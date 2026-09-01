José Antonio Kast y Fernando Cerimedo niegan vínculos laborales aunque admiten conocerse

El presidente chileno José Antonio Kast y el estratega comunicacional Fernando Cerimedo coincidieron en enero en un evento en Panamá.

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el estratega comunicacional Fernando Cerimedo negaron haber trabajado juntos aunque admitieron que se conocen y que coincidieron en varios eventos profesionales.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, afirmó el presidente Kast en entrevista con radio Cooperativa. El mandatario chileno admitió, sin embargo, que lo conoce: “Nos hemos cruzado”, afirmó al señalar que Cerimedo, quien antes fue asesor de Javier Milei, acompañaba a otros líderes políticos en instancias en las que él estuvo presente.

En esa misma línea se pronunció también Cerimedo, detenido preventivamente en Bolivia por una investigación que lo acusa de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito. “Yo admiro a Kast como político, que representa los valores de Occidente, y como persona. Pero nunca trabajé con él ni con nadie de su equipo”, señala una nota escrita desde el penal de Palmasola, que fue difundida por el canal Unitel. “Hemos coincidido en muchas actividades profesionales, pero nunca trabajé con él”, agregó.

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Las cámaras registraron el salud del presidente chileno José Antonio Kast al consultor argentino Fernando Cerimedo en enero de este año, en Panamá, tras un encuentro bilateral con el presidente boliviano Rodrigo Paz.

Uno de los encuentros de los que quedan registros públicos ocurrió el 29 de enero, durante una reunión bilateral entre Kast y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, desarrollado en Panamá. Tras finalizar el encuentro, las cámaras de televisión registraron a Cerimedo dirigiéndose brevemente a Kast.

La polémica surge luego de que un atentado contra la abogada Nadia Beller destapara un escándalo por la presunta influencia de Cerimedo en el gobierno de Bolivia. Beller, de 34 años, fue atacada por sicarios el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra y atribuyó la autoría intelectual del atentado a Cerimedo, su pareja y asesor del presidente Paz.

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Tras sobrevivir a los disparos, Beller realizó declaraciones sobre presuntos casos de corrupción estatal y sobre la participación directa del asesor presidencial en la gestión del Gobierno. Además, difundió fotografías y capturas de conversaciones de WhatsApp que sugieren que las funciones del asesor argentino fueron más allá del ámbito de la comunicación y que llegó a tener un alto nivel de acceso e influencia en el círculo de poder pese a no tener un cargo en el Estado.

Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU en marzo de 2026.

La vinculación con Kast surgió a raíz de las declaraciones de Beller, quien aseguró que Cerimedo se jactaba de haber trabajado en su equipo y de haber contribuido a su llegada al poder.

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Aunque no presentó pruebas, la abogada señaló: “Estoy segurísima de que él trabajó con el equipo de K (Kast), porque fue otra de las cosas de las que él se llenaba la boca: de que había hecho un nuevo presidente.”

Cerimedo tiene antecedentes judiciales en Argentina y fue investigado en Brasil por su presunta participación en el intento de golpe contra Lula, aunque no llegó a ser acusado formalmente en ese proceso. También tiene trayectoria en el uso de campañas negativas, trolls, cuentas artificiales y campañas de desinformación para influir en la conversación pública.

En medio de la polémica, legisladores chilenos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas urgentes de protección para la abogada Beller.