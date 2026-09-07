Colombia

Alcaldía de Cali iniciará la demolición controlada de 11 edificios tras el terremoto: conozca los detalles

La administración municipal identificó seis torres de vivienda y también hoteles, moteles y locales con fallas en sus estructuras, y definirá cada intervención según los diagnósticos técnicos que entreguen los especialistas

La primera demolición controlada en Cali será la del edificio María Mercedes Lloreda el lunes 7 de septiembre a la 1:00 p. m - crédito Alejandor Eder/X

Guardar

Las familias que habitaban los inmuebles afectados por el terremoto de magnitud de 7,4, ocurrido el lunes 10 de agosto, tendrán prioridad en las primeras soluciones de vivienda que habilite la Alcaldía de Cali, según anunció el alcalde Alejandro Éder.

El mandatario informó que el plan de reconstrucción contempla la demolición de 11 inmuebles con daños estructurales, entre viviendas, hoteles, moteles y edificios comerciales.

PUBLICIDAD

La decisión alcanza a seis construcciones residenciales, además de establecimientos de alojamiento y estructuras destinadas a actividades comerciales. Las intervenciones se definirán de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso.

El primer edificio incluido en el proceso es el María Mercedes Lloreda, situado en la calle 4 con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua. La demolición controlada de esa estructura está prevista para este lunes 7 de septiembre a la 1:00 p. m.. El edificio sufrió un colapso parcial y ya comenzó la remoción de escombros.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, declaró alerta roja hospitalaria en la ciudad - crédito AFP
Entre los inmuebles afectados por el terremoto en Cali hay seis edificios residenciales, además de hoteles, moteles y estructuras comerciales - crédito AFP

Éder sostuvo que el procedimiento buscará reducir los riesgos para los vecinos y para las personas afectadas. También indicó que las autoridades mantienen conversaciones con quienes perdieron sus hogares o resultaron perjudicados por los daños.

PUBLICIDAD

“Ya tenemos identificados los primeros once inmuebles que deben ser demolidos”, afirmó el alcalde Alejandro Éder. El funcionario señaló que uno de esos casos ya inició la etapa de retiro de materiales tras el deterioro de la estructura.

El alcalde precisó que seis de las estructuras incluidas en la lista corresponden a edificios residenciales. El resto abarca alojamientos y propiedades destinadas a actividades comerciales. Sobre el primer procedimiento, Éder explicó: “Va a ser una demolición controlada, removiendo los escombros debido a que fue un, un colapso parcial importante”.

El mandatario sostuvo que la intervención contempla contacto con los afectados antes de avanzar con cada caso. “Quiero decirle a la ciudadanía que esto es un trabajo que estamos adelantando con absoluto cuidado, con mucho tacto, hablando con las personas afectadas de primero y asegurándonos que no queden solas”, dijo.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó la demolición de 11 edificios por daños estructurales tras el terremoto- crédito @ALEXCAMINA/X
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó la demolición de 11 edificios por daños estructurales tras el terremoto- crédito @ALEXCAMINA/X

Éder indicó que dio instrucciones en el Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción para que los primeros apartamentos y soluciones de vivienda disponibles se destinen a quienes vivían en los edificios que serán demolidos y en aquellos que colapsaron.

“Ojalá muy próximamente, sean para las personas que, que viven o que habitaban en estos edificios que, que serán demolidos”, señaló el alcalde al referirse a esa prioridad habitacional.

El método de demolición todavía no será idéntico para todos los inmuebles. La definición quedará en manos de los ingenieros, de acuerdo con los daños y las condiciones de cada edificación.

“Las demoliciones dependerán caso por caso”, afirmó Éder. Sobre la operación iniciada este lunes, detalló que se utiliza maquinaria para desmontar la estructura paso a paso.

El alcalde también dejó abierta la posibilidad de usar otros recursos si el análisis técnico lo requiere. “Donde se amerite otros medios, como por ejemplo con explosivos, pues eso ya lo definirán los ingenieros”, concluyó.

Los trabajos podrían continuar durante una semana

El subsecretario de Seguridad de Cali, Jorge Moreno, explicó que las labores comenzaron con la recolección y la remoción de escombros.

El Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción priorizará soluciones de vivienda para los habitantes de los edificios demolidos y colapsados - crédito Gentileza FDI
El Puesto de Mando Unificado para la Reconstrucción priorizará soluciones de vivienda para los habitantes de los edificios demolidos y colapsados - crédito Gentileza FDI

El funcionario indicó que la operación podría prolongarse durante una semana. Las tareas se realizarían las 24 horas del día por la dimensión del trabajo en el inmueble afectado.

La demolición representa una nueva etapa para los residentes vinculados al edificio. La pérdida de Valencia Giraldo durante el terremoto y la desaparición de la construcción concentran el impacto humano que dejó la emergencia en ese sector.

El testimonio incluido en la información original señaló que la víctima sentía un fuerte apego por el lugar donde vivía. La familia describió el inicio de la demolición como otro golpe, debido a la historia construida en el edificio.

Temas Relacionados

Demolición controlada11 edificios CaliAlcaldía CaliAlejandro EderColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

La Tricolor derrotó a la selección centroamericana 3-1 con goles de Fernanda Viáfara, Mariana Silva y Catalina Cortés en la primera fecha del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

Indignación en Antioquia por presunta agresión sexual de practicantes a una abuela en hogar geriátrico: “Los niños ya preñan”

La indignación tras la viralización de la grabación en redes sociales llevó a la activación de protocolos oficiales y encendió el reclamo por garantías en instituciones de Apartadó

Indignación en Antioquia por presunta agresión sexual de practicantes a una abuela en hogar geriátrico: “Los niños ya preñan”

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

El presentador y esposo de la actriz Laura de León reaccionó a los constantes comentarios que recibe sobre su orientación sexual. No es la primera vez que recibe comentarios de este tipo y reacciona de manera divertida para ponerle fin a las especulaciones.

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Más de 2.000 procesos en la Comisión de Acusaciones están en riesgo por falta de recursos, denunció Daniel Briceño: “Completa impunidad”

El congresista del Centro Democrático indicó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lleva un mes “en completa parálisis”

Más de 2.000 procesos en la Comisión de Acusaciones están en riesgo por falta de recursos, denunció Daniel Briceño: “Completa impunidad”

Habitantes de Medellín no lograron ahorrar agua: el alcalde Fico Gutiérrez anunció racionamiento

La interrupción se aplicará de forma alternada entre el 8 y el 14 de septiembre, durante ocho horas por noche, en áreas alimentadas por el embalse Piedras Blancas, con impacto en unas 109.000 viviendas

Habitantes de Medellín no lograron ahorrar agua: el alcalde Fico Gutiérrez anunció racionamiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Salomón Bustamante se cansó de las críticas y así respondió a los que le pidieron que saliera del closet: “Hoy quiero que sepan mi verdad”

Pautips sufrió una quemadura en el rostro durante un reto en ‘MasterChef Celebrity’: se pronunció en sus redes sociales sobre el accidente

Luisa Castro habló del ‘hate’ que recibe por su noviazgo con Westcol: “No es fácil para cualquier pareja”

Jorge Barón reveló cuáles son las mejores canciones para “prender la farra”: desde reguetón hasta rock en español

Marcela Reyes denunció a DJ Exotic ante la Fiscalía por no cumplir con el apoyo económico a su hijo Valentino: “Nunca cambió”

Deportes

Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 de la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs. Portugal: hora y dónde ver el partido de la fecha 2 de la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

EN VIVO - Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20: Victoria de la Tricolor en el debut en la Copa del Mundo

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Mundial Femenino Sub-20 tras la victoria contra Costa Rica: La Tricolor puso un pie en octavos de final

Harry Kane reveló lo que más admira de Luis Díaz previo al debut en la Champions League: “Lucho lo hace excepcionalmente bien”

Alianza Valledupar confirmó a su nuevo entrenador: quién es Flabio Torres, su experiencia en el FPC y los retos a enfrentar