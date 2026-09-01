Bolivia: ordenan la aprehensión de una mujer investigada por el ataque a Nadia Beller

Nadia Beller fue atacada por dos sicarios vestidos de repartidores de comida en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra la noche del 17 de agosto.

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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra María Argentina Rojas Roca, una mujer acusada de coordinar con los supuestos sicarios que atentaron contra la abogada Nadia Beller el pasado 17 de agosto.

La orden de captura señala que la mujer es investigada por el delito de tentativa de asesinato en grado de complicidad. Según el cuadernillo de investigación, está acusada de haber mantenido reuniones y de haber realizado transferencias de dinero a los presuntos sicarios.

La fiscal Yolanda Aguilera informó a los medios locales que se amplió la investigación contra Rojas por “haberse encontrado nexos e información relacionada con que ella tenía contacto con la persona que creemos que es uno de los autores materiales del hecho”. La fiscal también señaló que se hizo un allanamiento en su domicilio en el que no se la encontró y que se solicitó un informe a Migración para saber si salió del país.

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Rojas Roca es una exfuncionaria pública con antecedentes de narcotráfico. Estuvo presa en Brasil y fue expulsada en enero de 2021, tras haber sido condenada por tráfico de estupefacientes.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

A pesar de ese historial judicial, fue designada como jefa la Aduana en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, la principal terminal aérea de Bolivia.

En medio del escándalo, la Aduana justificó que su funcionaria no registraba procesos ni sentencias ejecutoriadas en Bolivia y que había cumplido con la presentación del Certificado de Antecedentes Penales.

Sin embargo, el 6 de mayo se determinó su destitución “en resguardo de la legalidad institucional, considerando que el cumplimiento formal de requisitos no constituye el único criterio de evaluación, sino que también se valoran los principios de integridad, transparencia y responsabilidad en la gestión pública”, según señalaba un comunicado oficial.

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La orden de captura en su contra se enmarca en el proceso de investigación contra Fernando Cerimedo, estratega comunicacional y asesor presidencial de Rodrigo Paz, acusado de tentativa de feminicidio tras el ataque a la abogada Beller, quien sobrevivió a tres impactos de bala.

El consultor argentino Fernando Cerimedo en la audiencia de medidas cautelares que dispuso su detención preventiva. 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

Beller, expareja del asesor, denunció que el ataque tenía por objetivo “silenciarla” para evitar que revelara presuntos casos de corrupción estatal que involucran al presidente Paz y a su esposa, María Elena Urquidi, en negocios irregulares relacionados con combustible, oro y seguros.

Mientras el gobierno ha reclamado que cualquier denuncia sea respaldada con pruebas y ha calificado de “marginal” la presencia de Cerimedo en el gobierno, la difusión de fotografías y capturas de conversaciones en WhatsApp sugieren que el estratega llegó a ocupar un espacio de influencia dentro de los más altos círculos de poder.

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La investigación contra Cerimedo se amplió a otros posibles delitos. La Fiscalía abrió un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y posteriormente inició otra investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico y encubrimiento. En el marco de esas pesquisas se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas al consultor, donde fue encontrada una infraestructura que los investigadores describieron como una “granja de bots”.

El político boliviano Rodrigo Paz junto a su esposa, María Elena Urquidi, implicada en presuntos casos de corrupción, según declaraciones de Nadia Beller.

Cerimedo se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por el delito de tentativa de feminicidio. Sin embargo, podría ser trasladado a La Paz, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, situado a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, para cumplir la detención preventiva dispuesta en el proceso por enriquecimiento ilícito. Su defensa anunció que apelará la determinación, debido a que el estado de salud de su defendido le impediría permanecer en esas condiciones.

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