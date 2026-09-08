Un joven de 23 años mata a su padrastro con un fuerte golpe de una mancuerna en la cabeza tras escapar de la planta de psiquiatría de un hospital en Valencia

El número 25 de la calle Arquitecto Segura de Lago en el barrio de San Isidro de Valencia (Google Maps)

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Danil, un joven de 23 años, ha matado presuntamente a su padrastro de 50 años esta tarde en su domicilio en el barrio valenciano de San Isidro. Según ha adelantado La Opinión de Murcia, el joven habría usado una mancuerna de 7,5 kilos para golpear al marido de su madre en una vivienda del número 25 de la calle Arquitecto Segura de Lago.

Al parecer, el presunto autor del crimen fue ingresado esta madrugada en la sección de Psiquiatría del Hospital General de Valencia tras haber tenido un brote de esquizofrenia, enfermedad diagnosticada previamente en el joven. No obstante, esta mañana, las autoridades han confirmado que habría escapado para volver a casa.

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Una discusión de madrugada

El homicio que ha tenido lugar en el barrio de San Isidro se habría gestado horas antes de que el joven escapase del centro sanitario. Y es que, en la madrugada del lunes, una llamada al 112 por el padrasto solicitaba la presencia del servicio de emergencias al haber sido agredido por el joven, quien ya contaba con antecedentes policiales.

La violencia se desató tras una fuerte discusión entre los dos. Gracias a la rápida reacción del hombre de 50 años, una patrulla de la Policía Local de Valencia y una ambulancia acudieron al lugar para asistirle. Una vez calmaron a Danil, le trasladaron a la sección de Psiquiatría en el Hospital General de Valencia para hacer un seguimiento del brote psiquiátrico que padecía, debido a la enfermedad mental que padece.

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No obstante, esta misma mañana ha huido del centro y se ha dirigido a la vivienda de su padrastro, situada a dos kilómetros del hospital. Al llegar al domicilio, Danil ha vuelto a atacar al hombre de 50 años con una mancuerna. Según relata La Opinión de Murcia su padrastro habría muerto con un solo golpe.

El sospechoso se encuentra en búsqueda y captura

Minutos más tarde, sobre las 14:15 horas, los servicios de emergencia recibieron una segunda llamada de la misma vivienda. Los primeros agentes de policía en llegar vieron el cuerpo sin vida del hombre de mediana edad sobre un charco de sangre. Debido a ello, el caso ha pasado las diligencias a la sección de homicidios de la Policía Nacional.

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No obstante, en el domicilio no se ha encontrado rastro de Danil, quien habría escapado tras el crimen. Los agentes se encuentran así buscando al joven en los alrededores de la calle Arquitecto Segura de Lago.

Asimismo, han alertado a la población para que no se acerquen a detener al joven, pues no se conoce el estado mental en el que se encuentra actualmente. También han difundido la descripción física del principal sospechoso del homicidio: tiene casi dos metros de altura y gran fuerza.

*Noticia en ampliación