EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Autoridades mexicanas decomisaron ocho kilos de un polvo fino de color verde, sustancia presente de forma natural en las hojas de coca, en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento estaba oculto en bolsas etiquetadas como suplemento alimenticio de “moringa” y procedía de Colombia, según informó un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Un juez con sede en Ecatepec vinculó a proceso a David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba que sustentaron la medida, luego de que el detenido fuera aprehendido por su probable intervención en el crimen ocurrido el pasado 23 de julio de 2026 en el municipio mexiquense.
La Fiscalía General de la República (FGR) localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo realizado en Santa Catarina, Nuevo León. El hallazgo forma parte de una serie de operativos contra el robo de hidrocarburos y otros delitos ejecutados en distintos estados del país, según informó la dependencia.