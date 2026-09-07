Nicky Jam y una empresa privada cumplieron su promesa en Chocó: entregaron la primera de las 1.000 casas que donarán a familias damnificadas

Tras perderlo todo en el sismo, Darling Mercedes y su familia vieron cómo la solidaridad de muchos les devolvió la esperanza - crédito @grupoargos/Instagram

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El Grupo Argos y el reguetonero Nicky Jam, puertorriqueño que impulsó su carrera en Colombia, oficializaron el lunes 7 de septiembre la entrega de la primera casa sismorresistente en el barrio Medrano de Quibdó (Chocó).

La vivienda entregada forma parte de una alianza entre la empresa privada y el sector artístico que proyecta edificar 1.000 casas de construcción rápida para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 en el departamento del Chocó.

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La primera beneficiaria de la estrategia fue Darling Asprilla, que perdió su hogar durante el movimiento telúrico cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar.

La habitante del sector recibió la edificación de 66 metros cuadrados cubiertos, levantada en un periodo de seis días mediante la intervención continua de un batallón del Ejército Nacional, cuyos efectivos mantuvieron labores ininterrumpidas bajo turnos rotativos y frecuentes precipitaciones en la capital chocoana.

Grupo Argos y Nicky Jam entregaron en Quibdó la primera vivienda de un programa que contempla la construcción de 1.000 casas para familias afectadas por el terremoto - crédito @grupoargos - @nickyjam/Instagram

Cómo son las viviendas sismorresistentes que se construyen en Quibdó

El diseño arquitectónico del proyecto responde a las dinámicas geográficas y ambientales del Pacífico colombiano. La construcción cuenta con tres habitaciones, baño, cocina-comedor, sala y terrazas protegidas por aleros.

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Adicionalmente, las viviendas se elevan del terreno para reducir el impacto de las lluvias y la humedad acumulada, favoreciendo la ventilación natural y reduciendo las intervenciones invasivas sobre el entorno local.

La edificación fue elaborada mediante la tecnología de perfiles livianos de acero, un esquema conocido como steel framing (sistema de construcción en seco con perfiles livianos de acero galvanizado), revestido con placas de fibrocemento para asegurar estabilidad frente a eventuales eventos telúricos.

A través de un video en sus cuentas de Instagram, el conglomerado empresarial destacó la articulación técnica desplegada en el municipio para acelerar la atención de las familias vulnerables.

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La casa entregada cuenta con 66 metros cuadrados y está distribuida en tres habitaciones, baño, cocina-comedor, sala y terrazas protegidas - crédito @Fr_Palacios/X

“Esta es la primera de 1.000 viviendas con las que aportamos a la reconstrucción del país, 500 de ellas en Chocó. Y detrás de esta casa hay mucho más que materiales: hay manos, conocimiento, confianza y un país entero demostrando lo que puede lograr cuando se une”, señaló el Grupo Argos al presentar la unidad residencial destinada a albergar a cinco personas.

La historia de la familia que volvió a tener casa después del terremoto

Darling Asprilla, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Merano Centro y damnificada por el sismo, relató la emoción de recibir apoyo tras perder su vivienda: “Eso representa una bendición, una esperanza, una reconstrucción no tan solo de la vivienda, sino de la familia”.

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Para ella, la ayuda también representa una oportunidad para comenzar de nuevo junto a su familia, por lo que mostró el orgullo que sentía de tener su casa: “Esto para nosotros como familia ha sido un punto de partida que nos ha unido más”.

Darling Asprilla, primera beneficiaria del proyecto, perdió su vivienda durante el terremoto em Chocó - crédito @grupoargos/Instagram

Las acciones de reconstrucción se desarrollan frente al reporte oficial expedido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Con corte al 7 de septiembre de 2026, el balance consolidado por el organismo estatal ubica la magnitud de la emergencia en 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y un total de 466.709 personas afectadas distribuidas en 16 departamentos del país.

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En el frente de infraestructura habitacional, los censos de la Ungrd contabilizan 36.326 inmuebles residenciales completamente destruidos y más de 200.000 viviendas con averías parciales a nivel nacional.

Según el balance de la Ungrd con corte al 7 de septiembre, el terremoto deja 36.326 viviendas destruidas y más de 200.000 averiadas en diferentes regiones del país - crédito Joel González/Presidencia

Las autoridades locales señalaron que las estructuras de Chocó registraron un alto grado de colapso debido a las condiciones de vulnerabilidad previa y a los vacíos en las pautas de edificación en los sectores periféricos de la región.

El programa denominado “Adopta un Hogar”, una alianza entre el sector empresarial y el artista, reconocido por éxitos como Hasta el amanecer, Amante y El perdón, continuará con la construcción de prototipos de viviendas de dos y tres habitaciones en Quibdó y zonas rurales cercanas.

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