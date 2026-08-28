México

Carín León, Christian Nodal y Marco Antonio Solís encabezarán la Feria Internacional de Yucatán 2026

Las entradas para las presentaciones en el Centro de Espectáculos Montejo ya están disponibles en línea, con costos distintos según el cantante y la zona elegida por el público

Tres hombres con trajes y sombreros vaqueros integrados digitalmente frente a un convento colonial amarillo con arcos.
Los tres artistas actuarán en el Centro de Espectáculos Montejo y representan los primeros nombres confirmados de una programación que aún no está completa. (Composición fotográfica/Redes sociales)
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Carín León, Marco Antonio Solís y Christian Nodal encabezan la cartelera de conciertos de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, el evento ferial más grande del sureste mexicano, que se celebrará del 6 al 29 de noviembre en los terrenos de Xmatkuil, al sur de Mérida.

Los tres artistas actuarán en el Centro de Espectáculos Montejo y representan los primeros nombres confirmados de una programación que aún no está completa.

La organización anticipa más anuncios en los próximos días, entre ellos los conciertos gratuitos que forman parte tradicional de la feria.

Feria Internacional de Yucatán 2026

Fechas y horarios de los conciertos

Carín León — Viernes 13 de noviembre

Marco Antonio Solís “El Buki” — Sábado 14 de noviembre

Christian Nodal — Sábado 21 de noviembre, 10:00 p.m.

Los tres espectáculos tendrán lugar en el Centro de Espectáculos Montejo, principal escenario del recinto ferial de Xmatkuil.

Boletos: precios y dónde comprarlos

Carin León en el escenario, vistiendo un sombrero vaquero beige, chaqueta de gamuza marrón, camiseta clara y collar, con una barba oscura. Público desenfocado al fondo
Carin León interpretó sus éxitos en un vibrante concierto en Tijuana. (Carin Leon: Instagram)

Las entradas para los tres conciertos se adquieren a través de TusBoletos.mx. Los precios varían según el artista y la zona:

Carín León — Venta abierta desde el 28 de agosto: General: $700 Preferente: hasta $4,000

Marco Antonio Solís “El Buki” — Venta abierta desde el 28 de agosto: General: $800 Preferente: hasta $3,500

Christian Nodal — Boletos ya disponibles: General: $550 Gradas: $1,650 VIP: $1,980 Diamante: $2,750

Quiénes son los artistas confirmados

Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes. (Captura de pantalla)
Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes. (Captura de pantalla)

Carín León: Originario de Sonora, comenzó como vocalista de Grupo Arranke antes de lanzar su carrera solista en 2018. Mezcla banda y norteño con influencias del country, el soul y el rock, y acumula varios premios Grammy y Latin Grammy. Entre sus colaboraciones figuran la cantautora Kacey Musgraves y el intérprete de country Kane Brown.

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Marco Antonio Solís “El Buki”: Con cinco décadas de trayectoria en la música popular mexicana, alcanzó la fama como líder de Los Bukis —agrupación detrás de baladas como “Tu Cárcel”— antes de consolidar una extensa carrera solista en los 90. En 2022, la Academia Latina de la Grabación lo distinguió como Persona del Año.

Christian Nodal: Fue el primer artista en confirmar su participación, mediante un video oficial. Su propuesta fusiona el mariachi con la producción del regional mexicano contemporáneo, y canciones como “Adiós amor” y “Botella tras botella” lo posicionaron entre los referentes del género.

'El Buki' reaccionó en redes sociales a su postulación para ser condecorado con la Medalla Belisario Domínguez
Marco Antonio Solís “El Buki”: Con cinco décadas de trayectoria en la música popular mexicana, alcanzó la fama como líder de Los Bukis (@marcoantoniosolis_oficial)

Qué más habrá en el recinto ferial

La feria no se limita a los conciertos de paga. El recinto de Xmatkuil distribuye su entretenimiento en varios escenarios, donde el Palenque y el Teatro del Pueblo ofrecen programación propia con artistas y actos de comedia, en su mayoría con acceso gratuito o a bajo costo.

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Entre las actividades del recinto se contemplan:

Juegos mecánicos y atracciones de feria

Exposición y venta de ganado bovino, ovino, porcino y aves de corral

Exhibiciones ecuestres

Puestos de artesanos con productos yucatecos: hamacas, cerámica y alfarería

Gastronomía regional

La cartelera del Palenque y el Teatro del Pueblo aún no se ha publicado. Se anunció que los nombres restantes —incluidos los conciertos gratuitos— se darán a conocer en los próximos días.

Izamal, en México
La Feria Yucatán Xmatkuil es el evento ferial más grande de la península de Yucatán. Nació en 1974 como una exhibición ganadera en los terrenos de una antigua hacienda henequenera al sur de Mérida. Izamal, en México (Ayuntamiento Yucatán).

Una feria con más de cinco décadas de historia

La Feria Yucatán Xmatkuil es el evento ferial más grande de la península de Yucatán. Nació en 1974 como una exhibición ganadera en los terrenos de una antigua hacienda henequenera al sur de Mérida, y creció de forma sostenida hasta convertirse en un espectáculo de un mes que atrae a más de un millón de visitantes por edición.

Solo se suspendió en 2020 y 2021. La edición anterior registró más de 113 mil asistentes en un solo día, y los organizadores señalaron que esperan que la de 2026 sea la más concurrida de su historia.

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