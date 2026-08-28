El Salvador

Ocho gigantes por la gloria en la Copa Centroamericana: El Salvador, Honduras y Costa Rica acaparan los cuartos de final

Tras la victoria del Club Deportivo Olimpia 2-1 sobre el Deportivo Saprissa que selló el liderato invicto del Grupo C para los catrachos, los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 quedaron oficialmente definidos

Con seis representantes entre Honduras y Costa Rica, y dos de El Salvador, así se jugarán las llaves eliminatorias en septiembre (Cortesía: Firpo).
Con seis representantes entre Honduras y Costa Rica, y dos de El Salvador, así se jugarán las llaves eliminatorias en septiembre (Cortesía: Firpo).
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La fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 ha llegado a su fin, dejando un panorama vibrante, lleno de sorpresas, confirmación de hegemonías y rotundos fracasos de potencias regionales. Con los ocho mejores clubes clasificados a la fase de eliminación directa, el torneo calienta motores para una ronda de infarto donde no solo está en juego el prestigioso título de campeón del área, sino también los cotizados boletos a la Concacaf Liga de Campeones.

El último pendiente quedó resuelto tras el triunfo del Club Deportivo Olimpia 2-1 sobre el Deportivo Saprissa en Tegucigalpa. La emoción de las llaves de eliminación directa comenzará más pronto de lo previsto. Las fechas oficiales para la serie de ida y vuelta quedan pactadas en el calendario internacional de la siguiente manera:

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  • Partidos de Ida: Se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026.
  • Partidos de Vuelta: Se jugarán entre el 15 y el 17 de septiembre de 2026.

El formato del torneo añade una dosis extra de drama y tensión a cada eliminatoria. Los cuatro equipos que salgan victoriosos en los cuartos de final y clasifiquen a semifinales obtendrán de manera directa su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf (Concachampions), manteniendo intacto el sueño de alzarse con la corona regional.

Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 (Cortesía: ESPN).
Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 (Cortesía: ESPN).

Honduras, Costa Rica y El Salvador imponen su ley: los ocho clasificados a cuartos de final

Como se ha hecho una costumbre casi natural en los torneos continentales, Honduras y Costa Rica demostraron por qué poseen las ligas más competitivas y sólidas de la región. Ambas naciones metieron a la gran mayoría de sus representantes en la fiesta grande de los cuartos de final, sumando seis de los ocho cupos disponibles.

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Por el lado hondureño, la efectividad fue total. El balompié catracho firmó un pleno impecable al clasificar a sus tres representantes:

  • Club Deportivo Olimpia
  • Fútbol Club Motagua
  • Club Deportivo Marathón.

Por parte de Costa Rica, la cuota de clasificación también es de tres clubes: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. Únicamente el Club Sport Herediano quedó fuera de combate en la fase de grupos. Saprissa y Alajuelense confirmaron su rol de candidatos naturales al título con actuaciones sobrias, mientras que Cartaginés supo sellar su boleto con personalidad.

La gran sorpresa grata de esta edición corre por cuenta de El Salvador. El fútbol cuscatleco firmó, hasta la fecha, su mejor actuación histórica en la Copa Centroamericana de Concacaf metiendo a dos clubes entre los mejores ocho del torneo. Alianza FC y Club Deportivo Luis Ángel Firpo dieron la cara por el balompié salvadoreño con exhibiciones valientes y competitivas, rompiendo sequías recientes y demostrando un notable crecimiento táctico que renueva las esperanzas de su afición.

Una jugada para el recuerdo. El arquero de Xelajú se convierte en héroe con tres paradas consecutivas, pero no pudo con el cuarto intento. Un gol de pura garra que desató la locura de la afición de L.A. Firpo.

El debacle de las ligas centroamericanas: Guatemala, Panamá, Nicaragua y Belice sin representación en la fase final

La Liga Nacional guatemalteca partió como una de las ligas con mayor representación al colocar a cuatro clubes en la competencia continental. Sin embargo, en un desenlace verdaderamente insólito, ninguno de los cuatro equipos guatemaltecos logró avanzar a cuartos de final.

El resto del mapa centroamericano tampoco dejó buenas noticias. Panamá vivió un torneo para el olvido: ninguno de sus clubes pudo colarse en la ronda eliminatoria, marchándose sin pena ni gloria y desaprovechando una oportunidad de oro para consolidar el crecimiento que ha mostrado su selección nacional.

Nicaragua, que en ediciones anteriores había sorprendido a la región gracias a las gestas épicas y noches históricas del Real Estelí, parece haber regresado a una realidad mucho más discreta. Esta vez el fútbol nicaragüense no tendrá representación en cuartos de final, dejando vacíos los escenarios internacionales a los que amagaba con acostumbrarse.

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