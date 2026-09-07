Medellín retomará los cortes de agua desde esta fecha: se afectarán 109.000 hogares durante ocho horas en varias zonas

La Alcaldía reactivó las interrupciones nocturnas del 8 al 14 de septiembre en circuitos de seis comunas por la caída de caudales asociada a El Niño - @EPMestamosahi/X (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del martes 8 de septiembre, Medellín volverá a tener cortes nocturnos de agua en sectores del nororiente y centro-oriente de la ciudad, luego de que el ahorro voluntario no alcanzara las metas definidas ante la reducción de lluvias y caudales asociada al fenómeno de El Niño.

La medida fue anunciada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y será aplicada entre las 8.00 p. m., y las 4.00 a. m., hasta el 14 de septiembre, en forma alternada, en áreas específicas de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

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Los cortes alcanzarán cerca de 109.000 hogares, equivalentes al 7% de las viviendas de la ciudad. La decisión se concentra en los sectores abastecidos por el embalse Piedras Blancas, cuya situación es la más comprometida, según informó la Administración distrital.

El alcalde señaló que la reducción en los niveles de las fuentes hídricas obligó a reforzar las acciones de prevención. “Estamos ante el fenómeno de El Niño más complejo de los últimos años. Hago un llamado a la acción: es necesario ahorrar agua”, afirmó Gutiérrez.

La Alcaldía de Medellín afirmó que los cortes de agua responden a condiciones técnicas de abastecimiento y no al estrato socioeconómico - crédito Federico Gutierrez/X

Horarios y sectores incluidos en la interrupción

Los cortes nocturnos se aplicarán inicialmente entre el 8 y el 14 de septiembre. EPM informó que las interrupciones estarán organizadas en dos esquemas, que se alternarán día por medio y abarcarán 10 circuitos de acueducto.

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El esquema uno comenzará el martes 8 de septiembre y operará durante los días pares. El esquema dos iniciará el miércoles 9 de septiembre y se aplicará en los días impares, inicialmente durante septiembre.

La empresa precisó que residir en alguna de las seis comunas incluidas no significa necesariamente que todos los hogares del sector tendrán suspensión del servicio. La medida solo cobijará los circuitos definidos dentro de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

Gutiérrez anunció que la ciudad mantendrá un seguimiento semanal sobre los resultados del ahorro y el nivel de las fuentes. Ese balance permitirá establecer si se requieren nuevas decisiones en los próximos días.

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EPM organizó las interrupciones del servicio de agua en dos esquemas alternados que abarcan 10 circuitos de acueducto durante septiembre - crédito EPM

El alcalde alertó también sobre La Fe, una de las fuentes que abastece el sur de Medellín y municipios vecinos. “Si no tomamos decisiones, en marzo o abril estaríamos en situaciones críticas y se puede adelantar la crisis a diciembre”, señaló.

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