo apunta a anticiparse antes de que las mercancías irregulares ingresen a territorio nacional. La revisión de perfiles de riesgo permite dirigir los esfuerzos hacia las operaciones con mayores inconsistencias, lo que optimiza el uso de los recursos disponibles.

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La administración aeroportuaria a cargo del Grupo Aeroportuario Marina también participa en ese esquema de control. Su involucramiento refuerza la coordinación entre las autoridades de seguridad y la operación cotidiana de la terminal.

La ANAM y la SSPC participan junto a la Semar en el control del AICM

La Semar subrayó que las acciones en el aeropuerto no responden a un esfuerzo unilateral. La ANAM, la SSPC y la Armada de México trabajan de forma coordinada con el propósito de mantener una aduana segura, moderna y eficiente.

Esa coordinación interinstitucional busca también proteger la economía formal y preservar el orden institucional. Al cerrar rutas de traslado y cortar posibles fuentes de financiamiento, las operaciones conjuntas reducen la capacidad logística de las organizaciones delictivas.

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Elementos de la Armada de México realizaron inspecciones en cargamentos del AICM. Crédito: Especial

El impacto de los aseguramientos trasciende las cifras individuales de cada cargamento retenido. La dependencia señaló que la interrupción de esas rutas afecta directamente la legalidad de las cadenas del comercio exterior y del transporte internacional.

La Semar indicó que el personal naval mantiene una vigilancia permanente sustentada en inteligencia y tecnología. Esa vigilancia se aplica en uno de los principales puntos de entrada y salida del país, donde el volumen de operaciones comerciales exige una respuesta de seguridad constante.

La dependencia reafirmó su compromiso de continuar el fortalecimiento de las capacidades de la Armada de México en seguridad aeroportuaria e inspección. El objetivo declarado es cerrar el paso a las actividades ilícitas y garantizar que los aeropuertos del país operen como espacios seguros tanto para los pasajeros como para las operaciones comerciales.

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Los resultados acumulados en lo que va del año sitúan al AICM como un punto de control activo frente al tráfico de mercancías prohibidas. La Semar precisó que las cifras reflejan la dimensión de un esfuerzo sostenido que no se detiene ante ningún tipo de cargamento irregular.

Elementos de la Armada de México realizaron inspecciones en cargamentos del AICM. Crédito: Especial

La coordinación entre la Marina, la ANAM y la SSPC establece un precedente operativo para otros aeropuertos del país. La dependencia no descartó extender ese modelo a otras terminales aéreas donde el flujo de mercancías internacionales representa un riesgo de infiltración de productos ilícitos.