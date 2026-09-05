México

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 4 de septiembre

Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna

La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 4 de septiembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36584.

Número ganador: 04-09-11-15-24.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12232.

Número ganador: 01-03-07-13-26.

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Máynez critica reunión de “Alito” Moreno y Vicente Fox: “Por cómo ellos gobernaron llegó Morena”

El dirigente de Movimiento Ciudadano ironizó sobre el encuentro entre Alejandro Moreno y Vicente Fox para impulsar un bloque opositor rumbo a 2027

Máynez critica reunión de “Alito” Moreno y Vicente Fox: “Por cómo ellos gobernaron llegó Morena”

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente hospitalización de emergencia por problemas del corazón

En declaraciones para el programa Ventaneando, el actor dijo estar bien de salud y desconocer el origen de los rumores

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente hospitalización de emergencia por problemas del corazón

Tris: todos los números ganadores de hoy 4 de septiembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores de hoy 4 de septiembre

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Los equipos, rojo y azul, se vuelven a fusionar para enfrentar nuevamente a las estrellas mundiales: el primer duelo lo ganó México 10-4

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Asesinan al síndico de Tepuche y a su hermano: es el segundo funcionario ejecutado de la comunidad durante 2026

Anabel Hernández exhibe a Galilea Montijo, Lili Brillanti y Paty Navidad: buscan cobrar por su imagen

El Embajador de EEUU en México celebra la “Misión Cortafuegos”: aumenta decomiso de armas y bajan muertes por fentanilo

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

ENTRETENIMIENTO

Masad salva a Yahir y condena a Ese Pérez en una noche tensa en La Casa de los Famosos México 2026

Masad salva a Yahir y condena a Ese Pérez en una noche tensa en La Casa de los Famosos México 2026

Detienen a escolta de Farath Coronel, presunto autor material del homicidio del colaborador de Hoy

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente hospitalización de emergencia por problemas del corazón

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Farath Coronel: por qué llamaban “La Diabla” y “El Brujo Mexicano” al vidente asesinado

DEPORTES

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

David Faitelson exige respuestas a la Liga de Expansión MX por muerte del joven futbolista de Piratas FC

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América