Alarma en Wall Street por el ‘presupuesto de la verdad’ del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El déficit sería el segundo mayor de la historia reciente”

Inversionistas en Wall Street prendieron las alarmas por el ‘presupuesto de la verdad’ para 2027 del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters

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El nuevo gobierno de Colombia desató una fuerte corrección en Wall Street y en los activos locales tras revelar un déficit fiscal preliminar de 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, una cifra que agravó las dudas sobre cómo financiará el Estado sus necesidades este 2026 y en los próximos ejercicios.

La presión se intensificó cuando la administración de Abelardo de la Espriella comunicó en una reunión privada con creadores de mercado que planea aumentar el financiamiento de 2027 en alrededor de USD 11.000.000.000. De ese total, más de USD 3.000.000.000 provendrían de endeudamiento externo, principalmente mediante ventas de bonos, mientras unos $25 billones se captarían en el mercado local.

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El viernes 28 de agosto de 2026 los mercados colombianos se desplomaron después de que el Gobierno presentara el llamado “presupuesto de la verdad” y expusiera un rojo mayor al previsto por los economistas. El lunes siguiente, la ola vendedora continuó: los rendimientos de los bonos locales y las tasas de los swaps ampliaron sus alzas, y el peso cayó 0,9%, el peor resultado entre las monedas de mercados emergentes, según Bloomberg.

El movimiento había sido severo el viernes 28 de agosto de 2026, cuando los rendimientos de los bonos del Gobierno a 10 años subieron más de 30 puntos básicos y la moneda colombiana se depreció hasta 2,1%. Para los inversores, la señal central fue inmediata: el deterioro fiscal es más profundo de lo que descontaba el mercado.

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El déficit proyectado para 2027 quedó entre los mayores de la historia reciente

Educación, Salud y Trabajo concentran las mayores partidas ministeriales del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Presupuesto General de la Nación (PGN) o “presupuesto de la verdad”, como lo denominaron funcionarios, mostró un déficit que, incluso después de incorporar el ajuste fiscal propuesto, “se ubicaría como el segundo mayor de la historia reciente”, según analistas de JPMorgan Chase & Co. Esa evaluación reforzó la percepción de que el país enfrenta un punto de partida fiscal más débil del previsto.

Jeff Grills, responsable de deuda estadounidense multiactivos y de mercados emergentes de Aegon Asset Management, dijo al medio citado que la noticia sobre el presupuesto le resulta aún más preocupante porque el desequilibrio fiscal sigue siendo muy alto. Añadió: “Dadas las valoraciones actuales, somos más cautelosos”.

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La pregunta que domina al mercado es concreta: si habrá demanda suficiente para absorber la nueva oferta de deuda. Andrés Pardo, de XP Investments, espera que el Gobierno nacional recurra a instituciones multilaterales para ayudar a cubrir el faltante de financiamiento.

El Ministerio de Hacienda no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Miguel Gómez, jefe de cartera tiene previsto viajar a Nueva York y Washington en la semana del 7 de septiembre, y sostiene que el país no está buscando un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Christopher Mejía, analista de deuda soberana de mercados emergentes de T. Rowe Price, consideró que el mayor endeudamiento podría ser manejable si la administración cumple su ley de consolidación fiscal y usa organismos multilaterales y otras fuentes para reducir la presión sobre las emisiones de bonos. “Colombia heredó un punto de partida fiscal mucho peor de lo que muchos esperaban, pero una mayor transparencia y un ajuste creíble de varios años serían, en última instancia, positivos para los inversionistas”, señaló.

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El mercado local de bonos enfrenta una prueba inmediata en las próximas subastas

Los expertos coinciden en que el desequilibrio fiscal que experimenta Colombia sigue siendo muy alto y que el punto decisivo es de dónde saldrán los recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación - crédito Reuters

Analistas de BTG Pactual describieron los planes oficiales como un “shock significativo de oferta” para el mercado local de deuda. Su expectativa es que continúe la presión alcista sobre los rendimientos y que la curva se vuelva más empinada, con mayor impacto en los tramos intermedios y largos.

De acuerdo con un informe de Munir Jalil, Laura Flórez y Mariana Villabona, al que accedió el portal económico, la primera señal concreta aparecerá en las próximas subastas. La prueba será si el Tesoro necesita ofrecer mayores concesiones de rendimiento o si aparece una demanda más débil, sobre todo en los títulos de largo plazo.

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Ese examen es relevante porque, pese a la caída reciente, los bonos locales colombianos siguen siendo los de mejor desempeño entre los mercados emergentes en lo que va de 2026. Acumulan ganancias de 29% y superan con amplitud al resto de los papeles incluidos en un índice de Bloomberg.

Esos retornos habían sido impulsados por el mayor rally cambiario del mundo, por algunos de los rendimientos más altos entre los emergentes y por el optimismo que despertó la elección de De la Espriella, quien asumió este mes. La nueva hoja de ruta fiscal alteró ese escenario al instalar una duda más básica: cómo se pagará el gasto previsto.

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El déficit proyectado para 2027 quedó entre los mayores de la historia reciente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Juan Carlos Mora, director ejecutivo de Bancolombia, planteó en diálogo con Bloomberg que el punto decisivo es de dónde saldrán los recursos para financiar el presupuesto. Según su visión, los mercados examinarán ese esquema con detalle y, si concluyen que los riesgos superan lo que consideran razonable, el Gobierno podría enfrentar dificultades para conseguir financiamiento.