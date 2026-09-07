Un estudio descubre un circuito entre la nariz y el cerebro que vincula la ansiedad con la respiración: el “freno” contra el miedo

Una mujer realiza ejercicios de respiración pausada para prevenir un ataque de ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante milenios, prácticas orientales como el yoga, la meditación y el pranayama han sostenido que el control de la respiración calma la mente. Ahora, la ciencia moderna ha logrado explicar cómo es posible que esta afirmación sea cierta. Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Fudan en Shanghái, China, ha descubierto un circuito neuronal directo que viaja de la nariz al cerebro y que regula la ansiedad de manera bidireccional dependiendo de la frecuencia de la respiración nasal.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela que las neuronas encargadas de percibir los olores en la cavidad nasal (OSN) actúan también como sensores mecánicos de presión capaces de medir el ritmo de la respiración. Al respirar de forma lenta, estas células envían una señal eléctrica de baja frecuencia que el cerebro interpreta como una orden de relajación, disminuyendo la actividad en las áreas asociadas al estrés.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el “escudo protector” contra el pánico

El circuito biológico funciona como una sofisticada cadena de relevos de tres pasos. Todo comienza en las neuronas sensoriales olfativas (OSN) de la nariz, que detectan mecánicamente el paso del aire. Estas células envían señales a las células mitrales del bulbo olfatorio, las cuales conectan directamente con la corteza perirrenal (una zona del cerebro relacionada con la memoria y la emoción), activando allí a un grupo de células inhibidoras llamadas interneuronas PV+.

Un esquema biológico detalla el circuito entre las neuronas olfativas de la nariz y la corteza perirrenal del cerebro que actúa como freno contra el miedo y la ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activarse estas interneuronas mediante una respiración lenta y pausada (simulada en el estudio a una frecuencia baja de 2 Hz), se genera un fuerte incremento en la actividad eléctrica oscilatoria conocida como ondas gamma de alta frecuencia (65 a 95 Hz) en la corteza perirrenal. Estas ondas actúan como un escudo que silencia eficazmente a las neuronas excitadoras de la amígdala basolateral posterior (pBLA), considerada la “central del miedo y del pánico” en el cerebro. Cuando bloquea la amígdala, la ansiedad disminuye sustancialmente de forma casi inmediata.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el proceso es completamente bidireccional. Al respirar rápido (a una frecuencia de 7 Hz, equivalente a la hiperventilación por pánico o estrés severo), el circuito perirrenal se apaga, disminuyendo drásticamente las ondas protectoras y desinhibiendo la amígdala, lo que dispara y agrava de inmediato los estados de ansiedad.

Una terapia no invasiva con resultados duraderos

Para comprobar la viabilidad médica de este descubrimiento, el equipo de investigación, dirigido por el neurocientífico Ruiqi Wu junto a colaboradores de instituciones de renombre como la Universidad de Hainan, la Universidad Médica de Xuzhou, la Academia China de Ciencias y la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, aplicó un tratamiento con un flujo controlado de aire lento (2 Hz) directamente en la nariz de ratones con ansiedad crónica provocada por estrés. El flujo fue administrado durante dos horas al día a lo largo de dos semanas.

PUBLICIDAD

Una mujer practica ejercicios de respiración sentada en la cama antes de descansar en su dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al término del tratamiento, los resultados fueron asombrosos: los ratones recuperaron por completo sus comportamientos normales, desapareciendo sus conductas ansiosas y restaurándose la potencia de sus ondas gamma cerebrales en la corteza perirrenal a niveles saludables. Además, los investigadores comprobaron que los beneficios se mantuvieron vigentes incluso una semana después de haber suspendido por completo el tratamiento.

A pesar de que el estudio se centró exclusivamente en ratones machos para evitar la variabilidad de las fluctuaciones hormonales femeninas, la vía neuronal descubierta está sumamente conservada en los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Además, “los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más prevalentes en todo el mundo, lo que subraya una necesidad urgente de enfoques terapéuticos eficaces y no invasivos”, destacan los autores.

PUBLICIDAD

Así que el hallazgo no solo valida científicamente por qué técnicas milenarias de meditación y respiración consciente logran mitigar la ansiedad de manera orgánica. También abre la puerta a tratamientos revolucionarios: desde programas de respiración guiada personalizados y de fácil acceso hasta el desarrollo de dispositivos de ventilación médica suave y no invasiva que introduzcan flujos rítmicos controlados de aire para tratar a pacientes en crisis agudas de pánico o con dificultades de cooperación.