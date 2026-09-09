América Latina

Flávio Bolsonaro acusó a la cúpula de la Policía Federal de Brasil de perseguir a “adversarios de Lula”

La crítica llegó tras la decisión de un magistrado del Supremo Tribunal Federal que ordenó apartar de manera preventiva al jefe del organismo, Andrei Rodrigues, por sospechas de irregularidades en su gestión

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) (REUTERS/Diego Vara)
El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) (REUTERS/Diego Vara)
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El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro acusó el martes a la cúpula de la Policía Federal de Brasil de perseguir a “adversarios políticos” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que un juez de la Corte Suprema dispuso la suspensión preventiva del director Andrei Rodrigues por presuntas irregularidades.

El hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro apuntó contra Rodrigues, a quien definió como el “compañero, camarada, amigo, hermano, colega, socio, aliado, delegado, recomendado y mandado de Lula”. El dirigente del Partido Liberal buscó vincular al mandatario progresista con el jefe policial, apartado de su cargo por orden judicial.

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Flávio Bolsonaro compite por la Presidencia y redujo la distancia con Lula en los sondeos previos a los comicios del 4 de octubre. “El grupo especial de Lula en la Policía Federal quedó oficialmente desenmascarado. Que la honorable y gloriosa Policía Federal vuelva a tener autonomía para ir detrás de los delincuentes, y no de los adversarios políticos de Lula”, señaló el senador en sus redes sociales.

Andrei Rodrigues dirigía la Policía Federal desde enero de 2023, cuando Lula lo designó pocos días después de asumir la Presidencia. El juez del Supremo Tribunal Federal, Andre Mendonça, ordenó el martes su suspensión preventiva, y la medida alcanzó también al director de Inteligencia de la Policía Federal, Leandro Almada da Costa.

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Mendonça atribuyó a Rodrigues la responsabilidad final por un supuesto “monitoreo sistemático” e ilegal sobre autoridades del país, entre ellas el propio magistrado. La decisión respondió a una denuncia presentada por el partido derechista Nuevo.

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, el 4 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, el 4 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

La crisis se vincula con Daniel Vorcaro, banquero detenido por un fraude millonario en el sistema financiero brasileño. Vorcaro era dueño del Banco Master, desde donde construyó una red de contactos con jueces del Supremo y dirigentes políticos de distintas corrientes.

La Policía encontró mensajes entre Vorcaro y el juez del Supremo Alexandre de Moraes. En esas comunicaciones, el banquero pidió protección ante las investigaciones y consultó al magistrado, pocos días antes de su arresto, si debía salir de Brasil.

Según los autos de la investigación, Vorcaro celebró contratos millonarios con el estudio jurídico de Viviane Barci, esposa de De Moraes; ofreció viajes de lujo a su familia y emitió tarjetas de crédito para los hijos del juez con un límite de 300.000 reales, unos 60.000 dólares.

De Moraes pidió investigar a Mendonça por posibles irregularidades en la conducción del expediente. Su planteo se basó en un informe de Inteligencia de la Policía Federal que carecía de valor probatorio, de acuerdo con la información incorporada al caso.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 3 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 3 de septiembre de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

Qué dicen los mensajes que comprometen a Alexandre de Moraes

Daniel Vorcaro pidió al juez Alexandre de Moraes que intercediera ante autoridades policiales y financieras para frenar medidas contra el Banco Master, antes de que la Policía Federal lo detuviera el 17 de noviembre de 2025 en el Aeropuerto de Guarulhos, cuando se disponía a viajar a Dubái en un jet privado.

El mensaje que quedó bajo mayor escrutinio fue enviado pocas horas antes del arresto, durante la Operación Compliance Zero, bajo sospecha de intento de fuga. “¿Consiguió tener noticias o bloquearlo?”, preguntó Vorcaro.

El día anterior, el 16 de noviembre, el banquero solicitó a De Moraes que contactara al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para aplazar una medida que, a su juicio, amenazaba la continuidad de la entidad financiera. “Si Andrei logra atrasarlo para la otra semana, porque hay feriado, el banco no quiebra. Intentá llamarlo y sensibilizarlo sobre esto si te parece posible”, escribió Vorcaro.

Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, empresario brasileño (Archivo)

El dueño del Banco Master también intentó establecer contacto con el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, ante el temor de una intervención sobre la entidad. El banco fue liquidado dos días después.

Tenemos que encontrar la forma de desarmar esto. Dios mío”, afirmó Vorcaro en otro de los mensajes difundidos. Las conversaciones también aluden al procurador general Paulo Gonet y al juez federal Ricardo Soares Leite, quien luego firmó la orden de prisión contra el banquero.

Los investigadores consideran que los mensajes indican que Vorcaro seguía de cerca el avance del expediente y buscaba la intervención de autoridades judiciales, policiales y regulatorias para impedir decisiones que podían perjudicarlo.

La Policía Federal confirmó que De Moraes respondió varios de los mensajes de Vorcaro, aunque no logró recuperar el contenido de las respuestas. El magistrado usó el sistema de visualización única y los investigadores no sometieron su teléfono a peritajes.

(Con información de EFE)

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