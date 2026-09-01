España Cultura

Javier Bardem llevó al extremo el “machismo ibérico” en una película pionera sobre la especulación inmobiliaria: “‘El lobo de Wall Street’ versión española”

Estrenada en 1993, la película de Bigas Luna convirtió al actor en Benito González, un hombre dispuesto a todo para enriquecerse

Javier Bardem en 'Huevos de oro'
Javier Bardem en 'Huevos de oro'
Guardar

Javier Bardem es un experto en masculinidad tóxica. Pero que no se malentienda. Siempre en la ficción. Recientemente lo hemos visto en El ser querido, la película dirigida por Rodrigo Sorogoyen donde da vida a Esteban Martínez, un director de cine que apuesta por trabajar con su hija Emilia (Victoria Luengo), a la que nunca reconoció. El personaje de Esteban no es una excepción. Bardem lleva explorando este tipo de personajes desde sus inicios, como ya hizo en parte de la ‘trilogía ibérica’ de Bigas Luna, formada por Jamón, jamón (1992), Huevos de oro (1993) y La teta y la luna (1994), donde realizó un pequeño cameo, o incluso en El buen patrón (2022).

Si en la película que le dio su salto a la fama -con apenas 23 años- se metió en la piel de Raúl, un aspirante a torero que alardeaba de su físico y su virilidad, un año después Bigas Luna llevó esa masculinidad todavía más lejos con Huevos de oro. Bardem pasó a interpretar a Benito González, un joven cuya gran aspiración es casarse con su novia Rita y construir una enorme rascacielos. Pero sus planes se vienen abajo cuando ella le engaña con su mejor amigo. Años después y con su obsesión con triunfar como latemotiv y construir su rascacielos, se casa con Marta, la hija de un banquero. La película fue una de las primeras en España en retratar la especulación inmobiliaria a través de el auge y caída de un hombre que sin ningún tipo de escrúpulos trata de enriquecerse con el ladrillo.

PUBLICIDAD

Junto a Bardem, Maribel Verdú y María de Medeiros completan el núcleo principal del reparto, al que también se suman el ganador del Oscar Benicio del Toro, Alessandro Gassman, Elisa Touati y Ángel de Andrés López, entre otros. Un elenco internacional para una coproducción entre España, Italia y Francia.

Javier Bardem, Maribel Verdú y Maria de Medeiros en 'Huevos de oro'.
Javier Bardem, Maribel Verdú y Maria de Medeiros en 'Huevos de oro'.

Curiosamente, para crear a un personaje tan desmesurado como Benito González, Bigas Luna partió de un hombre al que conoció por casualidad durante el rodaje de Jamón, jamón. El director acostumbraba a comer en el mismo restaurante, a la misma hora y en la misma mesa, hasta que un día encontró su sitio ocupado por un desconocido con ínfulas de grandeza y un Rolex de oro en la muñeca. Por lo visto había dado una propina impresionante y yo me había quedado sin mi mesa. Rolex de oro, prepotencia en todas sus acciones", contó el cineasta en una entrevista. “En los postres, lo miré y estaba llorando. Toda una nueva dimensión de aquel tipo al que odiaba se despertó en mí. Sentí compasión y una gran ternura por él. Era como un niño perdido. Me fascinó y cuando algo me fascina hago una película con ello”.

PUBLICIDAD

Dónde verla

Quienes todavía no hayan visto Huevos de oro —o quieran recuperarla más de tres décadas después de su estreno— tienen fecha límite. La película abandonará FlixOlé el próximo 15 de septiembre, por lo que quedan apenas dos semanas para poder verla en la plataforma.

Tráiler de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. (Movistar Plus)

Estrenada en 1993, la película fue recibida como una propuesta provocadora y excesiva. Fotogramas la definió como una “fábula con voluntad transgresora” que combinaba “los mitos del machismo ibérico con una ácida mirada sobre la especulación inmobiliaria”, dos elementos que, según la revista, Bigas Luna relacionaba “con singular coherencia”. Eso sí, la crítica tampoco fue completamente entusiasta: pese al “evidente atractivo” de la propuesta, consideraba que el resultado terminaba sabiendo “a poco”.

Más de tres décadas después, la mezcla de Bigas Lunas sigue cautivando -o no- al público español. En Letterboxd, la aplicación de reseñas de cine, tiene un 3,2 sobre 5 de puntuación y el usuario Pablo Siffredi ha encontrado incluso un equivalente contemporáneo para definirla: “‘El lobo de Wall Street’ versión española”, escribió en agosto de 2022.

Temas Relacionados

Javier BardemCineCine EspañaPlataformasEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prime Video se despide de una de las películas más recordadas de Anne Hathaway, inspirada en hechos reales: “Es divertida, sexy e inteligente”

La actriz protagoniza junto a Jake Gyllenhaal una cinta romántica que combina comedia y drama y adapta las memorias de un vendedor de productos farmacéuticos

Prime Video se despide de una de las películas más recordadas de Anne Hathaway, inspirada en hechos reales: “Es divertida, sexy e inteligente”

La reflexión de Nora Ephron, escritora estadounidense, sobre el autoengaño: “Solo la gente sana admite que está loca”

La también periodista, guionista y directora convirtió el desengaño de su matrimonio en su novela debut

La reflexión de Nora Ephron, escritora estadounidense, sobre el autoengaño: “Solo la gente sana admite que está loca”

Steven Spielberg dice que esta película es la más difícil que ha hecho nunca después de ‘Tiburón’ y ‘Salvar al soldado Ryan’: se va de Netflix en tres días

El cineasta y su equipo desarrollaron recursos tecnológicos nunca vistos en una producción de estas características, un trabajo que acabaría valiéndoles una nominación a los Oscar

Steven Spielberg dice que esta película es la más difícil que ha hecho nunca después de ‘Tiburón’ y ‘Salvar al soldado Ryan’: se va de Netflix en tres días

La polémica del Gordo de Villamanín se convierte en serie: Movistar Plus prepara un documental reconstruyendo el conflicto de la Lotería que dividió a un pueblo

La serie documental de tres episodios cerrará con el concierto de Carolina Durante que tendrá lugar este 1 de septiembre

La polémica del Gordo de Villamanín se convierte en serie: Movistar Plus prepara un documental reconstruyendo el conflicto de la Lotería que dividió a un pueblo

Baltasar Gracián, filósofo español: “Aprobarlo todo suele ser ignorancia; reprobarlo todo, malicia”

El autor de ‘El Criticón’, una de las mentes más brillantes del siglo XVI, aseguró que el buen juicio no debe implicar credulidad ni convertir el rechazo en una costumbre

Baltasar Gracián, filósofo español: “Aprobarlo todo suele ser ignorancia; reprobarlo todo, malicia”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

La Delegación del Gobierno no autoriza la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid porque el Ayuntamiento carece de legitimidad para convocarla: solo puede organizar un “acto institucional”

La UE contradice a Pedro Sánchez: cree que Rusia “ha sacado partido” de la crisis migratoria en Ceuta, pero no tiene pruebas de que la provocara

Defensa activa las reglas de enfrentamiento en Ceuta y autoriza a los militares a usar sus armas en autodefensa, pero solo uno por patrulla: “Es una ridiculez”

Un especialista en motor es firme sobre los coches eléctricos: “Son un software con ruedas y eso tiene consecuencias”

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

ECONOMÍA

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

José Plaza, experto en normativa laboral: “Tu empresa puede geolocalizarte si teletrabajas, pero tiene que cumplir siempre con estos tres puntos”

La Justicia confirma el desahucio de una mujer que vivió con su abuela hasta su muerte: la tía se quedó con toda la herencia por un error que cometió la sobrina

Una empresa debe indemnizar a una empleada con 3.750 € por tardar en activar el protocolo antiacoso y con 38.081 € por despido

El Supremo anula los intereses de hipotecas inversas por falta de transparencia: los bancos deben devolver lo cobrado a los jubilados

Un matrimonio de jubilados se va de vacaciones cuatro veces al año con su pensión conjunta de 2.400 euros y sin pagar alojamiento: ahorran cerca de 5.000 euros

DEPORTES

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

¿Quién es Jonathan David? El nuevo 9 del Atlético de Madrid: de la pérdida de su madre a su carácter “frío” y líder generacional de Canadá

El ‘efecto Aubameyang’ ya se nota en Riazor: tres de tres, un récord a la vista y una promesa incumplida a su abuelo

El homenaje de Ferrari a Michael Schumacher en Italia: el rojo como protagonista, su coche de 2002 y dos leyendas al volante

Quién es el presidente del Deportivo de La Coruña: el empresario venezolano que ha roto la hucha para arrasar en el mercado de fichajes

Roger Federer se rinde ante Rafa Jódar: “La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble”