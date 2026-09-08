Habló el fotógrafo que le salvó la vida a una mujer atacada por su expareja en la Terminal de Transporte de Bogotá: “Lo hice por la seguridad de ella”

El fotógrafo afirmó que actuó por la seguridad de la mujer durante la agresión en la Terminal de Transportes de El Salitre.

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El establecimiento del módulo cuatro de la Terminal de Transportes de El Salitre sufrió daños durante el ataque de un hombre contra su expareja, que trabajaba en el local ubicado en el noroccidente de Bogotá.

La agresión ocurrió cuando el hombre llegó al sitio de trabajo de la mujer, inició una confrontación y sacó un cuchillo. Un fotógrafo que pasaba por el sector intervino en cuestión de segundos, se abalanzó sobre el agresor y le quitó el arma para impedir un nuevo ataque.

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Las cámaras de seguridad registraron la entrada del hombre al comercio y la confrontación. La secuencia también mostró los daños que el agresor provocó dentro del establecimiento.

El testimonio de Duberney Rodríguez, el fotógrafo que intervino, fue conocido por el programa matutino de Noticias Caracol. El hombre explicó que al comienzo interpretó la escena como una discusión por un teléfono.

Duberney Rodríguez dijo que al principio creyó que la pelea se originaba por un teléfono en el local - crédito Captura video

“Fueron segundos, no es que tenga mucha imagen, pero vi que ella necesitaba ayuda y que yo estaba ahí para ayudarle”, dijo Rodríguez a El Ojo de la Noche.

Rodríguez contó que la situación cambió cuando escuchó los reclamos del atacante y vio que el conflicto no se limitaba al objeto que tenían en medio de la discusión.

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“Lo que vi realmente es que estaba intentando agredir a la muchacha con el tema del teléfono, pero después vi que era más personal, lo que le gritaba él a ella, algo de que lo había contagiado, no sé, fue cuando sacó el cuchillo, se le lanzó ahí”, relató el fotógrafo ante el programa.

El hombre señaló que percibió el temor de la trabajadora antes de decidir intervenir. Según su relato, la mujer quedó expuesta ante la amenaza del cuchillo. “Vi miedo, frustración de parte de la muchacha. Me echó mucho miedo, la verdad, o sea, miraba ella la muerte”, contó Rodríguez al medio.

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El agresor discutió con la trabajadora y causó daños en el establecimiento durante la confrontación en la terminal de Bogotá - crédito Captura de video

El fotógrafo afirmó que el atacante sacó el arma blanca y se lanzó contra su expareja. Frente a esa situación, optó por forcejear con él para desarmarlo.

“Fue un momento en segundos donde no estaba pensando. Y tocaba hacerlo por el bien de ella, por la seguridad de ella”, afirmó Duberney Rodríguez ante el programa.

Su intervención frenó el ataque dentro del local de la terminal, donde las imágenes de seguridad dejaron registro de la confrontación y de la reacción del fotógrafo.

Identidad y detalles de la agresión

La intervención de varios ciudadanos permitió retener a Anthony Gabriel Vilera Delgadillo después de que una mujer fuera atacada con un arma cortopunzante en un local de la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre.

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El hecho ocurrió en el módulo 4 del establecimiento. La víctima recibió atención médica y la Policía activó la ruta institucional para casos de violencia contra las mujeres.

Las versiones indican que el hombre llegó al comercio donde trabajaba la mujer, quien sería su expareja sentimental. Al advertir su presencia, ella intentó abandonar el sitio. El señalado agresor la siguió dentro del local. Una grabación de las cámaras de seguridad, que luego circuló en redes sociales, registró parte de la secuencia.

Las cámaras de seguridad registraron parte del ataque ocurrido en un establecimiento comercial del módulo 4. La mujer fue auxiliada por otras personas y posteriormente trasladada a un centro médico. - crédito @ColombiaOscura/x

En las imágenes se ve que el hombre se acerca a la víctima e intenta sujetarla con una mano. La mujer logra apartarse y busca una salida por otro sector del establecimiento. Luego, el hombre intenta entrar al espacio situado detrás del mostrador. Durante ese desplazamiento, empuja una vitrina que cae sobre la mujer.

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El registro audiovisual muestra que, después de ese momento, la víctima recibe varias agresiones con un objeto que aparenta ser un cuchillo.

La mujer fue atacada mientras trabajaba en un establecimiento de la Terminal Salitre por un hombre señalado como su expareja. Los ciudadanos que advirtieron la agresión intervinieron para detenerlo y auxiliaron a la víctima hasta que llegaron los uniformados, quienes asumieron el procedimiento.

La teniente coronel Adriana Ruiz, comandante de la estación de Policía de la Terminal, confirmó que la víctima recibió asistencia médica tras la agresión. La oficial señaló que el hombre “agredió y lesionó con arma cortopunzante a quien sería su expareja sentimental”.

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De acuerdo con la información oficial, los agentes formalizaron la aprehensión del señalado atacante y lo dejaron a disposición de las autoridades competentes.

La Policía deberá aportar los elementos recogidos durante el caso para que la autoridad judicial determine la eventual responsabilidad penal del capturado y la calificación jurídica que corresponda.

La comandante de la estación informó que la mujer fue trasladada a un centro médico. La institución también activó la ruta de atención con la Patrulla Púrpura. “La víctima fue trasladada a un centro médico y de manera inmediata se activó la ruta de atención con la patrulla púrpura”, indicó Ruiz.

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Esa unidad acompaña situaciones relacionadas con violencia contra las mujeres. La atención institucional también incluyó la intervención de una comisaría de familia.