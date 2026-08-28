La Justicia chilena fijó fecha para el juicio por el secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

La Fiscalía chilena sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue “político" y orquestado en Venezuela.

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Durante el transcurso de esta jornada arribarán a Chile, extraditados desde EE.UU y Colombia, Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, y Alfredo Camilo Carrillo Ortiz, el “Gocho”, miembros del Tren de Aragua acusados de participar en el secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2024 en su departamento en Santiago.

En Chile ya hay 27 detenidos por esta causa, 6 de los cuales son acusados de participar directamente en el secuestro de Ojeda, quienes subirán al estrado para el inicio del juicio oral el próximo 20 de octubre, según informó este jueves el medio Emol.

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Ellos son: Edgard Javier Benítez Rubio (“El Fresa”); Alfredo José Henríquez Pineda (“Gordo Alex”); Wimner Jesús Rivas Olivares (“El W”); Julio César Iglesias Pereira; Julián Andrés Iglesias Hoyos y Yolvi Miguel González Arcaya.

“El Turko”, líder de "Los Piratas", también es acusado de varios secuestros y de cobrar "vacunas" a comerciantes en Santiago.

En tanto, “El Turko” y “El Gocho” serán juzgados en causas paralelas junto al resto de los acusado que ya han sido extraditados desde distintos países.

El abogado de la familia del malogrado disidente venezolano, Juan Carlos Manríquez, señaló que “la llegada de estas dos personas extraditadas, una desde Estados Unidos y otra desde un tercer país, constituye un avance muy importante para que puedan enfrentar un juicio oral abierto, público y con garantías como no las tuvo Ronald Ojeda”, consignó BioBíoChile.

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“Es una muestra más de todo el empeño que ha puesto su familia, la Fiscalía y la cooperación internacional para ir avanzando con hitos tan importantes como este en esta investigación de interés global”, complementó.

Según antecedentes de la investigación, “El Turko” sería uno de los autores intelectuales de la operación encargada a la facción “Los Piratas” de Aragua, mientras que el “Gocho”, uno de los “capos” del campamento Santa Marta en la comuna santiaguina de Maipú -lugar donde el cuerpo de Ojeda fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo una losa de cemento-, habría estado a cargo de enterrarlo.

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Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, también está a la espera de ser extraditado desde Colombia.

Los que permanecen profugos

Por ahora, los fiscales a cargo del caso esperan la extradición desde Colombia de Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, a la vez que están abocados a dar con el paradero de otros seis involucrados que permanecen prófugos.

Los tres primeros son José Carlos Valverde Araujo, Walter Rodríguez Pérez y Jhonny López Mendoza, encargados de secuestrar a Ojeda desde su departamento en la comuna de Independencia.

Los otros son Kevin Hernández Ramos, quien habría sido uno de los que asfixió al exmilitar en el campamento Santa Marta; Anthony Alejandro Liendo Canto, el “Cagua”, a cargo de prestar cobertura, y Leonal Sanz Brito, uno de los que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, el que apareció 10 días después de haber sido secuestrado.

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Cabe recordar que la Fiscalía chilena sostiene la tesis de que el crimen de Ojeda fue “político” y orquestado en Venezuela nada menos que por Diosdado Cabello, razón por la cuál ya están en conversaciones avanzadas con el gobierno estadounidense para interrogar al ex dictador, Nicolás Maduro.

“Cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país (Venezuela), si los antecedentes así lo determinan. En este contexto, se confirma que se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el gobierno venezolano, como el señor Diosdado Cabello”, reza la acusación presentada por la Fiscalía en diciembre de 2025.

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