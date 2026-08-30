Salud sexual y reproductiva en medio de una tragedia, esto es lo que está pasando en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “El impacto ha sido muy alto”

Las fundaciones que prestan servicios de salud sexual y reproductiva están recurriendo a donaciones para garantizar la atención de personas afectadas por el terremoto en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

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El terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia fue devastador. De acuerdo con el reporte del 29 de agosto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 452.782 personas resultaron afectadas en 16 departamentos. La cifra de fallecidos ya aumentó a 331 y la de heridos se ubicó en 4.497.

Aunque las labores de búsqueda y rescate ya finalizaron en algunas zonas, todavía hay 152 personas desaparecidas, y los organismos de socorro siguen trabajando en algunas ciudades y municipios para encontrarlas.

En medio de la pérdida de seres queridos y en la destrucción de viviendas, hombres y mujeres que esperan reconstruir su vida o retomarla con normalidad enfrentan un desafío que, en este tipo de tragedias, no suele ser tomado como una prioridad: el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

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Consecuencias de una tragedia: necesidades que suelen desatenderse

Según Jovana Ocampo, profesora de la facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, experta en salud pública e investigadora con enfoque en Chocó –una de las zonas afectadas por el sismo– y la Amazonía, las barreras que se presentan en estos escenarios son muy complejas y las consecuencias suelen evidenciarse semanas o meses después. La experiencia internacional muestra que, cuando los sistemas de salud se enfocan exclusivamente en la emergencia inmediata, la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva suelen frenarse.

La atención a las mujeres gestantes suele ser el primer servicio que se afecta en materia de salud sexual y reproductiva en una emergencia - crédito Andre Borges

Justamente, los derechos reproductivos son los primeros en verse impactados negativamente en este tipo de catástrofes, pero, de manera casi simultánea, también se afectan otros servicios. “En este caso, los controles en la salud reproductiva, que son los controles prenatales, y la atención a gestantes de alto riesgo, el acceso a anticonceptivos, los tratamientos para VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y otras infecciones de transmisión sexual y la atención integral a víctimas de violencia sexual”, precisó la experta a Infobae Colombia.

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Este panorama se torna aún más difícil si se tiene en cuenta que la emergencia empeora las condiciones de abandono y vulnerabilidad (pobreza, violencia, abandono estatal) en las que ya viven las personas afectadas por el terremoto.

“Encontramos poblaciones con altísima vulnerabilidad, antecedentes de desplazamiento por violencia, dificultades de acceso a los servicios de salud y específicamente en algunas comunidades que estudiamos en Istmina”, detalló.

Un estudio realizado por la experta en ese municipio, por ejemplo, evidenció que, sin existir ningún tipo de emergencia, el 72% de las mujeres en edad reproductiva no estaban utilizando métodos anticonceptivos porque no llegaban hasta allá o porque no eran ofertados.

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Algunos territorios afectados por el terremoto ya están en vulnerabilidad. En algunos lugares no hay oferta de anticonceptivos - crédito Montaje Infobae con imagen de Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.com

A juicio de Ocampo, debido al contexto de emergencia actual, es necesario que la atención en salud sexual y reproductiva no se pierda y, sobre todo, que se preste especial atención a tres grupos poblacionales.

El primer grupo corresponde a las mujeres gestantes. De acuerdo con la investigadora, se debe tener un censo claro y completo de la cantidad de mujeres que hay en estado de embarazo, sobre todo en las comunidades de difícil acceso, para conocer sus principales necesidades y garantizar su atención. Eso incluye velar por el acceso a los controles prenatales.

El segundo grupo poblacional está integrado por las personas que viven con VIH. En este caso, las instituciones y las aseguradoras deben tener datos claros sobre las personas que fueron diagnosticadas con el virus y garantizar que los tratamientos lleguen a los municipios.

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En el tercer grupo están las víctimas de violencia sexual, sobre todo mujeres y menores de edad, y violencias basadas en género. Según indicó, es necesario desplegar rutas de atención en medio de la atención general que se está haciendo de la emergencia. “Una respuesta humanitaria que pueda integrar la protección, la salud sexual y la salud mental y el apoyo psicosocial, puede ser muy beneficiosa para todas las comunidades”, precisó.

En los territorios afectados por el terremoto se necesitan insumos de salud menstrual - crédito Camila Díaz/Colprensa

Simultáneamente, las instituciones deben pensar en la gestión menstrual de las mujeres, gestionando la entrega de insumos para su cuidado. De hecho, en la ayuda humanitaria que se ha entregado en algunos de los territorios afectados por el sismo se incluyeron insumos requeridos por las mujeres para atender su menstruación, como las toallas higiénicas.

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Aunque hay un enfoque muy amplio sobre las mujeres y sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva, la investigadora indicó que los hombres también requieren de garantías de atención para el abordaje de infecciones o enfermedades de transmisión sexual y debe fomentarse su participación en la planificación familiar.

“Hay algunos trabajos en Chocó que hacen que tengamos más exposición por parte de los hombres. Llegan buscando oportunidades y demás y se dedican a algunos trabajos específicos. A veces traen ITS o están conviviendo con el VIH”, explicó.

Así las cosas, aseguró que este es un buen momento para que los organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales se desplacen a los territorios para hacer pruebas rápidas de detección de ITS. Un resultado oportuno permite la toma de medidas.

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Se requiere del envío de pruebas rápidas para detección de ITS en territorios afectados por el terremoto - crédito Colprensa

Por otro lado, afirmó que se requiere del ofrecimiento de métodos anticonceptivos que no se centren solo en las mujeres y que sean variados, no solo hormonales.

“Las instituciones, en este caso instituciones prestadoras de servicios de salud, organismos internacionales, todos los que presten algún servicio de salud sexual y reproductiva, necesitan implementar estrategias diferenciadas con enfoque territorial”, precisó.

La lupa en el territorio: así se están enfrentando los retos en salud sexual y reproductiva

La Fundación Oriéntame, una organización privada que presta servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia, confirmó las dificultades que está enfrentando la población afectada por el terremoto para acceder a sus servicios. De acuerdo con Lay Alba, subdirectora de Desarrollo Institucional de la fundación, encargada de gestionar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social en temas de prevención, educación, promoción de la salud sexual y reproductiva, una de las sedes de la organización está ubicada en Dosquebradas, Risaralda, uno de los 497 golpeados por el sismo.

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“La cuadra donde se ubica la zona del consultorio está altamente afectada. Aunque el consultorio sufrió daños menores internos, la zona tiene edificios en riesgo de colapsar”, precisó. Debido a esta situación, no se están prestando servicios de manera presencial en la sede.

El envío de insumos a zonas afectadas por el terremoto se dificulta por los daños estructurales y bloqueos viales - crédito @alejoeder/X

Por otro lado, en Buenaventura y en Chocó, donde también prestan servicios de salud sexual y reproductiva, trabajan de la mano con lideresas comunitarias para impulsar proyectos, y a través de ellas, la fundación recibe información sobre las necesidades de las personas en los territorios. Sin embargo, esa articulación también resultó afectada por el terremoto. “Se bloquea el trabajo que ellas están haciendo por atender ahorita una emergencia vital de restablecimiento de las necesidades básicas. Además, hay una afectación emocional, ambiental, física, y las personas están en función de restablecer ese orden”, detalló.

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Para responder a esa contingencia, la fundación activó la prestación de servicios a través de la modalidad de telemedicina y empezó a organizar jornadas de salud sexual y reproductiva con organizaciones de base comunitaria. También está impulsando la recolección de kits de higiene y de salud menstrual. “El impacto en el agua, en el saneamiento básico, ha sido muy alto (...). El sistema de salud está colapsado”, precisó.

Oriéntame ha recibido muchas solicitudes en las zonas impactadas por la tragedia. Sin embargo, se ha enfrentado a desafíos para garantizar la prestación de los servicios. Por un lado, hubo afectaciones en el sistema de telefonía y de Internet por la caída de varias torres y por los daños físicos en las infraestructuras.

El envío de medicamentos para tratar las ITS en zonas afectadas por el terremoto es difícil por la falta de insumos y los problemas para gestionar la entrega a las personas que las necesitan - crédito Juan David Duque/REUTERS e Imagen Ilustrativa Infobae

Además, hay escasez de suministros y los envíos de los medicamentos no están llegando con la rapidez y la logística que antes se tenía. “Hay una saturación en las empresas de envíos masivos y nosotros ahorita no tenemos lugar de almacenamiento (en Dosquebradas), porque está sellado por seguridad”, explicó.

Necesidades diferenciadas

Con base en la evaluación que ha hecho Oriéntame en las zonas afectadas por el terremoto, identificó que las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva son distintas en cada territorio. Por un lado, en Dosquebradas han solicitado ayuda para prevención de ITS. Requieren de pruebas rápidas para detección y focalización y remisión de los casos en los que se considere prioritario el suministro de medicamentos.

“Hay una preocupación general en Dosquebradas por los temas de violencia basadas en género, que en este momento está desatendida. A través de la colectiva La Útera, hemos tenido conversaciones con la Casa de la Mujer porque estamos viendo cómo podemos empezar a entregar insumos desde allí y organizarnos para las jornadas”, explicó.

En los albergues destinados para los damnificados se incrementan riesgos y hay falta de privacidad - crédito Alcaldía de Cali

Por otra parte, en Chocó han solicitado insumos de salud menstrual y en Buenaventura han pedido elementos de salud menstrual y anticonceptivos. Esto, teniendo en cuenta que en los albergues en donde se refugian los damnificados hay más exposición por la pérdida de intimidad en los espacios. “Poca privacidad, falta de baños, falta de agua, y se exponen a situaciones críticas las mujeres en estos espacios”, indicó.

La fundación cuenta con insumos propios para la atención en prevención de ITS. Además, tiene a su disposición un fondo de justicia para salud menstrual, con el que apoya el acceso a población vulnerable. Sin embargo, estos recursos y elementos son insuficientes. “Se hizo apertura para recibir donaciones en la página principal de Oriéntame, en www.orientame.com.co. Esa donación será precisamente para poder llevar temas de anticoncepción de emergencia que nos pidieron en Pereira”, detalló.

Según detalló, es necesario llevar anticonceptivos de larga duración, sobre todo para las personas que ejercen el trabajo sexual pago y que no están afiliadas al sistema de salud. “No hay provisión de preservativos en la zona”, indicó.

Se requiere del envío de preservativos a las zonas afectadas por el terremoto para proteger a los ciudadanos de ITS y para evitar embarazos no deseados - crédito Europa Press

Así las cosas, la fundación detectó prioridades que deben ser atendidas con urgencia:

Gestión de la salud menstrual en la fase de estabilización.

Promoción y prevención de ITS.

Apoyo psicosocial de los primeros auxilios emocionales y para las personas que están siendo cuidadoras.

Servicios de anticoncepción.

Interrupción voluntaria del embarazo, para seguir reduciendo indicadores de mortalidad materna y de embarazo adolescente.

Tiempo de normalización

De acuerdo con Lady Alba, debido a los daños en infraestructura, la situación actual es muy compleja y se prevé que el proceso de normalización de la prestación de servicios sea demorado. “Creemos que el restablecimiento y la prestación de los servicios va a tomar más de seis meses en organizarse, porque las provisiones pueden llegar, pero la infraestructura no está lista tampoco”, indicó.