México

Gobierno de México emite nuevo reglamento para la vigilancia de productos y servicios

La disposición fija las bases de operación del marco para estándares y control técnico de infraestructura

La Secretaría de Economía sostuvo que la medida fortalece el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y busca asegurar la calidad, seguridad y desempeño de bienes y servicios en el mercado. (Foto: Presidencia)
La Secretaría de Economía sostuvo que la medida fortalece el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y busca asegurar la calidad, seguridad y desempeño de bienes y servicios en el mercado. (Foto: Presidencia)
Guardar

La Secretaría de Economía publicó este 7 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, una norma que fija las bases para aplicar esa ley y que, según el comunicado de la dependencia, busca dar certeza al sistema regulatorio, facilitar el comercio y reforzar las condiciones para producir, invertir, importar y exportar en México.

El nuevo reglamento también incorpora herramientas de digitalización y gestión de información, entre ellas la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad, PLATIICA, además de mecanismos de coordinación e intercambio de datos entre las autoridades que integran el sistema nacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la publicación del reglamento fortalece el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad y busca asegurar el nivel, seguridad y desempeño de los bienes y servicios que llegan al mercado. La dependencia sostuvo que ese marco regulatorio acompaña la transformación económica del país y brinda mayor certeza a empresas, autoridades y personas consumidoras.

La secretaría señaló que el reglamento fue resultado de una coordinación encabezada por su titular, Marcelo Ebrard Casaubon, en su calidad de presidente permanente de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad. En ese proceso participaron instituciones normalizadoras del Ejecutivo Federal, cámaras de comercio, la academia, la industria y personas consumidoras.

PUBLICIDAD

El reglamento ordena normas técnicas, verificación y metrología

Marcelo Ebrard Casaubon encabezó la coordinación del reglamento como presidente permanente de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad. REUTERS/Paola García
Marcelo Ebrard Casaubon encabezó la coordinación del reglamento como presidente permanente de la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad. REUTERS/Paola García

Según el comunicado, la Infraestructura de la Calidad opera a partir de varios instrumentos: normalización, estándares, normalización internacional, evaluación de la conformidad, verificación, vigilancia y metrología. Esos componentes, de acuerdo con la dependencia, permiten establecer reglas técnicas, revisar su cumplimiento y generar confianza en los mercados nacionales e internacionales.

La Secretaría de Economía afirmó que esa política pública económica facilita el cumplimiento regulatorio, fomenta la inversión y crea condiciones de competencia equitativas. También planteó que ayuda a que las empresas mexicanas se integren a las cadenas globales de valor.

El gobierno federal presentó la publicación como parte de un marco regulatorio moderno para la calidad de productos, procesos y servicios. En el mismo documento, la dependencia la vinculó con la protección de las personas consumidoras y con el fortalecimiento de la competitividad nacional.

Economía vincula la medida con el Plan México

Vista aérea de vías de tren paralelas a una carretera en un paisaje semi-rural con vegetación seca, edificios dispersos y dos personas con chalecos amarillos
El reglamento incorpora digitalización y gestión de información con la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad (PLATIICA) y con intercambio de datos entre autoridades. (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

La dependencia indicó que el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad está alineado con los objetivos del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por Marcelo Ebrard como secretario de Economía. En esa ruta, sostuvo que la norma consolida reglas para fortalecer capacidades productivas nacionales y preparar a la economía mexicana ante el nuevo orden comercial mundial.

El comunicado añadió que la medida refleja coordinación entre dependencias y reglas claras para generar confianza en los mercados. También subrayó que el reglamento acompaña la consolidación de una economía más competitiva.

La Secretaría de Economía reconoció la participación de las instituciones normalizadoras del Ejecutivo Federal y de sus titulares en la elaboración del instrumento. En la lista aparecen Segob, Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Bienestar, Semarnat, Energía, Agricultura, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SEP, Secihti, Salud, Trabajo, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo.

La secretaría sostuvo que con este reglamento refrenda su compromiso con una infraestructura de la calidad construida junto con sectores productivos, comerciales e industriales.

Exportaciones tecnológicas de México rebasan a las de autos en los últimos 12 meses

Las ventas externas de bienes ligados a la inteligencia artificial suman 163 mil millones de dólares y abren la posibilidad de que los electrónicos se conviertan en el principal motor industrial del país. (VisualesIA)
Las ventas externas de bienes ligados a la inteligencia artificial suman 163 mil millones de dólares y abren la posibilidad de que los electrónicos se conviertan en el principal motor industrial del país. (VisualesIA)

México ya exporta más tecnología que autos, un giro en el comercio exterior que durante los últimos 12 meses llevó las ventas al exterior de productos ligados a la inteligencia artificial a 163 mil millones de dólares y abrió la posibilidad de que los electrónicos desplacen al transporte como principal motor industrial del país.

El cambio también se refleja en la balanza comercial. Durante el último año y medio, el sector tecnológico registró un superávit superior a 20 mil millones de dólares y mejoró ese saldo en cerca de 23 mil millones de dólares, equivalentes a 0.7% del PIB en términos anualizados, de acuerdo con un informe de UBS Global Research.

Según el reporte, esa contribución se reduce a cerca de 0.6 puntos porcentuales una vez ajustado el efecto de los precios de importación y exportación. Aun así, el desempeño implica que la tecnología explicó más de la mitad del crecimiento de la economía mexicana a lo largo del último año.

Exportaciones tecnológicas crecieron 148% en un año

Vista compuesta de una planta de ensamblaje de automóviles con robots y coches en producción, y un puerto con un buque de carga, tren y bandera de México.
UBS calculó que la contribución se ajusta a cerca de 0.6 puntos porcentuales tras descontar el efecto de los precios de importación y exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señaló que las exportaciones mexicanas de tecnología aumentaron 148% en el último año. Ese avance permitió que el sector rebasara al conjunto de las exportaciones del transporte, incluidos los automóviles, que hasta ahora había sido la industria dominante en el comercio exterior del país.

La firma suiza vinculó este auge con el aumento de la inversión de Estados Unidos en inteligencia artificial y con el papel de México como ensamblador y exportador de tarjetas de cómputo y servidores. El país ganó espacio como proveedor de esos bienes en el mercado estadounidense en medio del cambio en la demanda.

Temas Relacionados

InfraestructuraSecretaría de EconomíaÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor pasó a las 16:00 horas, a una distancia de 130 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 31.4 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El temblor pasó a las 22:00 horas, a una distancia de 68 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 16.5 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El movimiento sísmico pasó a las 00:41 horas, a una distancia de 39 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 106.8 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de septiembre?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

El hombre, de 23 años, fue arrestado en la colonia Malacates; registra un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino este año por robo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Destruyen casi mil kilos de drogas en Sinaloa: también destrozaron equipamiento y objetos bélicos

De cajas frías de bitcoins a granjas de criptomonedas: así funciona la red de activos digitales que pone en jaque al sistema financiero

Dos síndicos consecutivos de Tepuche fueron asesinados entre marzo y septiembre: Sinaloa suma al menos cinco homicidios de funcionarios en 2026

Procesan a dos mujeres por narcomenudeo en la colonia Morelos: serían integrantes de La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

Ed Sheeran cancela su concierto del 12 de diciembre en CDMX: qué pasará con los boletos

La mamá de Gala Montes reprueba el ingreso en La Casa de los Famosos México: “no todo es rating”

La Granja VIP 2 ya tiene a su primera nominada: María Karunna queda en peligro tras decisión de Ivonne Montero

Festival ARRE 2026: encharmacimentos, el colapso de un stand y la duda sobre si habrá reembolso de dinero

Reportan que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada de emergencia en la CDMX

DEPORTES

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México

Turco Mohamed: el técnico más exitoso en la historia del Toluca y que lo ha ganado todo en el futbol mexicano

Con la clasificación del León, así queda la lista final de equipos mexicanos que estará en la CONCACAF Champions Cup 2027

Porto vs Manchester City: dónde, cuándo y a qué hora ver a Santi Gimenez en la Champions League