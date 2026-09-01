‘Juan Gabriel es inmortal’: la razón por la que su música sigue viva 10 años después de su muerte, según experta

Un fotomontaje del cantautor mexicano Juan Gabriel junto al Palacio de Bellas Artes evoca su trayectoria en la música popular. (Jesús Avilés )

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Desde su paso por la iglesia, la cárcel de Lecumberri y a ser entonado en el Ángel de la Independencia luego de 10 años de su muerte, Juan Gabriel y su repertorio con más de 1,800 canciones, El Divo de Juárez se mantiene vivo en plataformas digitales, escenarios y homenajes que reúnen a públicos de distintas sociedades.

La doctora Julia Palacios Franco, investigadora de la Universidad Iberoamericana especializada en cultura popular, explica que esa permanencia responde a canciones capaces de tocar emociones básicas y de ser cantadas por cualquier persona, sin importar edad, género o nivel educativo. Su análisis, donde ofrece claves sobre por qué El Divo de Juárez sigue presente diez años después de su fallecimiento.

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“Una de las cosas básicas es que apela a los sentimientos básicos”, señala la especialista. Esa cualidad explica que canciones como “Amor Eterno”, compuesta tras la muerte de su madre, se hayan convertido en una de las piezas más entonadas durante años posteriores a su deceso. La canción, agrega Palacios, “lleva a las personas hacia emociones profundas relacionadas con la pérdida, los seres queridos y el miedo a perderlos”.

El repertorio del cantautor abarca también la euforia colectiva. “Noa Noa”, vinculada al ascenso del artista en Ciudad Juárez, fue la última pieza que interpretó en su concierto final y representa el costado festivo de su obra. Frases como “qué necesidad” trascendieron las canciones para volverse parte del habla cotidiana en México.

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Sus canciones no exigen formación musical para ser cantadas

Palacios identifica en la sencillez melódica otro factor de permanencia. Las composiciones de Juan Gabriel no requieren destrezas vocales ni conocimientos técnicos, lo que facilita que el público se las apropie con naturalidad.

“Esa facilidad de apropiarse de una canción, pues, permite el éxito”, sostiene la investigadora. A esto se suma un catálogo extenso que otros intérpretes retoman de manera constante mediante versiones y homenajes, lo que mantiene sus temas en circulación y permite que cada generación los descubra por cuenta propia.

La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. ((YouTube: Juan Gabriel))

Ejemplo de lo anterior es lo sucedido durante la celebración de la Copa del Mundo 2026, donde la Ciudad de México se convirtió en sede y el escenario de los festejos de los hinchas mexicanos en distintos espacios públicos como el Ángel de la Independencia, donde una vez más, la voz de Juan Gabriel resonó con “Así fue”, y pronto, la afición hizo viral esa canción utilizándola en vídeos. De acuerdo con Spotify, esta pieza registró un crecimiento superior al 40% en reproducciones después del tercer partido de la Selección Mexicana.

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La calidad de las estructuras compositivas, apunta la académica, explica que las piezas sigan funcionando décadas después de haberse escrito. No se trata únicamente de nostalgia, sino de letras, ritmos y cadencias construidos para permanecer en la memoria colectiva. Juan Gabriel ha sido homenajeado a nivel nacional e internacional, hechos que abonan a su permanencia entre el público más joven, como el cantante británico Harry Styles, que, gracias a sus fans, quienes han señalado su parecido con el chihuahuense, interpretó una de sus canciones durante su gira “Together, Together” por México.

Mientras el estilo de Harry Styles con Dior, Celine y Chanel ha recordado a los trajes del Divo de Juárez durante años. La playlist previa de los conciertos en el Estadio GNP Seguros incluyó “Hasta que te conocí” como homenaje a Juan Gabriel. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

Palacios Franco recuerda también la presentación del cantautor en el Palacio de Bellas Artes, un episodio que calificó como una ruptura simbólica entre la alta cultura y las expresiones populares. “Rompió con este mito de que Bellas Artes era este espacio de la alta cultura y que él era popular”, explica. Ese mismo recinto se convirtió después en escenario de despedida, cuando miles de personas hicieron fila para dar el último adiós a sus cenizas.

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Juan Gabriel ‘el inmortal’: su método de composición manual contrasta con la producción basada en inteligencia artificial

La relación de Juan Gabriel con la tecnología marca otro punto de distancia frente a la industria musical actual. Palacios recordó una frase del artista, quien aseguraba que el viento empujaba su mano al escribir poesía, algo que decía, no podía replicarse frente a una computadora.

De haber convivido con las herramientas de inteligencia artificial que hoy dominan la producción musical, la investigadora considera que el cantautor habría conservado su método artesanal de trabajo.

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2026.- Capitalinos se reúnen frente a la estatua de Juan Gabriel, ubicada en la Plaza de Garibaldi para recordar al cantautor; colocando arreglos flores, fotografías e interpretando sus grandes éxitos caracterizados como el divo de Juárez, esto a una década de su muerte. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

“Las canciones de Juan Gabriel estaban en el cerebro de Juan Gabriel”, en un ser humano y no en una nube tecnológica, describe Palacios. El artista sí utilizó recursos audiovisuales para documentar su vida y la de sus hijos, lo que muestra un vínculo selectivo con la tecnología, no de rechazo total.

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De acuerdo con la especialista, la vigencia de El Divo de Juárez confirma que su legado no depende de conmemoraciones; recuperó una frase atribuida al propio cantautor: “La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a ser grandes, entonces nunca moriremos”. “Él no ha muerto, Juan Gabriel es inmortal. Seguimos coreando sus canciones”.