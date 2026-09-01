El paro de transportistas mantiene 14 bloqueos en las rutas de Guatemala

Un grupo de personas interrumpe el paso vehicular con ramas y automóviles cruzados sobre una avenida principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala amaneció este martes con 14 bloqueos en su red vial por el paro de transportistas contra el alza de combustibles, una protesta que entró en su segundo día mientras el Congreso pospone el debate sobre un subsidio a las gasolinas y el diésel. El reporte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, actualizado a las 07:21, también registró 10 tramos habilitados en distintos puntos del país.

El costo de la paralización ya tuvo una primera estimación. La Cámara de Industria de Guatemala calculó que un solo día de bloqueos implica una pérdida de 217,59 quetzales por cada persona económicamente activa, de acuerdo con cifras del Observatorio de Políticas Industriales.

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Según Provial, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ocho de los 14 cierres se concentraban en la ruta RN-01. Los puntos bloqueados estaban en La Hulera, La Vega, El Trébol y Las Pilas, en San Pablo, San Marcos; en el kilómetro 282,5 de la cabecera de San Pablo; en el kilómetro 259 de Esquipulas Palo Gordo; y en los kilómetros 231 y 212, en Palestina de los Altos y San Juan Ostuncalco, ambos en Quetzaltenango.

En la ruta CA-2 Occidente seguían cerrados los tramos de Cuyotenango, en Suchitepéquez, y Frontera del Carmen, en San Marcos. La afectación también alcanzaba a Petén, con bloqueos en el kilómetro 550 de la CA-13 en Melchor de Mencos, en el tramo del Aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena y en el kilómetro 445 de la ruta RD-PET-11 en La Libertad.

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La capital también mantenía un punto cerrado. El bloqueo persistía en la 9a. avenida, entre la 9a. y la 10a. calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde representantes del sector seguían la protesta frente al Congreso de la República.

Un reporte oficial de Provial detalla la situación de las carreteras en Guatemala con un saldo de 14 puntos bloqueados y 10 habilitados. (Provial)

El paro se originó en una protesta nacional contra el precio de los carburantes

La jornada del martes fue la continuación directa del paro iniciado el lunes 31 de agosto, cuando gremiales de transporte pesado, pilotos de buses extraurbanos, mototaxistas y taxistas bloquearon más de 20 puntos de la red vial interurbana. Los cierres superaron esa cifra en departamentos como Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Petén, además de la capital.

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La medida fue convocada por la Asociación de Transportistas y Pilotos de Guatemala. William Barrera, dirigente de esa organización, advirtió que el sector no retiraría las manifestaciones hasta que sus reclamos fueran atendidos. “Los bloqueos seguirán mañana. No nos vamos a mover”.

La exigencia central del sector es una reducción en el precio de los combustibles. Los transportistas también piden reformas a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que los obliga a instalar reductores de velocidad en sus vehículos.

Barrera rechazó además un posible nuevo subsidio a los carburantes. El dirigente sostuvo que esa medida no tuvo un efecto favorable para la población y reclamó que los recursos se entreguen directamente al transportista.

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El Congreso no trató esta semana la ley de subsidio al diésel y la gasolina regular

La respuesta institucional que esperan los manifestantes sigue sin fecha inmediata. El Congreso de la República mantiene en análisis una ley para otorgar un subsidio al diésel y a la gasolina regular, pero la iniciativa no fue incluida en la agenda legislativa de esta semana.

Los manifestantes denunciaron que no fueron recibidos por los diputados. El Ejecutivo, por su parte, ratificó que no dará marcha atrás en las medidas orientadas a reducir los accidentes de tránsito.

Durante la madrugada se habilitaron varios puntos que habían permanecido cerrados. Entre ellos figuraban Tecpán y Las Trampas, en la ruta Interamericana; Los Encuentros y Nahualá, en Sololá; Río Bravo y el crucero de La Virgen en Pajapita, San Marcos; y San Cristóbal, en Totonicapán.

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La reapertura en Sololá respondió a un acuerdo alcanzado la noche del lunes entre transportistas y autoridades indígenas del departamento. La Municipalidad Indígena se comprometió a unir esfuerzos con el sector para realizar gestiones ante el Congreso y otras instancias del Estado con el objetivo de frenar el aumento del combustible, y a partir de ese entendimiento los transportistas informaron que el paso quedaría libre en los distintos puntos de ese territorio.

Provial recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales porque la situación de los bloqueos puede cambiar a lo largo de la jornada.