Secretario de Comercio de EEUU no viaja a México: diálogo con Sheinbaum será por Zoom

La reunión entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y la presidenta Claudia Sheinbaum cambió de formato. El encuentro, que originalmente se realizaría de manera presencial este miércoles en la Ciudad de México, se llevará a cabo por videollamada mediante la plataforma Zoom, según informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de X.
El anuncio de Ebrard
De acuerdo con la publicación del funcionario mexicano, el cambio se debió a que Lutnick no pudo completar ayer el vuelo programado hacia territorio mexicano debido a condiciones meteorológicas adversas. Ebrard actualizó la información este miércoles por la mañana para precisar el nuevo formato de la conversación:
PUBLICIDAD
Lo que se había anunciado un día antes
El propio Ebrard había confirmado el martes, también en redes sociales, la llegada de Lutnick a la capital mexicana para sostener una reunión presencial con la mandataria y con él mismo, en torno a la relación comercial entre ambos países. En ese mensaje, el secretario mexicano señalaba:
Ese anuncio generó amplia cobertura mediática, ya que se daba en un contexto de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de tensiones arancelarias derivadas de las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump a productos como el acero, el aluminio y los automóviles.
Contexto de la relación comercial
El encuentro —ahora virtual— se inscribe en una serie de acercamientos recientes entre las autoridades comerciales de ambos países. Ebrard y Lutnick se reunieron la semana pasada de forma bilateral en el marco de la Reunión Ministerial de Innovación del G20, celebrada en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde, según un comunicado de la Secretaría de Economía, abordaron el desarrollo tecnológico de América del Norte y revisaron puntos de la agenda comercial bilateral.
PUBLICIDAD
Medios estadounidenses, habían reportado que las conversaciones entre la administración Trump y el gobierno de Sheinbaum sobre aranceles estarían avanzando, y que ambos países podrían alcanzar un acuerdo provisional en las próximas semanas. Esta información no ha sido confirmada de manera oficial por ninguna de las dos partes.
Lo que se sabe hasta ahora
- La reunión se sostendrá este miércoles, aunque en formato virtual en lugar de presencial.
- Participarán la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Howard Lutnick y el secretario Marcelo Ebrard.
- El cambio se atribuye a que Lutnick no logró completar su vuelo hacia México la víspera, por condiciones climatológicas.
- No se ha precisado una nueva fecha para un posible encuentro presencial entre ambos funcionarios.
Temas pendientes en la agenda bilateral
Aunque ni Ebrard ni el gobierno estadounidense han detallado la agenda específica de la videollamada, distintos medios habían anticipado que la conversación presuntamente abordaría los aranceles a autos, acero y aluminio, así como el estado general de la relación comercial entre ambos países, en el marco de la revisión del T-MEC.
PUBLICIDAD
Por el momento, no se ha dado a conocer si tras la sesión por Zoom habrá una reprogramación del viaje de Lutnick a territorio mexicano ni si se contempla una declaración conjunta al término del encuentro. Se espera que Ebrard o la propia presidenta Sheinbaum ofrezcan más detalles sobre los resultados de la conversación en la conferencia matutina.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD