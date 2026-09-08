Ejecutan orden de aprehensión contra el escolta de Farath Coronel por el homicidio del vidente. FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplió una orden de aprehensión contra Elías “N”, señalado como probable responsable del homicidio de Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido como “Farath Coronel” y/o “La Diabla”. El mandamiento judicial le fue notificado dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde el detenido ya se encontraba recluido por otro delito.

Cumplimiento del mandamiento judicial en prisión

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, elementos de la corporación cumplimentaron la orden en reclusión, es decir, dentro del propio penal donde Elías “N” permanecía desde días antes. El detenido, al parecer, hacía funciones de escolta de la víctima al momento de los hechos.

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Caso Farath Coronel: ejecutan orden de aprehensión contra su escolta por el homicidio del vidente. (Especial Infobae)

El Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial el mandamiento por el delito de homicidio, luego de que las indagatorias lo ubicaran como probable responsable. Por este delito, Elías “N” podría recibir una sentencia condenatoria de hasta 70 años de prisión. La Fiscalía precisó que el señalado deberá ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario, en apego al principio constitucional que rige los procesos penales en México.

Con la cumplimentación de la orden, el caso pasa ahora a la etapa judicial, donde se definirá la situación jurídica del acusado por el homicidio de Farath Coronel, de manera independiente al proceso que ya enfrentaba por delitos contra la salud.

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Reconstrucción del homicidio en Cuautitlán Izcalli

Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre, cuando la víctima se encontraba en su domicilio de la colonia Bosques del Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en compañía de varios colaboradores, entre ellos el propio Elías “N”.

Según las indagatorias de la Fiscalía, la víctima y el hoy detenido habrían iniciado una discusión. En algún momento de ese altercado, Elías “N” habría sacado un arma de fuego y disparado contra Farath Coronel, lo que le provocó la muerte.

El homicidio de Farath Coronel, alias “La Diabla”, fue perpetrado por quien se desempeñaba como su elemento de seguridad tras una discusión dentro del domicilio de la víctima en Cuautitlán Izcalli. El agresor disparó un arma de fuego, sustrajo pertenencias del inmueble y escapó en una camioneta de la propia víctima, según confirmó la Fiscalía mexiquense.

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Caso Farath Coronel: ejecutan orden de aprehensión contra su escolta por el homicidio del vidente. FGJEM

Tras el ataque, el señalado habría sustraído diversas pertenencias de la víctima antes de huir del lugar. Para escapar, utilizó una camioneta que era propiedad de Farath Coronel, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que maneja la Fiscalía.

Al tener conocimiento del homicidio, la corporación inició las indagatorias correspondientes. Ese proceso de investigación permitió identificar a Elías “N” como probable responsable de los hechos, lo que derivó en la solicitud de la orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

Quién era Farath Coronel y su relación con el detenido

Víctor Manuel Sixtos Vázquez era reconocido públicamente por sus servicios en temas de numerología y actividad paranormal. Utilizaba los nombres artísticos de “Farath Coronel” y “La Diabla” para su actividad profesional.

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La víctima también era activista de la comunidad LGBTIQ+, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía mexiquense sobre su perfil público.

Caso Farath Coronel: ejecutan orden de aprehensión contra su escolta por el homicidio del vidente. (Captura de pantalla )

Elías “N”, el hoy detenido, formaba parte del círculo cercano de colaboradores de Farath Coronel. Según las indagatorias, hacía funciones de escolta de la víctima, lo que explica su presencia en el domicilio al momento de la discusión que derivó en el homicidio.

Antecedente penal previo del detenido

El mismo 4 de septiembre, tras el homicidio, Elías “N” fue detenido por delitos contra la salud. Fue presentado ante el Ministerio Público por esta causa.

Como parte de ese proceso, el señalado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, a disposición de un juez. Se encontraba recluido ahí por este delito cuando se cumplimentó la nueva orden de aprehensión.

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Fue precisamente en ese centro penitenciario donde la Fiscalía ejecutó el mandamiento judicial correspondiente al homicidio de Farath Coronel, según informó la corporación. De esta manera, Elías “N” enfrenta ahora dos procesos penales de forma paralela: uno por delitos contra la salud y otro por el homicidio de la víctima a quien brindaba servicios de seguridad.