Colombia

Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento del reclutamiento forzado de menores de edad por grupos armados en Colombia: son cientos los casos reportados entre 2024 y 2026

También señaló que la información recogida en terreno muestra la presencia de numerosos menores en las filas de las disidencias de Mordisco y de Calarcá, cuyos casos no han sido reportados oficialmente. Añadió que recibió información sobre un crecimiento del reclutamiento en Catatumbo, atribuido al ELN y a las disidencias del denominado Frente 33

Defensoría del Pueblo: Cifras de reclutamiento infantil entre 2024 y 2026 - crédito @DefensoriaCol/X
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La defensora del pueblo Iris Marín advirtió que el reclutamiento forzado de menores por grupos armados sigue creciendo en Colombia y que el problema se agrava por un subregistro que oculta su verdadera dimensión. Entre 2024 y el 31 de julio de 2026, la entidad conoció 1.173 casos de niños, niñas y adolescentes captados ilegalmente, una práctica que los expone a morir en combates, ataques y operaciones militares.

La alerta incorporó un dato sobre el costo más extremo de ese fenómeno: entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026, 73 menores de edad habrían muerto como consecuencia de operativos militares. De ese total, 31 murieron en 2025, con una prevalencia especial en Guaviare.

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Marín sostuvo que la baja en los reportes no puede interpretarse como una mejora. “Una reducción en los casos reportados no implica una disminución del reclutamiento, sino un aumento del subregistro”, afirmó. Atribuyó esa brecha al temor, la naturalización de la conducta y la falta de información sobre los mecanismos de denuncia.

También señaló que la información recogida en terreno muestra la presencia de numerosos menores en las filas de las disidencias de Mordisco y de Calarcá, cuyos casos no han sido reportados oficialmente. Añadió que recibió información sobre un crecimiento del reclutamiento en Catatumbo, atribuido al ELN y a las disidencias del denominado Frente 33.

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Reclutamiento de menores - Colombia
31 menores reclutados por las disidencias murieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en 2025 - crédito Icbf

Guaviare, uno de los focos más graves

En Guaviare se conocieron 11 casos de menores reclutados en 2025. Marín señaló que muchos niños y adolescentes solo aparecen en los registros después de haber muerto.

“No en pocas situaciones tenemos noticias de que menores de edad habían sido reclutados porque murieron en combates entre grupos armados ilegales”, señaló. Como ejemplo, mencionó a 11 menores cuyos cuerpos fueron hallados tras enfrentamientos entre las tropas de las disidencias de Mordisco y Calarcá, a finales de mayo, en ese departamento.

Marín también se refirió a menores muertos en operaciones estatales. Indicó que otros “nunca fueron rescatados y los encontramos muertos después de bombardeos de la fuerza pública”, y mencionó la operación militar realizada el jueves 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra las disidencias al mando de alias Calarcá.

Según la información que citó, en esa acción murieron 10 personas. Nueve fueron identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y tres eran menores de edad: dos mujeres y un hombre de entre 15 y 16 años.

Una ilustración acuarelada compara el reclutamiento forzado de niños con las iniciativas de protección legal y apoyo institucional en Colombia - crédito
Una ilustración acuarelada compara el reclutamiento forzado de niños con las iniciativas de protección legal y apoyo institucional en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La responsabilidad de los grupos armados y del Estado

Marín remarcó que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está prohibido por el derecho internacional humanitario y atribuyó la responsabilidad directa a los grupos armados que persisten en esa práctica. Cuestionó, además, que el ingreso de un menor a una estructura ilegal permita considerarlo automáticamente como combatiente.

“El ingreso de menores de edad a los grupos armados no permite presumir de ninguna manera que estaban prestando funciones continuas de combate”, afirmó.

A partir de esa premisa, sostuvo que ningún menor pierde su condición de víctima del reclutamiento y que el Estado mantiene obligaciones reforzadas de protección, aun cuando haya participado en hostilidades.

La defensora reconoció que el Estado puede desplegar acciones militares, incluidos bombardeos, contra grupos armados ilegales para proteger a la población y recuperar el control territorial. No obstante, señaló que esa facultad tiene límites cuando existe información sobre la posible presencia de menores dentro de esas estructuras.

Testimonios revelan que casos de reclutamiento ocurrieron mediante engaños y amenazas, afectando gravemente a comunidades vulnerables - crédito Colprensa
Testimonios revelan que casos de reclutamiento ocurrieron mediante engaños y amenazas, afectando gravemente a comunidades vulnerables - crédito Colprensa

La advertencia sobre los bombardeos

“En cuanto conoce la alta probabilidad de que entre los grupos armados permanecen menores de edad, víctimas del reclutamiento, tiene un deber de extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas que permitan proteger su vida”, sostuvo.

Marín señaló que ese estándar debe aplicarse bajo protocolos operacionales estrictos. “No podemos resignarnos a que en los operativos militares mueran menores de edad que fueron víctimas previamente de la desprotección prolongada del Estado”, afirmó.

Según explicó, la necesidad militar debe interpretarse con el máximo rigor cuando puede involucrar a niños, niñas y adolescentes. Esto obliga a evaluar alternativas menos lesivas y a adoptar todas las precauciones factibles para evitar su muerte.

La Defensoría propuso fortalecer la política de prevención del reclutamiento mediante la activación de la CIPRUNA, la Comisión Interinstitucional de Prevención del Reclutamiento. Marín dijo que esa respuesta debe ser intersectorial, estructural y urgente.

La defensora ubicó el liderazgo de esa tarea en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y pidió al Gobierno nacional reactivar cuanto antes su acción. También ofreció la colaboración de la entidad con las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para proteger a niños, niñas y adolescentes y evitar que sigan muriendo en operativos militares o en combates entre grupos armados ilegales.

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