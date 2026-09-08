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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

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22:04 hsHoy

Decomisan 8 kilos de hoja de coca en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: venía oculta como suplementos alimenticios

El envío salió de Colombia y entró por la terminal capitalina, donde la revisión documental y el análisis de riesgo permitieron ubicar ocho kilos del polvo verde camuflado

Decomisan 8 kilos de hoja de coca en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: venía oculta como suplementos alimenticios. SSPC
Decomisan 8 kilos de hoja de coca en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: venía oculta como suplementos alimenticios. SSPC

Autoridades mexicanas decomisaron ocho kilos de un polvo fino de color verde, sustancia presente de forma natural en las hojas de coca, en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento estaba oculto en bolsas etiquetadas como suplemento alimenticio de “moringa” y procedía de Colombia, según informó un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

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21:20 hsHoy

Caso Sergio “Checo” Padilla: vinculan a proceso a uno de los presuntos asesinos del cantante y locutor mexiquense

David “N” es señalado como el conductor del vehículo en el que interceptaron y posteriormente dispararon el pasado 23 de julio de 2026

Quedó vinculado a proceso uno de los presunto involucrado en el crimen del cantante y locutor. Crédito: FGJEM / Redes Sociales
Quedó vinculado a proceso uno de los presunto involucrado en el crimen del cantante y locutor. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

Un juez con sede en Ecatepec vinculó a proceso a David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba que sustentaron la medida, luego de que el detenido fuera aprehendido por su probable intervención en el crimen ocurrido el pasado 23 de julio de 2026 en el municipio mexiquense.

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21:11 hsHoy

Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León

Un cateo en Santa Catarina descubrió una excavación conectada a dos tomas clandestinas; también quedaron bajo resguardo armas, vehículos, mangueras, muestras de hidrocarburo y el predio

Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR
Fueron a un cateo y encuentran un túnel con tomas clandestinas de combustible en Nuevo León. FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo realizado en Santa Catarina, Nuevo León. El hallazgo forma parte de una serie de operativos contra el robo de hidrocarburos y otros delitos ejecutados en distintos estados del país, según informó la dependencia.

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