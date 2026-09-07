Gobierno de México emite nuevo reglamento para la vigilancia de productos y servicios

La Secretaría de Economía sostuvo que la medida fortalece el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y busca asegurar la calidad, seguridad y desempeño de bienes y servicios en el mercado. (Foto: Presidencia)

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La Secretaría de Economía publicó este 7 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, una norma que fija las bases para aplicar esa ley y que, según el comunicado de la dependencia, busca dar certeza al sistema regulatorio, facilitar el comercio y reforzar las condiciones para producir, invertir, importar y exportar en México.

El nuevo reglamento también incorpora herramientas de digitalización y gestión de información, entre ellas la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad, PLATIICA, además de mecanismos de coordinación e intercambio de datos entre las autoridades que integran el sistema nacional.

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De acuerdo con la Secretaría de Economía, la publicación del reglamento fortalece el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y busca asegurar el nivel, seguridad y desempeño de los bienes y servicios que llegan al mercado. La dependencia sostuvo que ese marco regulatorio acompaña la transformación económica del país y brinda mayor certeza a empresas, autoridades y personas consumidoras.

La secretaría señaló que el reglamento fue resultado de una coordinación encabezada por su titular, Marcelo Ebrard Casaubon, en su calidad de presidente permanente de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad. En ese proceso participaron instituciones normalizadoras del Ejecutivo Federal, cámaras de comercio, la academia, la industria y personas consumidoras.

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El reglamento ordena normas técnicas, verificación y metrología

Marcelo Ebrard Casaubon encabezó la coordinación del reglamento como presidente permanente de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad. REUTERS/Paola García

Según el comunicado, la Infraestructura de la Calidad opera a partir de varios instrumentos: normalización, estándares, normalización internacional, evaluación de la conformidad, verificación, vigilancia y metrología. Esos componentes, de acuerdo con la dependencia, permiten establecer reglas técnicas, revisar su cumplimiento y generar confianza en los mercados nacionales e internacionales.

La Secretaría de Economía afirmó que esa política pública económica facilita el cumplimiento regulatorio, fomenta la inversión y crea condiciones de competencia equitativas. También planteó que ayuda a que las empresas mexicanas se integren a las cadenas globales de valor.

El gobierno federal presentó la publicación como parte de un marco regulatorio moderno para la calidad de productos, procesos y servicios. En el mismo documento, la dependencia la vinculó con la protección de las personas consumidoras y con el fortalecimiento de la competitividad nacional.

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Economía vincula la medida con el Plan México

El reglamento incorpora digitalización y gestión de información con la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad (PLATIICA) y con intercambio de datos entre autoridades. (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

La dependencia indicó que el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad está alineado con los objetivos del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por Marcelo Ebrard como secretario de Economía. En esa ruta, sostuvo que la norma consolida reglas para fortalecer capacidades productivas nacionales y preparar a la economía mexicana ante el nuevo orden comercial mundial.

El comunicado añadió que la medida refleja coordinación entre dependencias y reglas claras para generar confianza en los mercados. También subrayó que el reglamento acompaña la consolidación de una economía más competitiva.

La Secretaría de Economía reconoció la participación de las instituciones normalizadoras del Ejecutivo Federal y de sus titulares en la elaboración del instrumento. En la lista aparecen Segob, Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Bienestar, Semarnat, Energía, Agricultura, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SEP, Secihti, Salud, Trabajo, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo.

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La secretaría sostuvo que con este reglamento refrenda su compromiso con una infraestructura de la calidad construida junto con sectores productivos, comerciales e industriales.

Exportaciones tecnológicas de México rebasan a las de autos en los últimos 12 meses

Las ventas externas de bienes ligados a la inteligencia artificial suman 163 mil millones de dólares y abren la posibilidad de que los electrónicos se conviertan en el principal motor industrial del país. (VisualesIA)

México ya exporta más tecnología que autos, un giro en el comercio exterior que durante los últimos 12 meses llevó las ventas al exterior de productos ligados a la inteligencia artificial a 163 mil millones de dólares y abrió la posibilidad de que los electrónicos desplacen al transporte como principal motor industrial del país.

El cambio también se refleja en la balanza comercial. Durante el último año y medio, el sector tecnológico registró un superávit superior a 20 mil millones de dólares y mejoró ese saldo en cerca de 23 mil millones de dólares, equivalentes a 0.7% del PIB en términos anualizados, de acuerdo con un informe de UBS Global Research.

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Según el reporte, esa contribución se reduce a cerca de 0.6 puntos porcentuales una vez ajustado el efecto de los precios de importación y exportación. Aun así, el desempeño implica que la tecnología explicó más de la mitad del crecimiento de la economía mexicana a lo largo del último año.

Exportaciones tecnológicas crecieron 148% en un año

UBS calculó que la contribución se ajusta a cerca de 0.6 puntos porcentuales tras descontar el efecto de los precios de importación y exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señaló que las exportaciones mexicanas de tecnología aumentaron 148% en el último año. Ese avance permitió que el sector rebasara al conjunto de las exportaciones del transporte, incluidos los automóviles, que hasta ahora había sido la industria dominante en el comercio exterior del país.

La firma suiza vinculó este auge con el aumento de la inversión de Estados Unidos en inteligencia artificial y con el papel de México como ensamblador y exportador de tarjetas de cómputo y servidores. El país ganó espacio como proveedor de esos bienes en el mercado estadounidense en medio del cambio en la demanda.

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