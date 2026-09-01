“Yo no le dije a nadie que matamos a Tupac”: la frase clave en la condena por el asesinato del rapero, casi 30 años después

Duane Keith Davis, de 63 años, fue declarado culpable del asesinato de Tupac Shakur en un tribunal de Las Vegas

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Un jurado en Las Vegas declaró culpable el lunes a un hombre de orquestar el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996, dictando una condena casi 30 años después de uno de los homicidios más notorios en la historia del hip-hop. Duane Keith Davis, de 63 años, fue acusado de obtener el arma utilizada en el tiroteo y de perseguir a Shakur en el marco de una guerra de pandillas que se había entrelazado con la rivalidad entre los sellos discográficos de hip-hop de la Costa Este y la Costa Oeste.

Tras aproximadamente tres horas de deliberaciones, los 12 miembros del jurado anunciaron que habían hallado culpable a Davis de asesinato en primer grado. Los familiares del músico que se encontraban en la sala del tribunal se abrazaron y compartieron pañuelos para secarse las lágrimas. Con el rostro serio pero agitado tras el veredicto, Duane Davis se dirigió al juez para prometer que apelaría. Está previsto que reciba su sentencia —hasta cadena perpetua— el 13 de octubre.

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Durante un juicio de tres semanas, los fiscales presentaron a Davis como una figura que daba órdenes para un grupo de los Crips de Compton, California, que buscaban venganza la noche del 7 de septiembre de 1996, cuando se encontraron por casualidad con Tupac Shakur en un BMW negro detenido en un semáforo. El rapero, que tenía 25 años y se encontraba en la cima de su carrera, recibió cuatro disparos y murió en un hospital días después. Poeta socialmente consciente que iba en camino a convertirse en un icono cultural, Shakur se volvió aún más popular a medida que se le asociaba cada vez más con la violencia y la cultura de las pandillas. Su muerte lo convirtió en un mártir del hip-hop, condición a la que se sumó solo seis meses después Christopher Wallace, el rapero conocido como The Notorious B.I.G., antiguo amigo que se convirtió en acérrimo rival. Después de que Wallace fuera asesinado a tiros en Los Ángeles en marzo de 1997, ambos tiroteos se convirtieron en tragedias gemelas que nunca habían conducido a una condena, hasta ahora.

Durante años, el caso Shakur languideció mientras pruebas importantes, incluido el arma homicida, seguían desaparecidas y testigos clave —entre ellos el jefe de sello del rapero, Marion Knight, conocido como Suge— se negaban a cooperar. El estancamiento convirtió el caso en material para entusiastas de crímenes reales y teóricos de la conspiración. Entonces, en 2008, Duane Davis comenzó a hablar con la policía en un intento de evitar cargos por drogas que podrían haberlo enviado a prisión de por vida.

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Michael Sanft, abogado defensor de Duane Davis, señala un fragmento de un libro de Davis mientras presenta los alegatos finales en el juicio por el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996

Las autoridades lo consideraron intocable porque había compartido la información bajo un acuerdo que le impedía ser procesado por ello. Pero los fiscales cambiaron su postura una vez que él empezó a referirse públicamente una y otra vez al tiroteo —en pódcast, un documental y una biografía publicada en 2019—. “Soy uno de los únicos testigos presenciales vivos del asesinato de Tupac”, decía la introducción de las memorias, Compton Street Legend (La leyenda de las calles de Compton).

Bajo la creencia errónea de que era completamente inmune a un proceso judicial, Davis entregó en esencia a los fiscales las pruebas que necesitaban para presentar un caso. Después de ser acusado formalmente de asesinato en 2023, este hombre, conocido por el apodo Keffe D, afirmó que las declaraciones en sus memorias y entrevistas eran historias de ficción inventadas para obtener ganancias en el circuito mediático del hip-hop. “El señor Davis intenta eludir la responsabilidad por un crimen que todos saben que cometió —incluso él mismo—”, dijo el lunes en la corte Marc DiGiacomo, fiscal del caso, “y lo admite siete u ocho veces a lo largo de 30 años”.

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Durante todo el juicio, Michael Sanft, abogado de Davis, argumentó que el caso de la fiscalía se basaba en suposiciones más que en hechos sólidos, y que era absurdo confiar en las propias declaraciones de su defendido, plagadas de inexactitudes e inconsistencias. “¿Qué hechos tienen siquiera para poner a Keffe D en un coche en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996? ¿Qué hechos?”, dijo durante el juicio.

La verdadera historia del asesinato de Tupac

Las dos semanas de testimonios en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark relataron una historia que durante mucho tiempo se había contado en libros, pódcast y programas de crímenes reales, pero nunca en un juicio por asesinato. Los fiscales pintaron un cuadro de tensiones de pandillas en ebullición en Compton entre grupos locales de Bloods y Crips, cuyo ambiente se volvió aún más tenso debido a la disputa costera del rap en la década de 1990. Los Bloods estaban alineados con el Tupac Shakur y Death Row Records, el sello de Los Ángeles, dijeron los fiscales, mientras que los Crips fueron contratados para proporcionar seguridad cuando Bad Boy Records de Nueva York, dirigido por Sean Combs, viajaba al oeste.

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La última imagen del famoso rapero Tupac Shakur antes de morir, la noche del 13 de septiembre de 1996 en Las Vegas

En 1996, dos enfrentamientos entre pandillas hicieron que las hostilidades desbordaran. Hubo una pelea por una cadena de Death Row entre jóvenes Crips y Bloods en un centro comercial del sur de California. Luego, en septiembre, ambos bandos coincidieron en Las Vegas para una pelea de campeonato de Mike Tyson. Tras la pelea, Orlando Anderson, un miembro de los Crips que había estado presente en el centro comercial, recibió una paliza de un grupo de hombres que lo envió al hospital. Entre los agresores, identificados para los miembros del jurado en imágenes de seguridad del hotel MGM Grand, figuraban el Shakur y Knight. Según el relato de Duane Davis a la policía y en entrevistas, obtuvo una pistola Glock calibre .40 a través de un conocido y salió con un grupo de Crips en busca de Shakur y su jefe. “Que golpearan a mi sobrino nos dio la luz verde definitiva”, decía en sus memorias.

Conduciendo por Las Vegas en un Cadillac blanco, el grupo vio al músico en la ruta, visible en el asiento del copiloto de un BMW negro conducido por Suge Knight. En una entrevista con la policía en 2009, Davis describió cómo su acompañante al volante hizo un giro en U para ponerse al lado del vehículo del rapero y el empresario discográfico. Una mujer en un coche cercano, Ingrid Stokes, declaró que se desató una lluvia de disparos. “Se desató el caos”, relató a los miembros del jurado. El BMW quedó plagado de agujeros de bala, mientras que el asfalto brillaba con casquillos gastados. Knight recibió un roce en la cabeza; Shakur, en mucho peor estado, fue subido a una ambulancia. Garry Dale, exoficial de policía que acompañó al rapero herido camino al hospital, declaró que le pidió que revelara los nombres de los agresores, pero que este lo rechazó. “Nosotros nos encargaremos”, respondió Shakur, según Dale.

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Pronto se corrió la voz en Compton de que Anderson había sido quien disparó en represalia por la paliza en el MGM Grand, pero otros relatos sugieren que fue Deandrae Smith, quien estaba sentado a su lado en el asiento trasero. Davis es la única persona con vida que se dice que estaba en el Cadillac blanco. Aunque éste no testificó, la fiscalía centró el caso en sus propias palabras, reproducidas ante el jurado a través de audios de entrevistas con agentes de policía, documentalistas y personalidades de YouTube. Los fiscales reconocieron que sus declaraciones podían ser inconsistentes y no asumieron todo como cierto. Su reiterada acusación de que el Sean Combs le ofreció un millón de dólares para matar a Shakur y a Knight, algo que el magnate musical ha negado vehementemente, quedó en los márgenes del caso. En total, el jurado escuchó más de ocho horas de la voz del acusado, según los fiscales. “Yo no le dije a nadie, nada, que matamos a Tupac”, dijo en 2009, cuando hablaba con la policía. Agregó: “Iba a guardar este secreto”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: REUTERS/Steve Marcus/Pool]