La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

Cochabamba, Bolivia. 18 de agosto de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La tasa de inflación acumulada en Bolivia registró un nuevo incremento en agosto y llegó al 18,09%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Gobierno había estimado para toda la gestión, una tasa inflación del 7,5% en el Presupuesto General del Estado (PGE), por lo que la cifra de los ocho primeros meses del año supera en 140% la proyección.

El director del INE, Humberto Arandia, destacó que la inflación de agosto representa una ralentización respecto a meses anteriores y lo atribuye a una menor intensidad en conflictos sociales y a la ausencia de fenómenos climáticos adversos. Solo en ese mes, la inflación subió un 1,01% y constituye la segunda cifra mensual más baja en lo que va de año.

A pesar de la desaceleración, el incremento inflacionario impacta negativamente en el poder adquisitivo de las familias bolivianas. Bolivia atraviesa por una crisis económica marcada por la escasez de dólares desde hace más de dos años, que ha provocado el surgimiento de un mercado paralelo de divisas y el consecuente incremento en el costo de vida, además de periodos de escasez de combustible que agrava la situación económica del país.

Tras más de una década de estabilidad económica y los niveles inflacionarios más bajos en la región, el año pasado cerró con casi el 10% de la inflación, el porcentaje más alto desde 2008.

BOL01. SANTA CRUZ (BOLIVIA) 10/06/2024.- Personas se manifiestan durante una protesta este lunes en Santa Cruz (Bolivia). Varios sectores de Bolivia anunciaron este lunes el fortalecimiento de sus medidas de presión, con bloqueos indefinidos y marchas, para exigir al Gobierno de Luis Arce acciones ante el encarecimiento de algunos productos de primera necesidad, la falta de combustibles y de dólares. EFE/Juan Carlos Torrejón

Según estimaciones de expertos y organizaciones internacionales, se prevé una tendencia inflacionaria alta para los próximos meses y la siguiente gestión.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó algunas causas que explican el pico inflacionario que atraviesa Bolivia y el aumento de los precios.

Según el informe, las importaciones se han encarecido producto de la devaluación del tipo de cambio nominal a raíz de una mayor impresión de billetes en moneda boliviana. Todos aquellos productos que no tienen una contrapartida de producción nacional, pero que son de primera necesidad, han registrado un aumento de precio significativo.

Por otro lado, el documento hace referencia a las expectativas inflacionarias. “El hecho de que Bolivia haya tenido varios años de inflación muy baja, específicamente desde 2015, ayudó a mantener controlados los precios hasta 2024. Sin embargo, esas expectativas van cambiando a medida que va apareciendo nueva evidencia y, en este caso, hacia una escalada de la inflación”, señala el informe.

Fila cde camiones y autobuses para cargar combustible en El Alto, Bolivia. 11 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Por otro lado, apunta que se ha debilitado la confianza institucional en el Banco Central para controlar la inflación lo que está alimentando aún más las presiones inflacionarias.

El informe señala que aunque la variación de la inflación se explique por diversos factores, la tendencia tiene una causa principal: el financiamiento monetario del déficit fiscal. “Las reservas internacionales eran la base para sostener nuestra economía. Hoy, con menos reservas internacionales y más deuda pública, se emiten más billetes, lo que debilita el valor de la moneda boliviana”, finaliza el documento del PNUD.

Estas cifras llegan en un momento de cambio político en Bolivia y a menos de dos meses del balotaje para elegir a un nuevo presidente, entre el centrista Rodrigo Paz y el liberal Jorge Quiroga. El próximo mandatario recibirá la responsabilidad de afrontar un escenario económico adverso en el que será indispensable implementar un plan de consolidación fiscal, reducir el déficit, garantizar el acceso a divisas y replantear la política de los subsidios, que hoy representa una carga significativa para las finanzas públicas, entre otras acciones.