Alcaldía de Cali iniciará la demolición controlada de 11 edificios tras el terremoto: conozca los detalles

La primera demolición controlada en Cali será la del edificio María Mercedes Lloreda el lunes 7 de septiembre a la 1:00 p. m - crédito Alejandor Eder/X

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Las familias que habitaban los inmuebles afectados por el terremoto de magnitud de 7,4, ocurrido el lunes 10 de agosto, tendrán prioridad en las primeras soluciones de vivienda que habilite la Alcaldía de Cali, según anunció el alcalde Alejandro Éder.

El mandatario informó que el plan de reconstrucción contempla la demolición de 11 inmuebles con daños estructurales, entre viviendas, hoteles, moteles y edificios comerciales.

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La decisión alcanza a seis construcciones residenciales, además de establecimientos de alojamiento y estructuras destinadas a actividades comerciales. Las intervenciones se definirán de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso.

El primer edificio incluido en el proceso es el María Mercedes Lloreda, situado en la calle 4 con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua. La demolición controlada de esa estructura está prevista para este lunes 7 de septiembre a la 1:00 p. m.. El edificio sufrió un colapso parcial y ya comenzó la remoción de escombros.

Entre los inmuebles afectados por el terremoto en Cali hay seis edificios residenciales, además de hoteles, moteles y estructuras comerciales - crédito AFP

Éder sostuvo que el procedimiento buscará reducir los riesgos para los vecinos y para las personas afectadas. También indicó que las autoridades mantienen conversaciones con quienes perdieron sus hogares o resultaron perjudicados por los daños.

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“Ya tenemos identificados los primeros once inmuebles que deben ser demolidos”, afirmó el alcalde Alejandro Éder. El funcionario señaló que uno de esos casos ya inició la etapa de retiro de materiales tras el deterioro de la estructura.

El alcalde precisó que seis de las estructuras incluidas en la lista corresponden a edificios residenciales. El resto abarca alojamientos y propiedades destinadas a actividades comerciales. Sobre el primer procedimiento, Éder explicó: “Va a ser una demolición controlada, removiendo los escombros debido a que fue un, un colapso parcial importante”.

El mandatario sostuvo que la intervención contempla contacto con los afectados antes de avanzar con cada caso. “Quiero decirle a la ciudadanía que esto es un trabajo que estamos adelantando con absoluto cuidado, con mucho tacto, hablando con las personas afectadas de primero y asegurándonos que no queden solas”, dijo.

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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó la demolición de 11 edificios por daños estructurales tras el terremoto- crédito @ALEXCAMINA/X

Éder indicó que dio instrucciones en el Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción para que los primeros apartamentos y soluciones de vivienda disponibles se destinen a quienes vivían en los edificios que serán demolidos y en aquellos que colapsaron.

“Ojalá muy próximamente, sean para las personas que, que viven o que habitaban en estos edificios que, que serán demolidos”, señaló el alcalde al referirse a esa prioridad habitacional.

El método de demolición todavía no será idéntico para todos los inmuebles. La definición quedará en manos de los ingenieros, de acuerdo con los daños y las condiciones de cada edificación.

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“Las demoliciones dependerán caso por caso”, afirmó Éder. Sobre la operación iniciada este lunes, detalló que se utiliza maquinaria para desmontar la estructura paso a paso.

El alcalde también dejó abierta la posibilidad de usar otros recursos si el análisis técnico lo requiere. “Donde se amerite otros medios, como por ejemplo con explosivos, pues eso ya lo definirán los ingenieros”, concluyó.

Los trabajos podrían continuar durante una semana

El subsecretario de Seguridad de Cali, Jorge Moreno, explicó que las labores comenzaron con la recolección y la remoción de escombros.

El Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción priorizará soluciones de vivienda para los habitantes de los edificios demolidos y colapsados - crédito Gentileza FDI

El funcionario indicó que la operación podría prolongarse durante una semana. Las tareas se realizarían las 24 horas del día por la dimensión del trabajo en el inmueble afectado.

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La demolición representa una nueva etapa para los residentes vinculados al edificio. La pérdida de Valencia Giraldo durante el terremoto y la desaparición de la construcción concentran el impacto humano que dejó la emergencia en ese sector.

El testimonio incluido en la información original señaló que la víctima sentía un fuerte apego por el lugar donde vivía. La familia describió el inicio de la demolición como otro golpe, debido a la historia construida en el edificio.