América Latina

Presidente de Guatemala propone fijar precio del diésel en USD 5.06, pero no hay detalles de cómo se implementará

El anuncio llegó en una semana marcada por protestas y bloqueos por el encarecimiento del combustible, el plan busca frenar el golpe del carburante en transporte, canasta básica y costo de vida. En el Legislativo, la falta de explicaciones enciende la discusión

El Gobierno de Guatemala busca contener el impacto del alza de los combustibles sobre el transporte, la canasta básica y el costo de vida.
Bernardo Arévalo propuso fijar en Q39 el galón de diésel en Guatemala mediante una iniciativa de ley financiada con fondos de emergencia. (DCA)
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El presidente Bernardo Arévalo propuso fijar en Q39 (USD 5.06) el galón de diésel en Guatemala mediante una iniciativa de ley que usaría fondos de emergencia para cubrir la diferencia cuando el precio internacional supere ese nivel, con el argumento de contener el traslado del alza de los combustibles al transporte, la canasta básica y el costo de vida.

El anuncio llegó en una semana marcada por protestas y bloqueos por el encarecimiento del carburante.

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Este lunes se registraban cierres en al menos nueve tramos y ya estaban anunciadas una marcha de los 48 Cantones de Totonicapán para el martes 8 de septiembre y una caravana de buses del transporte extraurbano para el miércoles 9.

Arévalo presentó la propuesta este lunes 7 de septiembre durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda. El mandatario sostuvo que la crisis de los combustibles afecta desde hace meses a la economía y la vinculó con situaciones bélicas en el estrecho de Ormuz que han presionado los precios.

El presidente BernardoArévalo propuso fijar en Q39 (USD 5.06) el galón de diésel en Guatemala mediante una iniciativa de ley que usaría fondos de emergencia para cubrir la diferencia cuando el precio internacional supere ese nivel.

Sólo al diésel

La iniciativa plantea establecer un precio máximo al consumidor en todo el país únicamente al diésel. Argumentó que ese combustible tiene un efecto mayor sobre el transporte de personas, el traslado de mercancías y los productos de la canasta básica.

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El mandatario afirmó que dirigir la medida al diésel tendría tres veces más impacto que hacerlo sobre la gasolina.

Por esa razón, el Ejecutivo dejó en segundo plano la gasolina regular en esta nueva propuesta, aunque mes y medio atrás ya había presentado otra iniciativa con un subsidio de Q12 (USD 1.56) por galón de diésel y de Q3 (USD 039) por galón de gasolina regular.

Guatemala importa el 100% de los combustibles que utiliza, por lo que las variaciones del mercado externo impactan en los precios locales.
Los precios de los combustibles volvieron a subir en Guatemala y el diésel superó los Q46 por galón en estaciones de servicio de la región metropolitana. (MEM)

Esa propuesta anterior no consiguió los consensos necesarios dentro de las bancadas del Congreso. Mientras que Arévalo afirmó que la iniciativa estaba siendo presentada en el Congreso por el ministro de Energía y Minas y sería allí donde se conocerían los detalles.

No obstante, afirmó que la nueva propuesta estaría vigente hasta finales del año si el Congreso lo aprueba. También adelantó que en 2027 se debería entrar en funcionamiento otro fondo.

El Gobierno dice que tiene recursos para cubrir la diferencia

Arévalo señaló que los techos dependerán del comportamiento del mercado internacional, por lo que la brecha a cubrir podría ampliarse o reducirse. En ese punto, aseguró que el Ministerio de Finanzas cuenta con una reserva suficiente para atender esa necesidad dentro de la proyección oficial sobre la posible variación de precios.

Durante su intervención, el presidente defendió estas medidas como parte de la respuesta del Ejecutivo ante el alza del costo de vida. “El Ejecutivo tiene una reserva suficiente para atender esta necesidad en el marco de la proyección de la posible variación de precios”, dijo.

Sin detalles

De acuerdo con el mandatario, la propuesta estaba presentando al mismo tiempo en el Congreso, donde se conocerían los detalles y la forma como se estaría implementando.

“Hemos enviado ya la propuesta al Congreso de la República y hacemos un llamado para que pueda agilizar el conocimiento”, dijo el mandatario.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, urgió al Congreso para conocer la nueva propuesta que, según él, fue presentada al Legislativo con la que se busca poner un precio tope al diésel.

Sin embargo, en la reunión de jefes de bloque, el ministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios, no sólo no llevaba la iniciativa de ley por escrito, sino que afirmó que tampoco tenía los detalles relacionados con la forma en que se implementaría este nuevo planteamiento.

Por el contrario, se limitó a indicar que la propuesta planteada por el Presidente “se refiere a definir un precio al consumidor de Q39 (USD 5.06) al diésel” y que para cubrirlo se utilizarían los mismos Q2,500 millones (USD 327,64 millones) que se estableció en la propuesta del subsidio, cifra que, según él, alcanzaría para 4 meses.

No obstante, luego aseguró: “Todo el detalle de la implementación, con todo respeto, me disculpo, no lo traigo”.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios, participa en la reunión de jefes de bloques del Congreso para detallar el nuevo subsidio propuesto por el Ejecutivo.

Esto generó la molestia de los diputados, quienes esperaban una propuesta por escrito y fundamentada con datos y estableciendo cada uno de los mecanismos que se utilizarían.

Además, corrigieron al funcionario, debido a que la propuesta de subsidio contempla una asignación de Q3,480 millones (USD 456.56 millones) hecho que consideraron como un total desconocimiento y falta de seriedad sobre la propuesta del Ejecutivo.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Rolando Barrios, afirmó que para cubrir el nuevo subsidio se utilizarían los mismos Q2.500 millones (USD 327.64 millones) que se estableció en la propuesta del subsidio, cifra que alcanzaría para 4 meses.

La discusión continúa en el Congreso. Mientras que diputados cuestionan a las autoridades de Gobierno, sectores sociales y transportistas amenazan con llevar más allá las protestas y manifestaciones que han bloqueado durante dos semanas consecutivas la libre locomoción en carreteras principales del país.

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