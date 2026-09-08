Checo Pérez se enfrenta a un nuevo reto: así es Madring, el circuito donde correrá por primera vez en el Gran Premio de España 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fórmula 1 llegará a Madrid este viernes 11 de septiembre para disputar por primera vez un Gran Premio en el circuito Madring, un trazado urbano ubicado en la zona de IFEMA que se incorporará al calendario del Gran Circo.

La pista será un reto prácticamente desconocido para todos los pilotos de la actual parrilla, entre ellos el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien afrontará junto a Valtteri Bottas y Cadillac una nueva experiencia en el campeonato.

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La llegada de Madrid supone además el regreso de la máxima categoría a la capital española después de varias décadas. El circuito del Jarama fue escenario de nueve Grandes Premios entre las décadas de los 60 y 80.

¿Cómo es el circuito Madring de F1?

De acuerdo con DAZN, el circuito urbano de Madrid, denominado Madring dentro del Mundial de F1, tendrá una longitud de 5.470 metros, contará con 22 curvas y tendrá un tiempo estimado de vuelta de 1 minuto y 32 segundos.

El trazado estará ubicado en la zona de IFEMA y los recintos del festival de música Mad Cool. Uno de sus puntos más llamativos será un curvón peraltado, similar a los que existen en Indianápolis, con una inclinación cercana a los 35 grados.

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Esta parte del circuito, denominada “La Monumental”, pasará cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y marcará la salida hacia IFEMA a través del túnel construido para el festival, que cruza por debajo de la M-11.

Madring también tendrá un tramo interior durante el último sector, donde el trazado atravesará los pabellones 12 y 14 de IFEMA antes de dirigirse hacia la recta de meta, ubicada en la entrada principal del recinto ferial.

¿Qué han dicho los pilotos sobre el circuito de Madrid?

(REUTERS/Violeta Santos Moura)

Carlos Sainz Jr. fue nombrado en 2025 embajador del circuito Madring y durante su presentación destacó las posibilidades que tiene el nuevo escenario dentro del calendario de Fórmula 1.

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“Podemos ser el mejor circuito del mundo y el mejor evento de todo el calendario”, dijo el piloto español.

Sainz también comparó la propuesta de Madrid con otros Grandes Premios que han ganado protagonismo en los últimos años.

“Está México, Miami, Las Vegas que lo hacen muy bien, pero confío mucho en Madrid y que Madrid les puede superar”, explicó.

La posibilidad de que Madrid recibiera una fecha en el calendario ya había generado opiniones entre los pilotos desde 2023.

Fernando Alonso reconoció entonces que estaría dispuesto a correr en Madrid si continuaba en la Fórmula 1 para 2026, aunque también defendió la importancia de conservar algunos circuitos tradicionales.

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“Realmente no sé cuáles son los planes, y será una decisión de la Fórmula 1 si Madrid está o no. Estaré encantado de ir Barcelona o a Madrid si estoy aquí en el 2026, y si no estoy aquí, lo veré por la televisión, no cambia mucho”, explicó.

El español también se refirió a la presencia de circuitos urbanos en el calendario:

“Los circuitos urbanos, sí, es bueno tener pocos pero no demasiados, creo que cuando vienes a un trazado tradicional, es bueno porque no hay mucha evolución del tráfico, y ese tipo de cosas”.

Por su parte, Charles Leclerc se mostró favorable a la llegada de Madrid y destacó las sensaciones que pueden generar los circuitos urbanos.

“Barcelona es una pista que todos conocemos muy bien por lo que será extraño no venir aquí, pero a mí, personalmente, me encantan los circuitos urbanos, creo que la sensación que se tiene es muy, muy especial, así que Madrid podría ser muy bonito”, señaló.

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Uno de los pilotos que mostró más reservas fue Lewis Hamilton, quien pidió mantener algunos de los circuitos clásicos del campeonato.

“Mientras no sea como Valencia, que no era la mejor pista más para conducir... No creo que quisiera perder Barcelona. Por una parte, me encanta la ciudad, y pienso que es muy importante que mantengamos algunos de los circuitos clásicos, al menos los que proporcionan grandes carreras”.

¿Cuándo es el Gran Premio de Madrid 2026?

(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

El Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta carrera del campeonato de Fórmula 1 2026, se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring.

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Será la primera ocasión en la que los pilotos de la actual parrilla compitan en este trazado, por lo que la adaptación a sus características será uno de los principales retos de la jornada.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Italia?

(REUTERS/Benoit Tessier)

Sergio “Checo” Pérez llegará a Madrid después de su participación en el Gran Premio de Italia 2026, disputado en Monza, donde terminó en la posición 18.

El mexicano comenzó la carrera desde el lugar 17, después de ganar posiciones en la parrilla debido a las penalizaciones de otros pilotos.

Durante la competencia, el principal problema para el piloto de Cadillac estuvo relacionado con la velocidad punta de su monoplaza en las rectas. El propio Pérez describió la situación como si llevara “un paracaídas”.

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A pesar de las dificultades, Checo consiguió completar las 53 vueltas y cruzar la meta. Entre los momentos destacados de su carrera estuvo una batalla en pista con Fernando Alonso.

Ahora, el piloto mexicano tendrá un escenario completamente diferente en Madrid, donde tanto él como el resto de la parrilla se enfrentarán por primera vez al circuito madrileño.