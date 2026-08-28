Infecciones de vías urinarias: ¿Cuáles son las causas?, según especialista salvadoreña

La OMS estima que hasta el 60% de las mujeres adultas tendrá al menos una infección de vías urinarias a lo largo de su vida./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La alta incidencia de infecciones de vías urinarias en mujeres continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud pública en América Latina, según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y entrevistas con expertos. El problema afecta a millones cada año, impactando la calidad de vida, la productividad y generando una importante demanda de atención médica.

En la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, la cirujana uróloga, Alva Damaris Ortiz Campos, explicó los factores que influyen en la aparición de estas infecciones y la manera en que varían respecto a los hombres.

Las infecciones de vías urinarias (IVU) se clasifican en altas, que afectan el riñón (pielonefritis), y bajas, que afectan la vejiga (cistitis) o la próstata en el caso de los hombres. Según la OMS, hasta el 60% de las mujeres adultas experimentará al menos una IVU en algún momento de su vida, una cifra que supera ampliamente la prevalencia en hombres. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha advertido que la incidencia es mayor en la región centroamericana, donde las condiciones de saneamiento y el acceso a servicios médicos presentan desafíos adicionales.

PUBLICIDAD

En la conversación televisiva, Ortiz Campos detalló que la anatomía femenina predispone a infecciones más frecuentes. “La uretra de la mujer mide cuatro centímetros, la del hombre quince. El paso de una bacteria hasta la vejiga es más fácil en la mujer”, señaló la especialista, quien agregó que la cercanía entre la uretra, la vagina y el ano facilita el ingreso de microorganismos. Este fenómeno, según la BBC News, explica por qué las infecciones recurrentes son comunes en mujeres jóvenes y adultas.

La anatomía femenina favorece las infecciones urinarias porque la uretra es más corta y está más próxima a la vagina y al ano./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación sexual es uno de los principales desencadenantes en mujeres menores de cuarenta años. “Si hay síntomas urinarios uno, dos o tres días después de la relación, debo pensar en eso”, advirtió Ortiz Campos. No se trata de una enfermedad de transmisión sexual, sino de una reacción a la fricción, que puede provocar pequeñas heridas internas facilitando la infección. La Mayo Clinic ha documentado esta asociación, subrayando la importancia de la higiene antes y después de las relaciones.

PUBLICIDAD

A partir de los cuarenta años, los trastornos hormonales, especialmente la disminución de estrógenos, aumentan el riesgo de infecciones urinarias. La resequedad vaginal secundaria a la deficiencia hormonal altera la flora bacteriana y favorece la colonización de bacterias patógenas. Según datos de The Lancet, el uso de cremas de estrógenos puede reducir la frecuencia de infecciones recurrentes en mujeres posmenopáusicas, una práctica respaldada por la experiencia clínica de especialistas como Ortiz Campos.

Las complicaciones de una IVU no tratada pueden ser graves. La OMS advierte que la progresión hacia pielonefritis puede provocar fiebre alta, dolor lumbar, daño renal y, en casos extremos, sepsis. En niños, embarazadas y personas mayores, el riesgo de complicaciones aumenta, por lo que la detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales.

PUBLICIDAD

El tratamiento estándar suele consistir en antibióticos de amplio espectro, aunque la automedicación y el uso indiscriminado han incrementado la resistencia bacteriana en la región. Los médicos recomiendan realizar un cultivo de orina para confirmar el diagnóstico y ajustar el tratamiento según el antibiograma. Las autoridades sanitarias de la región insisten en completar el ciclo de antibióticos y no suspenderlo ante la desaparición de los síntomas.

Una infección de vías urinarias no tratada puede avanzar a pielonefritis y causar fiebre alta, dolor lumbar, daño renal o sepsis./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Ortiz Campos también subrayó la importancia de los hábitos de higiene e hidratación. “Hidratarse bien, ver el color de la orina y consumir líquidos suficientes es esencial, sobre todo si se practica deporte”, afirmó la especialista. El uso de ropa ajustada o permanecer con prendas húmedas tras el ejercicio también puede favorecer la aparición de infecciones, una observación respaldada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

PUBLICIDAD

La diferencia con los hombres radica en que las infecciones urinarias son mucho menos frecuentes en ellos y, cuando ocurren, suelen asociarse a complicaciones como prostatitis o a factores obstructivos, según la Mayo Clinic. Las infecciones en el varón requieren un manejo más exhaustivo debido al mayor riesgo de complicaciones.

A nivel regional, la OPS calcula que las IVU representan hasta el 25% de las consultas en urología y ginecología en América Central y el Caribe. El acceso limitado a servicios médicos y la automedicación agravan el problema en zonas rurales y periurbanas.

Entre las recomendaciones finales, los organismos internacionales y los expertos coinciden en promover la ingesta adecuada de agua, realizar controles médicos periódicos y educar sobre hábitos de higiene. La prevención y el tratamiento oportuno resultan claves para reducir el impacto de las infecciones urinarias en las mujeres de la región.

PUBLICIDAD