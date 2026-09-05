Detuvieron a cuatro hombres por el ataque con ácido a la joven de Tres de Febrero: los nexos y las teorías que evalúan

El ataque con ácido ocurrió el 27 de agosto en Pablo Podestá, cuando un hombre golpeó la ventana de la casa y arrojó el líquido al rostro de la víctima

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La investigación por el ataque con ácido contra Agustina Soledad Rodríguez, la joven de 25 años de Tres de Febrero, tuvo nuevos avances este viernes, luego de que se ordenara la detención de cuatro sospechosos. Además, surgieron nuevas sospechas en torno al caso producto de las contradicciones de los acusados y los elementos secuestrados.

Todo ocurrió el pasado 27 de agosto en la casa de la víctima, ubicada sobre la calle Benito Pérez Galdós al 9100, en la localidad de Pablo Podestá. Según reconstruyeron los investigadores, un hombre había golpeado la ventana con la excusa de que tenía algo para entregarle. Por esto, la joven se asomó y le tiraron el líquido en el rostro.

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Segundos después, el agresor escapó en un Ford Fiesta Kinetic. Esa secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y fue incorporada a la causa por lesiones graves que lleva a cabo la fiscal Diana Mayko, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Martín.

A partir de estos registros, se ordenó el arresto de la ex pareja de Agustina, identificado como F. H. R., de 21 años. Según trascendió, el joven fue la persona que la trasladó al hospital para que pudieran asistirla por las quemaduras sufridas, pero las sospechas se incrementaron porque su relato presentó contradicciones con distintas evidencias incorporadas al expediente.

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Los investigadores descartaron en principio un caso de violencia de género, aunque señalaron vínculos entre los sospechosos y la ex pareja de la joven

El segundo arrestado sería un hombre de 37 años, de iniciales J. S., quien fue señalado por ser el dueño del automóvil en el que huyó el agresor. Asimismo, este tendría un nexo con el ex novio de la víctima, debido a que informaron que este solía utilizar el vehículo con frecuencia.

Los otros dos detenidos fueron identificados como F. I. R., de 38 años, y D. M. G., de 43, quienes serían los dueños de un pet shop en el que habían trabajado Rodríguez y F. H. R.

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Aunque todavía persisten numerosas incógnitas alrededor del caso, entre ellas el móvil del ataque, la Fiscalía ordenó las detenciones al detectar una serie de incongruencias en los testimonios de los sospechosos. “Los cuatro dieron versiones totalmente contradictorias entre sí y no cierra lo que dijeron”, señalaron.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, los investigadores descartarían que se tratara de un hecho vinculado con violencia de género. Sin embargo, existen elementos que conectan a todos los sospechosos, entre ellos la ex pareja de la víctima, con quien, según contó su hermana, mantenía una relación de “idas y vueltas”.

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Desde el ataque, la joven continúa internada en grave estado

Uno de los datos que aparece como relevante en el expediente es una amenaza que había recibido el ex novio en los días previos al ataque. “Vamos a hacer cagar a tu familia”, decía el mensaje intimidatorio. En ese contexto se produjo la agresión que dejó a la joven internada en grave estado y en coma farmacológico en el Hospital Bocalandro, de Loma Hermosa.

No obstante, los resultados de los allanamientos permitieron a los investigadores evaluar nuevas hipótesis sobre lo ocurrido. Esto se debe a que la Policía informó el secuestro de 15 frascos con marihuana y 31 envoltorios con cocaína.

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También fueron incautados nueve teléfonos celulares, que ahora serán peritados; 2.495 dólares; 851.400 pesos; una pistola; 3.000 pequeñas bolsas de nylon para fraccionamiento; dos aerosoles de pintura; y el auto utilizado por el atacante.

A pesar de que tampoco hubo una explicación considerada verosímil sobre la droga secuestrada, las autoridades abrieron un expediente paralelo por presunta infracción a la Ley 23.737 de drogas. De este modo, el móvil del ataque sigue sin establecerse. Sin embargo, la investigación encontró nuevas líneas para comprender las razones detrás de la agresión.

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