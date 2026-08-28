Colombia

Tras recibir acusaciones de nepotismo y hasta amenazas de demandas, el Gobierno nacional aclaró que Rodolfo Londoño de la Espriella no tiene ningún parentesco con el presidente

El sacerdote, abogado y capellán de la Presidencia de la República tendrá asiento en los consejos superiores de las universidades Pedagógica Nacional, de Antioquia, del Valle y del Atlántico

Representante del Pacto Histórico demandará designación del padre Rodolfo Londoño de la Espriella como representante del Gobierno ante 5 consejos superiores de universidades públicas - crédito Reuters/@rodolfoandreslondono/Instagram
Gobierno aclaró que Rodolfo Londoño de la Espriella no tiene ningún parentesco con el presidente de la República - crédito Reuters/@rodolfoandreslondono/Instagram
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El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, comenzó a cambiar su representación en los Consejos Superiores de las principales universidades públicas mediante el Decreto 1310, expedido el 25 de agosto de 2026 por el Ministerio de Educación Nacional.

La decisión más visible en esa reconfiguración fue la designación del profesor Diego Alejandro Torres Galindo como representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional. También fue nombrado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, sacerdote, abogado de la Universidad Javeriana, capellán de la Presidencia de la República y primo hermano de Abelardo de la Espriella.

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Londoño de la Espriella tendrá asiento en los consejos superiores de las universidades Pedagógica Nacional, de Antioquia, del Valle y del Atlántico. El texto fuente añade que el Ejecutivo hizo más designaciones, aunque no desarrolla en ese fragmento los nombres restantes.

Isabel Vera señaló que el nombramiento del primo del presidente de la República viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés - crédito @IsabelVeraPacto/X
Isabel Vera señaló que el nombramiento del primo del presidente de la República viola el régimen de inhabilidades por conflicto de interés - crédito @IsabelVeraPacto/X

Tras la designación del sacerdote, Isabel Vera, representante del Pacto Histórico, confirmó en sus redes sociales que alista demanda contra la decisión del Ejecutivo. Para la legisladora, el nombramiento va en contra de la ley colombiana, puesto que hay un conflicto de intereses por el grado de consanguinidad con el gobernante de los colombianos.

En respuesta a la polémica, la Casa de Nariño emitió un comunicado en el que negó que la designación del padre Rodolfo Londoño de la Espriella como delegado preidencial ante Consejos Superiores Universitarios responda a vínculos familiares o a beneficios personales, y sostuvo que “son falsas las versiones que han pretendido presentar esta designación como un nombramiento de un familiar del jefe de Estado”.

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Presidencia aclaró que, a pesar de compartir el mismo apellido, el sacerdote y el jefe de Estado no tienen vínculos familiares - crédito Presidencia
Presidencia aclaró que, a pesar de compartir el mismo apellido, el sacerdote y el jefe de Estado no tienen vínculos familiares - crédito Presidencia

La misma explica que el sacerdote “no tiene ningún vínculo familiar ni parentesco con el presidente Abelardo de la Espriella” y que “la coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno”.

El pronunciamiento también descartó que se trate de un puesto con pago. “Esta designación no constituye un cargo remunerado”, indicó la Presidencia, precisando que Londoño de la Espriella “no recibe salario, honorarios ni remuneración alguna” por ejercer esa representación ante los órganos universitarios.

Sobre los criterios del nombramiento, el Gobierno nacional aseguró que “su designación responde exclusivamente a criterios de idoneidad y servicio” y que la presencia del delegado presidencial en esas instancias busca “contribuir al fortalecimiento de la educación superior, promover el diálogo institucional y garantizar una interlocución responsable entre el Gobierno nacional y las comunidades universitarias”.

En el cierre de su comunicación, la Presidencia planteó una línea general sobre el manejo de cargos públicos: “Este Gobierno ha sido claro desde el primer día: los cargos y las responsabilidades públicas no se entregan por parentescos, amistades o privilegios, sino por méritos, capacidades y vocación de servicio al país”.

Los otros nombramientos de delegados ante los Consejos Superiores de las principales universidades públicas

El listado de representantes ante universidades públicas - crédito Ministerio de Educación
El listado de representantes ante universidades públicas - crédito Ministerio de Educación

Victor Hugo Malagón Basto: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Brenda Magaly Restrepo Plazas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.

Gabriel Jaime Cardona Orozco: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira.

María Rocío Cortés Vargas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca.

Cenaida Rubiela Alvis Barranco: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Isaura Yaneth Parejo Buelvas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.

Brenda Magaly Restrepo Plazas: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.

Wilson Caballero Ariza: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander.

Esneyder Andres Nazarith Vidal: Representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca.

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