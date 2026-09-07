América Latina

Un ciudadano venezolano imputado por secuestro murió en una balacera en Chile

Otro compatriota suyo resultó herido de gravedad afuera de un local nocturno en La Serena

Horror en Chile: hallaron cuatro fetos en bolsas de basura dentro de un congelador
Al menos 14 disparos fueron percutados desde un automóvil.
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Emilio Daniel Salcedo Arroyo, de 34 años, es el nombre del ciudadano venezolano que murió la madrugada de este sábado en una balacera en las afueras de un local nocturno ubicado en calle Balmaceda, pleno centro de la turística ciudad de La Serena (470 kms al norte de Santiago). Otro compatriota suyo resultó herido de gravedad, al igual que un menor de edad cuya nacionalidad no ha sido confirmada aún.

Según información policial, desconocidos efectuaron al menos 14 disparos desde un vehículo en movimiento contra el grupo de personas en el que se encontraba Salcedo Arroyo, quien contaba con un amplio prontuario policial y judicial en la región, incluyendo una causa vigente por secuestro, y que murió mientras recibía atención médica de urgencia en el Hospital San Juan de Dios de dicha ciudad-balneario.

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Horror en Chile: hallaron cuatro fetos en bolsas de basura dentro de un congelador
Salcedo Arroyo estaba imputado por un secuestro y durante el tiempo que estuvo en la cárcel protagonizó una pelea con arma blanca y le hallaron droga.

Amplio prontuario

Según informó el diario local El Día, Salcedo Arroyo estaba imputado en una causa por secuestro ante el Juzgado de Garantía de La Serena. La investigación se originó tras la denuncia de una mujer que logró escapar de un domicilio en el sector de La Varilla, propiedad en la que se reportaron agresiones, amenazas y la exigencia de un rescate de 40 millones de pesos (USD 42 mil). El operativo derivó en la detención de cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana, incluyéndolo a él.

Durante su reclusión preventiva en el Complejo Penitenciario de esa ciudad, protagonizó múltiples faltas disciplinarias. En julio de 2025 fue sancionado por una riña con arma blanca dentro de la cárcel -que le costó la suspensión de visitas por 30 días-, y registraba incidentes por entorpecer los protocolos de seguridad de Gendarmería de Chile y negarse a firmar actas oficiales.

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Las autoridades penitenciarias también lo sorprendieron con envoltorios de marihuana y pasta base de cocaína dosificados al interior del penal, aunque Salcedo adujo en dicha ocasión que la droga era para consumo personal.

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