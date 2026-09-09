Colombia

Javier Arias ‘Stunt’, el influencer de la Cybertruck, fue absuelto por la justicia y así lo festejó en sus redes sociales: “Dios no abandona a los hijos buenos”

El creador de contenido había sido detenido en marzo tras una operativo de la Policía donde le incautaron armamento y dinero en efectivo; sin embargo, la Fiscalía no habría demostrado la posesión del influencer de estos elementos

El influencer, que era investigado por presunto porte ilegal de armas, agradeció el respaldo de su abogado y de sus seguidores - crédito Captura de Video Instagram

Guardar

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, absolvió a Javier Arias Castañeda, conocido en las redes sociales como Javier Arias Stunt, que venía siendo investigado por porte ilegal de armas de fuego.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por Semana, la decisión final del tribunal local obedeció a que la Fiscalía General de la Nación no logró acreditar que las armas halladas en un operativo policial fueran de su propiedad, ya que en el momento del procedimiento en el predio había otras cinco personas.

PUBLICIDAD

El creador de contenido había sido capturado el 12 de marzo en el corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí (Antioquia) donde le fue incautado un arsenal compuesto por cinco armas de fuego, aproximadamente 2.000 municiones de distintos calibres, así como 208 millones de pesos en efectivo, vehículos y lanchas.

Horas después del procedimiento, el influencer recuperó la libertad y acreditó que el dinero provenía de actividades legales. Sin embargo, había permanecido vinculado a la investigación que finalizó en la audiencia del 8 de septiembre.

---
Colombiano presumió a sus seguidores la lujosa Cybertruck con la que recorrió las calles de Necoclí - crédito @javier.arias.stunt/IG

Tras conocerse el sentido del fallo absolutorio, Arias Castañeda dio la noticia a sus seguidores en su cuenta de Instagram, en la que les agradeció por su respaldo en su proceso ante la justicia.

PUBLICIDAD

Bueno, familia, ahora sí, libre gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre pendiente, que estuvieron apoyándome. A todos los que siempre confiaron en mí, que creyeron en mi inocencia, a mi abogado, a todo su equipo de trabajo, que hicieron un trabajo excelente”, indicó el influencer.

En su pronunciamiento, Javier Arias Stunt lanzó críticas a quienes dudaron de sus actividades en las plataformas digitales. “A todos los medios amarillistas que estuvieron por ahí publicándome, dándome noticia una semana completa, vuelvan y salgan a dar noticia y ponen: Javier Arias, inocente, que me querían dañar el nombre. Que es que a mí me toca lidiar con muchas cosas en la vida, con envidia y con de todo, y ya todo eso me he acostumbrado ya”, expresó.

- crédito @javier.arias.stunt/Instagram
- crédito @javier.arias.stunt/Instagram

Finalmente, el creador de contenido manifestó que continuará con sus labores en beneficio de la comunidad del Urabá antioqueño: “Vamos a seguir haciendo las cosas bien, que Dios no abandona a los hijos buenos. Dios los bendiga y muchas gracias. Estoy muy feliz hoy”, concluyó.

Antes de que se concretara su situación judicial, Arias Castañeda publicó un video en el que, confiado en que iba a salir libre, anunció la compra de un vehículo de lujo de marca Porshe, adquisición que fue bien recibida por sus seguidores. “El tiempo de Dios es perfecto, este video lo hice ayer (7 de septiembre), confiando en que iba a quedar libre , LOS NUEVOS JUGUETES, para celebrar mi LIBERTAD”, comentó el influencer.

También, difundió una fotografía con su abogado Juan Duque en la que expresó su gratitud al acompañarlo en el proceso que duró más de seis meses.

- crédito @javier.arias.stunt/Instagram
- crédito @javier.arias.stunt/Instagram

Por qué es conocido Javier Arias ‘Stunt’

La aparición de una Tesla Cybertruck valuada en $900 millones convirtió a Javier Arias Castañeda en una figura ampliamente reconocida en el Urabá antioqueño, donde el vehículo recorrió las calles de Necoclí y provocó conmoción entre los habitantes, al tiempo que reactivó el interés por el empresario e influenciador por su exposición de lujos, sus sorteos de alto valor y las actuaciones sancionatorias que en 2024 abrió Coljuegos contra empresas vinculadas a su actividad.

El dato no fue menor en el mercado local: se trataba apenas de la segunda unidad de ese modelo registrada en Colombia. La primera había llegado meses antes a Medellín.

Buena parte de la notoriedad de Arias se construyó en plataformas digitales. Allí mostró viajes en jets privados, vehículos de alta gama y embarcaciones, en una estrategia de exposición constante de bienes asociados al lujo.

- crédito @javier.arias.stunt/Instagram
- crédito @javier.arias.stunt/Instagram

Entre los artículos que promocionó o sorteó aparecen una Ford Raptor, una Mercedes Benz GLE450 híbrida, una Ducati V4 Lamborghini, una lancha llamada Intocable AA, motos acuáticas y un BMW M2 que condujo en el autódromo de Tocancipá, en Cundinamarca. Esa exhibición pública fue uno de los ejes de su posicionamiento en redes.

El mecanismo con el que ganó alcance incluía sorteos semanales de vehículos, motocicletas y propiedades. Para participar, según explicó el propio Arias en sus redes sociales, los interesados debían comprar adhesivos a través del sitio web Mundostick.com por valores que llegaban hasta cinco millones de pesos.

Ese esquema atrajo después el escrutinio administrativo de Coljuegos, la entidad estatal encargada de vigilar los juegos de azar en Colombia. En 2024, el organismo inició acciones sancionatorias contra compañías asociadas a Arias por la presunta realización de rifas no autorizadas.

La visibilidad de Arias también creció por su cercanía pública con figuras reconocidas del entretenimiento y el deporte. En sus redes compartió fotografías junto a J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee, Ryan Castro, Kevin Roldán y el basquetbolista Jimmy Butler.

Temas Relacionados

Javier Arias StuntInfluencer CybertruckJusticiaRedes socialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Políticos colombianos se sumaron a la tendencia viral de fotos tipo años 80 con IA: el ministro del Interior y un expresidente compartieron sus imágenes

La publicación de Rodrigo Lara apareció en las historias de su cuenta personal, donde se lo ve con su esposa y sus dos hijos, en una pieza que imita rasgos visuales de esa década

Políticos colombianos se sumaron a la tendencia viral de fotos tipo años 80 con IA: el ministro del Interior y un expresidente compartieron sus imágenes

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

La banda de K-pop se presenta por primera vez en la capital colombiana. Las puertas del Vive Claro abren a las 4:00 p. m. y el show principal arranca a las 8:00 p. m., con tres actos de apertura y un posible setlist de 28 canciones

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

El delantero de la selección Colombia volvió a adueñarse de la titular en el equipo de Lisboa, tras los rumores de su transferencia y marcar cuatro goles en los cinco primeros partidos

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

Revelan chats de Kevin Santiago Ángel con mujer que lo citó al lugar de su asesinato: Tren de Aragua lo habría suplantado luego del crimen

La acusación señala a Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, por usar redes sociales, pactar una cita en el barrio Galán y enviar una ubicación, dentro de un esquema que habría operado bajo órdenes de cabecillas de la estructura criminal

Revelan chats de Kevin Santiago Ángel con mujer que lo citó al lugar de su asesinato: Tren de Aragua lo habría suplantado luego del crimen

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Angelo Antonio D’Agostino, presidente del club, explicó que el futbolista busca extender su carrera por al menos dos temporadas, mientras la institución italiana mantiene el contacto con su entorno para destrabar un eventual fichaje

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Concierto de Stray Kids hoy en Bogotá: horarios, setlist y todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Sheila Gándara aclaró si impedirá que su hija comparta tiempo con Mariana Zapata, la nueva pareja de su ex, Juanda Caribe: “Es lo más precioso que tengo”

El ‘influencer’ español Naim Darrechi aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras enfrentarse a comerciante en Cali: “Que me van a poner como un coladero”

Carolina Gómez le respondió fuerte a quienes la acusan de vivir de su novio Yeferson Cossio: “No tengo que fingir que trabajo”

Así fue la visita de Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, al Museo del Carnaval de Barranquilla junto a la primera dama Ana Lucía Pineda

Deportes

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

EN VIVO - Sporting CP vs. Galatasaray: siga aquí el debut de Luis Suárez y Davinson Sánchez en la Uefa Champions League 2026-2027

James Rodríguez sí está en el radar del Avellino de Italia, confirmo el presidente del club: “Lo estamos considerando”

Athletico Paranaense renovaría el contrato del colombiano Kevin Viveros: esperan venderlo entre 30 y 40 millones de euros

Así calificó la prensa argentina a Álvaro Montero tras el partido Boca vs. São Paulo por la Sudamericana: “Espectacular”

Santa Fe empató ante Vasco da Gama por la Sudamericana, y así reaccionó la prensa brasileña: “Muy ajetreada”