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Beca Benito Juárez: cómo saber cuándo es la asamblea informativa en mi escuela para hacer el registro

El periodo de registros se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre

Las asambleas informativas ayudarán a los padres de familia a inscribir a sus hijos a la beca (X@BecasBenito)
Las asambleas informativas ayudarán a los padres de familia a inscribir a sus hijos a la beca (X@BecasBenito)
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La Beca Benito Juárez abrirá un nuevo periodo de registros durante este mes para que más alumnos de nivel preparatoria de escuelas públicas puedan incorporarse. Sin embargo, antes de realizar la inscripción es importante acudir a las asambleas informativas, donde se explicará todo sobre el proceso.

La convocatoria para la inscripción durará 9 días hábiles, del 21 al 30 de septiembre. El trámite podrá hacerse directamente en el portal oficial: www.becabenitojuarez.gob.mx.

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Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber cuándo es la asamblea informativa en mi escuela para la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que se acercan las asambleas informativas para estudiantes interesados en solicitar las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. En estos encuentros, las autoridades explicarán el proceso para registrarse y los requisitos que deberán cumplir las y los aspirantes.

La dependencia señaló que cada escuela dará a conocer la fecha y el lugar de su asamblea. También pide a los estudiantes mantenerse atentos al canal de WhatsApp correspondiente a su estado y escanear el código QR difundido en sus redes sociales para recibir información sobre el trámite.

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Este video es un anuncio sobre asambleas informativas dirigidas a estudiantes de educación media superior o superior. Una mujer ofrece interpretación en lengua de señas, mientras que otra mujer aparece en un recuadro secundario. En pantalla se muestran textos con frases como 'Ya se acercan las asambleas informativas', 'el Futuro' y 'Entérate cuándo y dónde'. Al final, se presenta un código QR con la instrucción 'Escanea el QR' para acceder a más detalles. El formato es una campaña informativa promocional de eventos educativos.

Documentos y cómo hacer el registro

Las personas interesadas en inscribirse a la Beca Benito Juárez deberán cargar su CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, un comprobante de domicilio reciente y datos de contacto.

Posteriormente, se espera que la dispersión de tarjetas del Bienestar comience el 3 de noviembre y finalice el 6 de diciembre de 2026.

Los beneficiarios recibirán el plástico únicamente si cumplen con el proceso de registro dentro de las fechas establecidas. Las asambleas y capacitaciones previas tienen como objetivo orientar a los estudiantes sobre el procedimiento y el uso de la nueva cuenta bancaria.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en septiembre (X@avisosbienestar)
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en septiembre (X@avisosbienestar)

Cuenta Llave MX y CURP certificada: dos requisitos necesarios para realizar el registro

Antes de registrarse en la Beca Benito Juárez, los aspirantes deben contar con una cuenta Llave MX y una CURP certificada.

Para comprobar la certificación de la CURP, se debe consultar o descargar la constancia desde el portal oficial de RENAPO. El documento tiene que incluir la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, que suele aparecer en la parte inferior. Ese aviso confirma que la información personal fue validada con el acta de nacimiento en la Plataforma Nacional del Registro Civil.

Esta herramienta busca agilizar los trámites de las becas para que se lleven a cabo de forma más rápida. (Crédito: @BecasBenito)

El trámite de la Llave MX comienza en www.llavemx.gob.mx. Allí hay que elegir la opción “Crear Cuenta”, escribir la CURP del solicitante, marcar “No soy un Robot” y presionar “Continuar”.

Si la clave es válida, la plataforma cargará los datos personales de forma automática. Después, el usuario deberá ingresar su código postal, seleccionar la colonia y pulsar “Siguiente”. La creación de una contraseña será el último paso para obtener la Llave MX. Se recomienda anotarla en un sitio seguro tras completar los datos de contacto, como un número de celular o correo electrónico.

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