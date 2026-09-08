EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Caso Sergio “Checo” Padilla: vinculan a proceso a uno de los presuntos asesinos del cantante y locutor mexiquense David “N” es señalado como el conductor del vehículo en el que interceptaron y posteriormente dispararon el pasado 23 de julio de 2026

Quedó vinculado a proceso uno de los presunto involucrado en el crimen del cantante y locutor. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

Un juez con sede en Ecatepec vinculó a proceso a David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba que sustentaron la medida, luego de que el detenido fuera aprehendido por su probable intervención en el crimen ocurrido el pasado 23 de julio de 2026 en el municipio mexiquense.