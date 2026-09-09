Javier Arias ‘Stunt’, el influencer de la Cybertruck, fue absuelto por la justicia y así lo festejó en sus redes sociales: “Dios no abandona a los hijos buenos”

El influencer, que era investigado por presunto porte ilegal de armas, agradeció el respaldo de su abogado y de sus seguidores - crédito Captura de Video Instagram

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El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo, Antioquia, absolvió a Javier Arias Castañeda, conocido en las redes sociales como Javier Arias Stunt, que venía siendo investigado por porte ilegal de armas de fuego.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por Semana, la decisión final del tribunal local obedeció a que la Fiscalía General de la Nación no logró acreditar que las armas halladas en un operativo policial fueran de su propiedad, ya que en el momento del procedimiento en el predio había otras cinco personas.

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El creador de contenido había sido capturado el 12 de marzo en el corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí (Antioquia) donde le fue incautado un arsenal compuesto por cinco armas de fuego, aproximadamente 2.000 municiones de distintos calibres, así como 208 millones de pesos en efectivo, vehículos y lanchas.

Horas después del procedimiento, el influencer recuperó la libertad y acreditó que el dinero provenía de actividades legales. Sin embargo, había permanecido vinculado a la investigación que finalizó en la audiencia del 8 de septiembre.

Colombiano presumió a sus seguidores la lujosa Cybertruck con la que recorrió las calles de Necoclí - crédito @javier.arias.stunt/IG

Tras conocerse el sentido del fallo absolutorio, Arias Castañeda dio la noticia a sus seguidores en su cuenta de Instagram, en la que les agradeció por su respaldo en su proceso ante la justicia.

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“Bueno, familia, ahora sí, libre gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre pendiente, que estuvieron apoyándome. A todos los que siempre confiaron en mí, que creyeron en mi inocencia, a mi abogado, a todo su equipo de trabajo, que hicieron un trabajo excelente”, indicó el influencer.

En su pronunciamiento, Javier Arias Stunt lanzó críticas a quienes dudaron de sus actividades en las plataformas digitales. “A todos los medios amarillistas que estuvieron por ahí publicándome, dándome noticia una semana completa, vuelvan y salgan a dar noticia y ponen: Javier Arias, inocente, que me querían dañar el nombre. Que es que a mí me toca lidiar con muchas cosas en la vida, con envidia y con de todo, y ya todo eso me he acostumbrado ya”, expresó.

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- crédito @javier.arias.stunt/Instagram

Finalmente, el creador de contenido manifestó que continuará con sus labores en beneficio de la comunidad del Urabá antioqueño: “Vamos a seguir haciendo las cosas bien, que Dios no abandona a los hijos buenos. Dios los bendiga y muchas gracias. Estoy muy feliz hoy”, concluyó.

Antes de que se concretara su situación judicial, Arias Castañeda publicó un video en el que, confiado en que iba a salir libre, anunció la compra de un vehículo de lujo de marca Porshe, adquisición que fue bien recibida por sus seguidores. “El tiempo de Dios es perfecto, este video lo hice ayer (7 de septiembre), confiando en que iba a quedar libre , LOS NUEVOS JUGUETES, para celebrar mi LIBERTAD”, comentó el influencer.

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También, difundió una fotografía con su abogado Juan Duque en la que expresó su gratitud al acompañarlo en el proceso que duró más de seis meses.

- crédito @javier.arias.stunt/Instagram

Por qué es conocido Javier Arias ‘Stunt’

La aparición de una Tesla Cybertruck valuada en $900 millones convirtió a Javier Arias Castañeda en una figura ampliamente reconocida en el Urabá antioqueño, donde el vehículo recorrió las calles de Necoclí y provocó conmoción entre los habitantes, al tiempo que reactivó el interés por el empresario e influenciador por su exposición de lujos, sus sorteos de alto valor y las actuaciones sancionatorias que en 2024 abrió Coljuegos contra empresas vinculadas a su actividad.

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El dato no fue menor en el mercado local: se trataba apenas de la segunda unidad de ese modelo registrada en Colombia. La primera había llegado meses antes a Medellín.

Buena parte de la notoriedad de Arias se construyó en plataformas digitales. Allí mostró viajes en jets privados, vehículos de alta gama y embarcaciones, en una estrategia de exposición constante de bienes asociados al lujo.

- crédito @javier.arias.stunt/Instagram

Entre los artículos que promocionó o sorteó aparecen una Ford Raptor, una Mercedes Benz GLE450 híbrida, una Ducati V4 Lamborghini, una lancha llamada Intocable AA, motos acuáticas y un BMW M2 que condujo en el autódromo de Tocancipá, en Cundinamarca. Esa exhibición pública fue uno de los ejes de su posicionamiento en redes.

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El mecanismo con el que ganó alcance incluía sorteos semanales de vehículos, motocicletas y propiedades. Para participar, según explicó el propio Arias en sus redes sociales, los interesados debían comprar adhesivos a través del sitio web Mundostick.com por valores que llegaban hasta cinco millones de pesos.

Ese esquema atrajo después el escrutinio administrativo de Coljuegos, la entidad estatal encargada de vigilar los juegos de azar en Colombia. En 2024, el organismo inició acciones sancionatorias contra compañías asociadas a Arias por la presunta realización de rifas no autorizadas.

La visibilidad de Arias también creció por su cercanía pública con figuras reconocidas del entretenimiento y el deporte. En sus redes compartió fotografías junto a J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee, Ryan Castro, Kevin Roldán y el basquetbolista Jimmy Butler.

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