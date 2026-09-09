Hijos de Julio César Chávez sorprenden con tremendo físico a días de sus peleas

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez pelearán este fin de semana en Puebla (Captura de pantalla | redes sociales)

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Los hijos de la leyenda del pugilismo mexicano, Julio César Chávez, volverán a subirse al cuadrilátero y pelearán este fin de semana en el en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, en una función de boxeo con causa para combatir las adicciones.

Julio César Chávez Jr. protagonizará la función estelar de la noche cuando se mida contra el venezolano Jeison Troncoso, mientras que el rival de Omar Chávez no ha sido revelado.

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Aunque faltan tan solo unos días para que se llegue la hora del combate, ambos peleadores han sorprendido en sus redes sociales con un gran físico.

El gran físico de los hermanos Chávez

Los hermanos Chávez llegarán a la cartelera de este 12 de septiembre después de ganar sus últimas peleas profesionales, celebradas el pasado 24 de enero en San Luis Potosí. Julio César Chávez Jr. venció al argentino Ángel Julián Sacco por nocaut técnico en el cuarto asalto, mientras Omar Chávez derrotó al colombiano José Miguel Torres por nocaut en el segundo episodio.

El Junior buscará encadenar una nueva victoria luego de su regreso de enero, que puso fin a un periodo sin actividad marcado por su detención por motivos migratorios en Estados Unidos. Ante Sacco, sostuvo una ofensiva al cuerpo y al rostro hasta que el árbitro interrumpió el combate.

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Los hermanos Chávez llegarán a la cartelera de este 12 de septiembre después de ganar sus últimas peleas profesionales (Instagram | Julio César Chávez Jr)

El Businessman también llegará con un triunfo contundente, aunque su vuelta tuvo un contexto distinto. El boxeador no peleaba desde enero de 2025, cuando perdió contra Misael “Chino” Rodríguez, y en su reaparición resolvió el duelo ante Torres con una derecha que envió al colombiano a la lona.

Omar Chávez también llegará con un triunfo contundente, aunque su vuelta tuvo un contexto distinto

La función de Puebla reunirá nuevamente a los hijos de Julio César en una misma noche. “Muy contentos de que aparezca otra vez Julio y Omar”, expresó el excampeón mundial a los medios, al referirse al proceso que atraviesan ambos antes de sus próximos compromisos.

Peleas con causa social

La recaudación del combate financiará un centro especializado en la zona de Los Fuertes, con cabañas destinadas a la rehabilitación. El proyecto se incorporará a otros servicios de salud de la zona, entre ellos el Centro de Salud Mental para Niñas y Adolescentes.

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La función marcará el retorno de los hijos de Chávez al boxeo profesional después de las polémicas de los últimos meses y tendrá un objetivo social para la familia. Chávez Jr. y el Businessman han atravesado problemas vinculados con las adicciones, por lo que buscan que el deporte sirva de referencia para otros jóvenes. La pelea pretende promover el cuidado de la salud mental y prevenir conductas de riesgo a través del boxeo.

¿Dónde ver la pelea de los hijos de Julio César Chávez?

El equipo de Box Azteca realizó la cobertura más reciente de los combates de los hermanos Chávez, cuyas presentaciones recientes fueron emitidas por TV Azteca en señal abierta y plataformas digitales.

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Sin embargo, aún no existe un anuncio oficial de la televisora ni de los organizadores que confirme una transmisión similar para la función del 12 de septiembre en Puebla.