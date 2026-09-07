Las lecciones de moda de Rihanna en París: cómo destacar sin necesidad de usar colores intensos

Rihanna reactivó una forma de llevar neutros con looks construidos sobre marrones, grises, azul marino y tonos avena (2026 Backgrid/The Grosby Group)

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Rihanna volvió a demostrar que los tonos neutros no tienen por qué pasar desapercibidos. La cantante y empresaria reactivó una forma de llevar la paleta de otoño europeo con un look de alto impacto, donde el color cede protagonismo ante las texturas, los volúmenes y las piezas de tendencia.

Lejos de un guardarropa sobrio, la artista apuesta por conjuntos que salen de lo previsible. Chocolate, gris carbón, azul profundo y beige cálido aparecen como base de sus estilismos recientes, aunque el diferencial está en la construcción de cada outfit.

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En uno de los looks más comentados de los últimos días, Rihanna eligió en París una campera beige de silueta amplia y mangas voluminosas. La combinó con un pantalón de mezclilla azul, holgado y de largo extendido, que cubría parte de unos zapatos marrón claro de punta abierta.

La fundadora de Fenty Beauty combinó una campera beige y un jean azul (2026 Backgrid/The Grosby Group)

El conjunto sumó un bolso negro acolchado con correa al hombro y varios anillos dorados.

Así, Rihanna desplazó la atención del color hacia el contraste entre telas fluidas, cuero estructurado y terminaciones con relieve: una fórmula que transforma los básicos neutros en una declaración de estilo.

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Los accesorios cambian el sentido de una paleta contenida

Los accesorios cumplen una función estructural en el estilismo de Rihanna y sostienen el interés visual sin romper la coherencia del look (Backgrid/The Grosby Group)

En un look reciente en Nueva York, donde la artista fue vista con un conjunto de terciopelo terracota de Chloé, compuesto por una chaqueta con cremallera y pantalones de pierna ancha, que aportan una silueta relajada y cómoda.

Complementó el estilismo con un bolso estructurado de piel efecto cocodrilo en tono ámbar y sandalias de tacón fino de Amina Muaddi con tiras animal print, sumando contraste de texturas.

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Añadió anteojos de sol aviador, collares y pulseras doradas, además de llevar el cabello suelto con rizos definidos y maquillaje luminoso con labios marrón oscuro y brillantes.

Los bolsos acolchados y de efecto cocodrilo funcionan como piezas protagonistas (Backgrid/The Grosby Group)

En otra de sus salidas por Nueva York llevó una sudadera gris claro con cierre y mangas amplias, combinada con leggings ajustados del mismo tono.

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Añadió un cinturón negro ancho con hebilla metálica, que marca la cintura y aporta contraste. Porta un bolso pequeño de estampado animal print en tonos oscuros y detalles marrón claro. Sus zapatos eran stilettos negros con tachuelas metálicas y pulsera en el tobillo.

Completó el look con anteojos de sol de gran tamaño en color negro, pendientes brillantes y un collar plateado.

Los accesorios: centrales en sus looks

Los accesorios volvieron a ordenar la escena. Bolsos acolchados, zapatos metalizados, estampas que funcionan como neutro y piezas de firma aparecen como elementos que interrumpen cualquier lectura lineal del vestuario.

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Aunque la paleta se mantenga contenida, el resultado no remite a una idea de discreción. En ese punto, los complementos cumplen una función estructural dentro del estilismo.

La cantante equilibra las siluetas relajadas con accesorios de fuerte presencia (Backgrid/The Grosby Group)

Entre las piezas que más se repiten, el cuero ocupa un lugar central. Camperas de cuello alto, terminaciones rígidas y superficies con brillo moderado aparecen como contrapunto de polleras, joggers o prendas de caída blanda.

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En Rihanna, ese material no funciona como gesto aislado, sino como un recurso de ordenamiento que endurece la silueta y le da dirección al look.

El cuero aporta estructura y carácter a los estilismos de Rihanna (Backgrid/The Grosby Group)

El contraste entre prendas blandas y capas más estructuradas también refuerza una de las claves de su estilo: trabajar la proporción antes que el exceso cromático.

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Cuando reduce la saturación, aumenta el volumen, la textura o la fuerza del accesorio. Así, una gama otoñal tradicional adquiere otra lectura.

La serie reciente de apariciones también deja ver una continuidad. En lugar de abandonar por completo los golpes de color o las mezclas inesperadas, Rihanna parece dosificar esos recursos y llevar la atención hacia la superficie de las prendas y la forma de combinarlas.

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Incluso cuando vuelve al denim, al sportswear o a piezas de archivo dosmilero, conserva esa lógica de tensión entre lo relajado y lo construido.