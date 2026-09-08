España

Se cumplen cuatro años sin Isabel II: la reina que conducía camiones, creó una raza canina y dejó una carta para 2085

La monarca más longeva en la historia británica falleció el 8 de septiembre de 2022 después de 70 años al frente de la corona

Se cumplen 4 años del fallecimiento de Isabel II. (Michael Kappeler/dpa)
Se cumplen 4 años del fallecimiento de Isabel II. (Michael Kappeler/dpa)
Guardar

Hoy hace cuatro años que el Palacio de Buckingham confirmó el fallecimiento de Isabel II a los 96 años en el castillo de Balmoral, Escocia. La muerte de la soberana el 8 de septiembre de 2022 puso fin a un reinado de 70 años, el más extenso en la historia de la monarquía británica. La desaparición de la monarca no solo supuso la pérdida de la principal figura institucional del Reino Unido, sino también el cierre definitivo del mandato de uno de los jefes de Estado con mayor permanencia e influencia diplomática en la era contemporánea.

Durante este cuatrienio, la corona británica ha completado un proceso de transición institucional bajo la jefatura de Estado de Carlos III. Esta etapa ha estado marcada por la actualización de los símbolos nacionales, desde el cambio paulatino en la efigie de billetes, monedas y sellos postales hasta la renovación de documentos oficiales en los países de la Commonwealth. A pesar de estas modificaciones administrativas, la figura de Isabel II mantiene una notable presencia en el ámbito mediático e historiográfico.

PUBLICIDAD

Más allá de su papel en la política internacional y la estricta neutralidad que caracterizó su gestión, la trayectoria de la monarca incluyó episodios y hábitos menos conocidos que reflejan el funcionamiento interno de la Casa Real. Coincidiendo con esta fecha conmemorativa, se analizan cuatro hechos documentados sobre su vida pública y privada.

El uso del bolso como comunicación no verbal

Durante sus intervenciones públicas, Isabel II empleaba su bolso como un mecanismo de comunicación no verbal con su equipo de seguridad y sus damas de compañía. Dado que el protocolo oficial impedía que un interlocutor finalizara una conversación con la monarca de forma unilateral, esta utilizaba movimientos estratégicos del accesorio para gestionar las audiencias.

PUBLICIDAD

Certificado De Defunción De La Reina Isabel II

Trasladar el bolso de un brazo a otro indicaba que deseaba concluir el diálogo en los minutos siguientes, mientras que colocarlo sobre la mesa durante un almuerzo oficial señalaba que el acto debía finalizar en breve. Por su parte, situar el bolso en el suelo activaba el protocolo de intervención inmediata por parte de sus asistentes.

La formación militar de Isabel II

En 1945, a los 18 años, la entonces princesa Isabel se incorporó al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres (ATS) durante la Segunda Guerra Mundial, registrada con el número de servicio 230873. Esta decisión la convirtió en la primera mujer de la familia real en integrarse a tiempo completo en las Fuerzas Armadas británicas. Durante su periodo de instrucción técnica, recibió formación para reparar y mantener motores de vehículos pesados, además de obtener la certificación para conducir camiones militares y ambulancias, cumpliendo las mismas exigencias formativas que el resto de las reclutas.

Origen de la raza canina ‘dorgi’

Perros de Isabel II
Los perros favoritos de Isabel II. (Grosby Group)

La vinculación de la reina con la raza corgi galés de Pembroke es un hecho ampliamente documentado, pero su intervención en la aparición de la variante ‘dorgi’ responde a un cruce no planificado. La raza surgió a raíz de la coincidencia entre uno de sus corgis y un perro salchicha (dachshund) propiedad de la princesa Margarita. Tras el nacimiento de la primera camada, la monarca decidió mantener la línea de crianza de este híbrido, dando lugar a una serie de ejemplares que permanecieron en la residencia oficial a lo largo de varias décadas.

La carta reservada en Sídney hasta 2085

En 1986, con motivo de la inauguración tras las obras de restauración del Queen Victoria Building en Sídney, la monarca redactó una carta manuscrita dirigida al alcalde de la ciudad. El texto permanece guardado en una bóveda blindada en el propio edificio y su contenido no ha sido revelado a la Casa Real ni a las autoridades locales.

Las instrucciones formales dispuestas en el sobre establecen que la misiva debe abrirse públicamente en el año 2085 para trasladar su mensaje a los ciudadanos de la ciudad australiana en un futuro lejano.

Temas Relacionados

Casa Real BritánicaReina Isabel IIRealezaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un joven de 23 años mata a su padrastro con un fuerte golpe de una mancuerna en la cabeza tras escapar de la planta de psiquiatría de un hospital en Valencia

El joven fue ingresado horas antes en el Hospital General de Valencia tras una crisis de esquizofrenia

Un joven de 23 años mata a su padrastro con un fuerte golpe de una mancuerna en la cabeza tras escapar de la planta de psiquiatría de un hospital en Valencia

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

La medida no anula nacionalidades, pero suspende temporalmente el voto de parte de los nuevos españoles residentes en el extranjero mientras el tribunal resuelve los recursos

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

El protocolo del funeral del rey Harald que reunirá a la realeza internacional en Oslo: del minuto de silencio en todo el país al saludo de los nuevos reyes

Los reyes Haakon VIII y Mette-Marit también ofrecerán una recepción a los monarcas y otras autoridades que acudan a mostrar sus condolencias

El protocolo del funeral del rey Harald que reunirá a la realeza internacional en Oslo: del minuto de silencio en todo el país al saludo de los nuevos reyes

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

Las autonomías podrán utilizar sus ahorros presupuestarios de ejercicios anteriores sin destinarlos necesariamente a reducir deuda

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

Los alemanes copan las hipotecas de extranjeros en España: suponen el 15,6% de las solicitudes

El país germano encabeza el ranking de compradores extranjeros con hipoteca en España y desplaza a Reino Unido a la segunda posición, mientras Suiza se cuela en el podio

Los alemanes copan las hipotecas de extranjeros en España: suponen el 15,6% de las solicitudes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

La Justicia recorta las visitas de un padre porque priorizaba a su novia frente a su hijo: llegó a dejar al menor, con un 67% de discapacidad, con sus abuelos

Interior tiene una lista de periodistas y su ideología y el Gobierno lo justifica: “Es un documento de trabajo”

Cae la red financiera detrás del buque hundido en Gijón con 1.800 kilos de cocaína y destapa la relación de la ‘Banca de Dubái’ y los grandes capos

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos

ECONOMÍA

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

Los alemanes copan las hipotecas de extranjeros en España: suponen el 15,6% de las solicitudes

El nuevo autónomo habla chino: los extranjeros sostienen el crecimiento del empleo por cuenta propia, con los chinos y rumanos a la cabeza

María, jubilada de 79 años: “Yo no cobro pensión, y la pensión de mi marido asciende a unos 600 euros al mes”

Las empresas deberán justificar los periodos de prueba de más de seis meses y detallar el uso de algoritmos para decidir sobre salarios o despidos

DEPORTES

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

La estrella de Hollywood que alucina con el US Open de Carlos Alcaraz: “Soy su mayor fan”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco